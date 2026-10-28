Bras armé de la Caisse des Dépôts au service des territoires, la Banque des Territoires a signé 3,6 milliards d’euros de prêts dans la région en 2025, une année record. Dont 2,5 milliards pour le logement social, tandis que ses prêts aux collectivités ont triplé. Usine d’eau potable de Rillieux-la-Pape, métro lyonnais, Jeux olympiques d’hiver de 2030 : elle est sur tous les fronts.

Après les violences du 17 octobre, elle a proposé de financer la reconstruction de l’office de tourisme de la place Bellecour et de mobiliser ses foncières commerciales pour soutenir l’immobilier commercial de la Presqu’île.

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