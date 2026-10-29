Rhône : 1h30 de course-poursuite, les fuyards jettent des tonneaux de gasoil sur les gendarmes

Une simple tentative de contrôle a débouché sur une poursuite spectaculaire.
Dans la nuit du 27 octobre, les gendarmes de la brigade de Belleville-en-Beaujolais ont repéré une camionnette dont le comportement à proximité d’un poids lourd a attiré leur attention.
Les militaires ont alors décidé de contrôler le véhicule. Mais, selon la gendarmerie du Rhône, ses occupants ont refusé d’obtempérer et pris la fuite.
Une poursuite à travers trois départements
S’est alors engagée une course-poursuite qui a duré près d’une heure et demie.
La camionnette a traversé successivement le Rhône, l’Ain et la Saône-et-Loire, obligeant plusieurs unités de gendarmerie à intervenir en renfort.
Durant leur fuite, les suspects auraient tenté de gêner les militaires en projetant sur la chaussée des tonneaux de gasoil ainsi que différents objets.
Face à la situation, les PSIG de Villefranche-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse ont été mobilisés, tout comme les brigades de Villefranche-sur-Saône, La Chapelle-de-Guinchay et Montmerle-sur-Saône.
La camionnette stoppée grâce à des dispositifs d’interception
Les gendarmes ont finalement eu recours à des dispositifs d’interception de type “stop sticks”.
La camionnette a fini par s’immobiliser sur le bas-côté.
L’un de ses occupants a alors tenté de poursuivre sa fuite à pied, mais il a rapidement été rattrapé par les militaires.
Les deux suspects ont été placés en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations.
La gendarmerie du Rhône salue une intervention qui, selon elle, illustre "la coordination et la mobilisation des unités" face aux refus d’obtempérer.
Need for speed ou GTA VI ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Avec un peu de chance, des tracts du RN dans la camionnette ?
C'est dans leur gènes, insoumis à la République, la loi c'est eux, et ils n'aiment pas les bleus, c'est historique,Signaler Répondre
Et personne n'ose les accuser de racisme, par peur , car il n'y a qu'eux qui existent , les autres c'est de la M
et on demande aux forces de l'ordre de ne pas les brusquerSignaler Répondre
parlez de chose que vous metrisez. et posez vous les bonnes questions.Signaler Répondre
Des gens qui voyagent.Signaler Répondre
Bravo aux forces de l'ordre pour leur détermination à éradiquer tous ces malfrats bien trop souvent etrangersSignaler Répondre
Bravo aux gendarmes. Par contre je interroge quand même sur la durée de la course poursuite, cela parait bien long pour stopper un véhicule.Signaler Répondre