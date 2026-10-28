"Une provocation" : la venue de Raphaël Arnault à Lyon provoque la colère du RN et de l'UDR

La venue de Raphaël Arnault à Lyon ne passe pas auprès du Rassemblement national. Alexandre Dupalais, conseiller du 8e arrondissement et ancien candidat UDR-RN aux élections municipales de 2026, a adressé deux courriers au maire de Lyon, Grégory Doucet, et au préfet du Rhône, Étienne Guyot.
L'élu demande à la municipalité de retirer la mise à disposition de l'Espace 101, une salle municipale située au 101 boulevard des États-Unis (Lyon 8e).
Dans son courrier, il invoque notamment la dissolution de la Jeune Garde, organisation antifasciste cofondée par Raphaël Arnault, ainsi que les risques de débordements liés à sa venue. Il rappelle également la condamnation du parlementaire, en 2022, à quatre mois de prison avec sursis pour des violences volontaires en réunion commises à Lyon en avril 2021.
Alexandre Dupalais estime que cette conférence intervient dans un contexte particulièrement tendu, après les violences survenues dans le centre de Lyon les 17 et 24 octobre. Il évoque aussi des appels à mobilisation de militants de mouvances opposées sur les réseaux sociaux.
Au préfet, il demande notamment d'envisager "l'interdiction de cette réunion et celle de tout rassemblement aux abords de l'Espace 101", si les risques identifiés le justifient.
La mort de Quentin Deranque au cœur des critiques
Cette polémique intervient également dans le contexte de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, jeune militant nationaliste de 23 ans mort en février dernier après avoir été violemment passé à tabac à Lyon.
Un ancien collaborateur du député LFI ainsi que plusieurs membres ou proches de la Jeune Garde figurent parmi les personnes mises en examen dans ce dossier. La famille de la victime a par ailleurs demandé à la justice d'entendre Raphaël Arnault.
Dans un communiqué, Tiffany Joncour, députée RN du Rhône, dénonce à son tour la tenue de cette conférence dans un équipement municipal.
Elle estime que cet accueil constitue une "provocation politique et une profonde indécence à l'égard de la famille de la victime."
"Pendant que la famille de Quentin attend des réponses, Raphaël Arnault vient promouvoir son livre à Lyon. Lui ouvrir une salle municipale dans ces circonstances est scandaleux. Les élus lyonnais doivent cesser cette complaisance et assumer leurs responsabilités", déclare la parlementaire.
La députée indique avoir également saisi le préfet du Rhône pour demander l'interdiction de la réunion.
La municipalité appelée à s'expliquer
Au-delà des questions de sécurité, Alexandre Dupalais conteste les conditions de mise à disposition de la salle municipale. Dans son courrier à Grégory Doucet, il souligne que l'Espace 101 est présenté sur le site de la mairie du 8e arrondissement comme étant réservé aux habitants et aux associations de l'arrondissement.
Il réclame ainsi la communication des documents relatifs à l'attribution de la salle, notamment l'identité du demandeur et les éventuelles conditions financières. De son côté, Tiffany Joncour interpelle également Olivier Berzane, maire EELV du 8e arrondissement, et demande aux responsables municipaux de renoncer à cet accueil.
Les deux élus souhaitent obtenir une réponse des autorités avant le 5 novembre.
c'est ce que mon grand-père, instit à Tizi-Ouzou, a entendu en 62.Signaler Répondre
En fait, si on va de plus en plus a droite on fait un tour complet et on revient automatiquement par la gauche. .,non ?🤔Signaler Répondre
Hommage auquel j associerai tous les enfants et parents de l école juive de Toulouse, Ilan HALIMI, Philippine, Thomas, Quentin, Elias, Lola, et tous ceux plus anonymes assassinés par idéologie folle et haineuse...Signaler Répondre
Eux ils vont dans des librairies ... Les mairies ne leur mettent pas des salles à disposition ...Signaler Répondre
Moi...Signaler Répondre
Que vient faire Audrey FLEUROT ici ?Signaler Répondre
il ne s appelle pas Arnault, mais Archenault . Pourquoi est il député sous un nom d emprunt ?????Signaler Répondre
Et cette extrême droite que vous avez connu au pouvoir elle est avec nous dans la pièce ?Signaler Répondre
c'est qu'il a été élu , nous atteignons les limites du suffrage universelSignaler Répondre
Melenchon, on va te virer au 1er tour.Signaler Répondre
Cet individu lâche et violent est un ami très proche de Doucet.Signaler Répondre
De fait, il aura toutes les salles municipales lyonnaises à sa disposition.
Doucet en comprendrait pas que son ami ne puisse pas avoir de salles municipales mises à disposition alors que le centre de vidéosurveillance de la Ville de Lyon lui était ouvert en accès libre pour ses repérages d'opposants politiques... voire de Quentin quand la justice prendra la peine d'interroger le patron des assassins de Quentin.
le remercie pour les quelques centaines de voix supplémentaires ...Signaler Répondre
Le danger, c’est LFI et le corpus idéologique qui nous a coûté Le Bataclan, Nice, Charlie Hebdo et Cie. Ce sont nos collabos, et il faut les combattre.Signaler Répondre
Un HOMMAGE NATIONAL sera rendu à Pengo Bossio Wangi, tué lors de l’ATTENTAT DE TRAPPES du 23 octobre. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, l’a annoncé ce mercredi à l’issue du Conseil des ministres, sans préciser la date ni si Emmanuel Macron présidera la cérémonie. (AFP)Signaler Répondre
« La valise ou le cercueil » C'est ce qui a été tagué devant la mosquée de Lodève ce mardi, accompagné d'un oiseau mort Après l'attentat raciste de Trappes, la haine islamophobe se déchaîne Ces mots sont des menaces de mort Soutien à la communauté musulmane de l'Hérault ( source le Figaro )Signaler Répondre
L’urgence, c’est de battre l’extrême droite. Nous l’avons déjà connue au pouvoir, et nous savons ce que cela a donné. Si on la laisse le prendre, elle ne le rendra pas. Ne lui laissons pas notre pays.Signaler Répondre
Quand Zemmour condamné (!) vient vendre son livre ou Sarko ou l’entend moi la rouquineSignaler Répondre
Je vais te faire courir Mouaaa la rouquine
La police de macron complice avec l'extrême droite Ça étonne qui?Signaler Répondre
La provocation, l intimidation, les menaces, la violence en groupe c'est leur marque de fabriqueSignaler Répondre
Il faut leur opposer indifférence et le mépris.
Ils pédaleront alors dans le vide .et finiront par s entre dévorer dans leur désir de violence. MME ARCHENAULT , il faudrait expliquer a votre fils ce qu est le respect.....et il n y a pas d age pour transmettre des valeurs d humanité, ce qui nous différencie des animaux.
Repose en paix Quentin 🙏, Lyon ne t oublie pas, et te rendra hommage par un recueillement décent. .
Courage aux parents....
Il faut que le préfet interdise sa venue, comme pour Dieudonné, gros risque de trouble à l'ordre public...Signaler Répondre
Provocation? Il est insignifiant !Signaler Répondre
Pour lui et les suppôts de LFI : Le Président Trump a déclaré qu’ils avaient discuté avec Macron des problèmes d’immigration en France, qu’il considère comme étant à l’origine des manifestations.
« Il y a des gens qui détestent la France », at-il dit. « Ils détestent les bâtiments, détestent l’art, ils détestent les gens. Et ils sont là-dedans, et il faut les faire sortir. »
Trump a qualifié la situation en France et dans toute l’Europe de « très triste », affirmant que ses avertissements annoncés à Macron s’étendent sur une décennie. « Il faut qu’il se passe quelque chose, et ils feraient mieux de faire quelque chose », dit-il. « Je le dis depuis 10 ans aussi. »
Trump exprime des inquiétudes concernant l’immigration en Europe depuis environ une décennie, remontant à sa première campagne présidentielle en 2016. Macron est devenu président de la France en 2017.
On va y aller et lui faire passer l’envie de revenir à ce meurtrier par procuration.Signaler Répondre
La Mairie de Lyon 8 avait refusée à l'union locale des retraités CFDT une salle de l'espace 101, au fait qu'elle ne louait as de salle à une association engagéSignaler Répondre
A croire que les retraités sont des casseurs , pilleurs at autre délinquants
Et la M le Maire de Lyon 8 accordeun local , a un personnage plus que politisé er dont la venue, va certainement créé des incidents, avec violence et casse à la clé
La population de Lyon 8 appréciera , l'inteligence politique de M Berzane
Que la justice fasse son travail et lui fasse remettre en mains propres sa convocation...Signaler Répondre
En plus, c est le contribuable qui lui paie tout, salaire fictif, vu qu il ne travaille pas ainsi que son attache parlementaire...
La provocation c est certain, c est ce qu ils veulent a LFI Une stratégie élaborée avec les islamistes frères musulmans, pour que le pays se déchire....tout conflictualiser a dit le gourou.
Macron serait alors content, il pourrait jouer au chef de guerre avec l état d urgence...leur jeu grandeur nature a celui qui aurait la plus grosse me ferait pitié si ce n était pas avec nos sous.
En attendant, on reste au chaud et on attend pour 2027, celui qui les chassera ....définitivement.
Il s'en occupe quand de sa circonscription hein ? ? ? ? ?Signaler Répondre
je ne suis pas d'accord avec ce monsieur mais en temps que militant pro reconquête on est toujours censuré.Signaler Répondre
C’est pas vraiment une bonne idée de le laisser venir à Lyon celui là…Signaler Répondre