Arkane Lyon : 217 emplois menacés, Microsoft accorde un mois supplémentaire pour éviter la fermeture du studio

Un mois de répit pour Arkane Lyon. Alors que l'avenir du studio de jeux vidéo lyonnais apparaît particulièrement incertain, Microsoft vient d'annoncer une prolongation des discussions destinées à explorer les solutions permettant de maintenir son activité.

Cette décision intervient après plusieurs semaines d'inquiétude chez les salariés, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration de la branche Xbox.

Annoncé en juillet dernier, celui-ci pourrait entraîner jusqu'à 3 200 suppressions de postes dans le monde d'ici juillet 2027.

À Lyon, 217 emplois sont directement menacés, tandis que plusieurs documents internes évoqueraient une possible fermeture du studio à partir de la fin de l'année 2026.

Microsoft cherche une solution pour Arkane Lyon

Face à cette situation, les représentants syndicaux avaient alerté sur les risques pesant sur l'entreprise et demandé davantage de temps pour rechercher un éventuel repreneur.

La première échéance avait été fixée au 13 novembre.

Microsoft a finalement accepté de prolonger la période de consultation d'un mois.

"Nous avons étendu la période de consultation d'un mois alors que nous explorons les différentes options possibles, y compris le recrutement d'un partenaire pour soutenir le studio durant la fin du développement", a déclaré un porte-parole du groupe à PC Gamer.

Le géant américain assure également que les documents évoquant la fermeture du studio ne constituent pas une décision définitive, mais s'inscrivent dans la procédure de consultation obligatoire.

Quel avenir pour Marvel's Blade ?

L'incertitude concerne aussi le développement de Marvel's Blade, le prochain jeu d'Arkane Lyon, consacré au célèbre chasseur de vampires de l'univers Marvel.

Plusieurs années de développement seraient encore nécessaires avant sa sortie.

Une estimation qui contraste avec les déclarations des représentants syndicaux, selon lesquels le projet serait déjà relativement proche de son achèvement.

La possibilité de faire intervenir un partenaire extérieur pourrait donc permettre de poursuivre la production du jeu tout en préservant l'activité lyonnaise.

Le studio bénéficie d'un délai supplémentaire, mais la menace d'une fermeture n'est pas écartée. Les prochaines semaines seront déterminantes pour ses 217 salariés et pour l'avenir d'un nom important du jeu vidéo à Lyon.