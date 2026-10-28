"Une provocation" : la venue de Raphaël Arnault à Lyon provoque la colère du RN et de l'UDR

La venue de Raphaël Arnault à Lyon ne passe pas auprès du Rassemblement national. Alexandre Dupalais, conseiller du 8e arrondissement et ancien candidat UDR-RN aux élections municipales de 2026, a adressé deux courriers au maire de Lyon, Grégory Doucet, et au préfet du Rhône, Étienne Guyot.

L'élu demande à la municipalité de retirer la mise à disposition de l'Espace 101, une salle municipale située au 101 boulevard des États-Unis (Lyon 8e).

Dans son courrier, il invoque notamment la dissolution de la Jeune Garde, organisation antifasciste cofondée par Raphaël Arnault, ainsi que les risques de débordements liés à sa venue. Il rappelle également la condamnation du parlementaire, en 2022, à quatre mois de prison avec sursis pour des violences volontaires en réunion commises à Lyon en avril 2021.

Alexandre Dupalais estime que cette conférence intervient dans un contexte particulièrement tendu, après les violences survenues dans le centre de Lyon les 17 et 24 octobre. Il évoque aussi des appels à mobilisation de militants de mouvances opposées sur les réseaux sociaux.

Au préfet, il demande notamment d'envisager "l'interdiction de cette réunion et celle de tout rassemblement aux abords de l'Espace 101", si les risques identifiés le justifient.

La mort de Quentin Deranque au cœur des critiques

Cette polémique intervient également dans le contexte de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, jeune militant nationaliste de 23 ans mort en février dernier après avoir été violemment passé à tabac à Lyon.

Un ancien collaborateur du député LFI ainsi que plusieurs membres ou proches de la Jeune Garde figurent parmi les personnes mises en examen dans ce dossier. La famille de la victime a par ailleurs demandé à la justice d'entendre Raphaël Arnault.

Dans un communiqué, Tiffany Joncour, députée RN du Rhône, dénonce à son tour la tenue de cette conférence dans un équipement municipal.

Elle estime que cet accueil constitue une "provocation politique et une profonde indécence à l'égard de la famille de la victime."

"Pendant que la famille de Quentin attend des réponses, Raphaël Arnault vient promouvoir son livre à Lyon. Lui ouvrir une salle municipale dans ces circonstances est scandaleux. Les élus lyonnais doivent cesser cette complaisance et assumer leurs responsabilités", déclare la parlementaire.

La députée indique avoir également saisi le préfet du Rhône pour demander l'interdiction de la réunion.

La municipalité appelée à s'expliquer

Au-delà des questions de sécurité, Alexandre Dupalais conteste les conditions de mise à disposition de la salle municipale. Dans son courrier à Grégory Doucet, il souligne que l'Espace 101 est présenté sur le site de la mairie du 8e arrondissement comme étant réservé aux habitants et aux associations de l'arrondissement.

Il réclame ainsi la communication des documents relatifs à l'attribution de la salle, notamment l'identité du demandeur et les éventuelles conditions financières. De son côté, Tiffany Joncour interpelle également Olivier Berzane, maire EELV du 8e arrondissement, et demande aux responsables municipaux de renoncer à cet accueil.

Les deux élus souhaitent obtenir une réponse des autorités avant le 5 novembre.