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Rhône : 1h30 de course-poursuite, les fuyards jettent des tonneaux de gasoil sur les gendarmes

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Rhône : 1h30 de course-poursuite, les fuyards jettent des tonneaux de gasoil sur les gendarmes
DR Gendarmerie du Rhône

Deux hommes ont été placés en garde à vue après une longue course-poursuite engagée dans la nuit du mardi 27 octobre à Belleville-en-Beaujolais. Pendant près d’une heure et demie, les fuyards ont traversé trois départements et tenté de ralentir les gendarmes en jetant des tonneaux de gasoil et divers objets sur leur route.

Une simple tentative de contrôle a débouché sur une poursuite spectaculaire.

Dans la nuit du 27 octobre, les gendarmes de la brigade de Belleville-en-Beaujolais ont repéré une camionnette dont le comportement à proximité d’un poids lourd a attiré leur attention.

Les militaires ont alors décidé de contrôler le véhicule. Mais, selon la gendarmerie du Rhône, ses occupants ont refusé d’obtempérer et pris la fuite.

Une poursuite à travers trois départements

S’est alors engagée une course-poursuite qui a duré près d’une heure et demie.

La camionnette a traversé successivement le Rhône, l’Ain et la Saône-et-Loire, obligeant plusieurs unités de gendarmerie à intervenir en renfort.

Durant leur fuite, les suspects auraient tenté de gêner les militaires en projetant sur la chaussée des tonneaux de gasoil ainsi que différents objets.

Face à la situation, les PSIG de Villefranche-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse ont été mobilisés, tout comme les brigades de Villefranche-sur-Saône, La Chapelle-de-Guinchay et Montmerle-sur-Saône.

La camionnette stoppée grâce à des dispositifs d’interception

Les gendarmes ont finalement eu recours à des dispositifs d’interception de type “stop sticks”.

La camionnette a fini par s’immobiliser sur le bas-côté.

L’un de ses occupants a alors tenté de poursuivre sa fuite à pied, mais il a rapidement été rattrapé par les militaires.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations.

La gendarmerie du Rhône salue une intervention qui, selon elle, illustre "la coordination et la mobilisation des unités" face aux refus d’obtempérer.

7 commentaires
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Quiz le 29/10/2026 à 08:52

Need for speed ou GTA VI ?

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Solidarité 69 le 29/10/2026 à 08:45

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Avec un peu de chance, des tracts du RN dans la camionnette ?

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Des perpétuels Insoumis le 29/10/2026 à 08:38
Parponnes a écrit le 29/10/2026 à 08h00

Des gens qui voyagent.

C'est dans leur gènes, insoumis à la République, la loi c'est eux, et ils n'aiment pas les bleus, c'est historique,
Et personne n'ose les accuser de racisme, par peur , car il n'y a qu'eux qui existent , les autres c'est de la M

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emlyon le 29/10/2026 à 08:35

et on demande aux forces de l'ordre de ne pas les brusquer

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mdr le 29/10/2026 à 08:02
Bravo a écrit le 29/10/2026 à 07h41

Bravo aux gendarmes. Par contre je interroge quand même sur la durée de la course poursuite, cela parait bien long pour stopper un véhicule.

parlez de chose que vous metrisez. et posez vous les bonnes questions.

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Parponnes le 29/10/2026 à 08:00

Des gens qui voyagent.

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French connection le 29/10/2026 à 07:41

Bravo aux forces de l'ordre pour leur détermination à éradiquer tous ces malfrats bien trop souvent etrangers

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Bravo le 29/10/2026 à 07:41

Bravo aux gendarmes. Par contre je interroge quand même sur la durée de la course poursuite, cela parait bien long pour stopper un véhicule.

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