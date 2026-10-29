Rhône : 1h30 de course-poursuite, les fuyards jettent des tonneaux de gasoil sur les gendarmes

Une simple tentative de contrôle a débouché sur une poursuite spectaculaire.

Dans la nuit du 27 octobre, les gendarmes de la brigade de Belleville-en-Beaujolais ont repéré une camionnette dont le comportement à proximité d’un poids lourd a attiré leur attention.

Les militaires ont alors décidé de contrôler le véhicule. Mais, selon la gendarmerie du Rhône, ses occupants ont refusé d’obtempérer et pris la fuite.

Une poursuite à travers trois départements

S’est alors engagée une course-poursuite qui a duré près d’une heure et demie.

La camionnette a traversé successivement le Rhône, l’Ain et la Saône-et-Loire, obligeant plusieurs unités de gendarmerie à intervenir en renfort.

Durant leur fuite, les suspects auraient tenté de gêner les militaires en projetant sur la chaussée des tonneaux de gasoil ainsi que différents objets.

Face à la situation, les PSIG de Villefranche-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse ont été mobilisés, tout comme les brigades de Villefranche-sur-Saône, La Chapelle-de-Guinchay et Montmerle-sur-Saône.

La camionnette stoppée grâce à des dispositifs d’interception

Les gendarmes ont finalement eu recours à des dispositifs d’interception de type “stop sticks”.

La camionnette a fini par s’immobiliser sur le bas-côté.

L’un de ses occupants a alors tenté de poursuivre sa fuite à pied, mais il a rapidement été rattrapé par les militaires.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations.

La gendarmerie du Rhône salue une intervention qui, selon elle, illustre "la coordination et la mobilisation des unités" face aux refus d’obtempérer.