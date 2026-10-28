JO 2030 : Geoffroy Roux de Bézieux attendu à la tête du comité d'organisation des Jeux dans les Alpes

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes 2030 serait sur le point de trouver son nouveau président.

Après plusieurs semaines de recherches, Geoffroy Roux de Bézieux apparaît comme le candidat retenu pour succéder à Edgar Grospiron, démissionnaire le 10 septembre dernier.

Selon les informations de plusieurs médias régionaux, sa nomination devrait être annoncée jeudi 29 octobre, à l'occasion d'une réunion du comité exécutif d'Alpes 2030.

À 64 ans, l'ancien patron du Medef pourrait ainsi prendre les commandes d'une organisation qui doit accélérer ses préparatifs, à moins de 1200 jours de l'événement.

Un profil déjà familier de l'organisation des Jeux

Geoffroy Roux de Bézieux ne découvrirait pas totalement les coulisses olympiques.

L'ancien dirigeant patronal a notamment siégé au conseil d'administration de Paris 2024. Depuis avril dernier, il préside également le comité des rémunérations du COJOP Alpes 2030, après le départ de Bertrand Méheut.

Une expérience qui aurait contribué à faire émerger sa candidature après la démission d'Edgar Grospiron.

Le nom d'Henri Giscard d'Estaing, ancien président du Club Med, avait également circulé. Mais celui-ci avait annoncé le 29 septembre ne pas vouloir donner suite aux sollicitations reçues.

En attendant la désignation d'un nouveau président, Vincent Roberti, nommé directeur général avant l'été, assure l'intérim.

Une priorité : trouver des partenaires financiers

Parmi les principaux défis qui attendraient Geoffroy Roux de Bézieux figure la recherche de partenaires économiques pour financer l'organisation des Jeux.

Son expérience à la tête du Medef et ses relations dans les milieux d'affaires français et internationaux pourraient constituer des atouts pour négocier les futurs contrats de partenariat.

L'ancien dirigeant patronal devrait toutefois abandonner certains de ses mandats d'administrateur afin d'écarter d'éventuels conflits d'intérêts.

Le siège du COJOP bientôt installé à la Part-Dieu

Cette nomination aurait également une dimension lyonnaise importante.

Actuellement installé au Groupama Stadium, à Décines, le siège du COJOP Alpes 2030 doit rejoindre en janvier 2027 l'immeuble Audessa, rue des Cuirassiers, dans le quartier de la Part-Dieu.

Cet ancien siège de RTE, situé près de la gare, accueillera également la direction régionale de la Banque des Territoires, portée par la Caisse des Dépôts.

Geoffroy Roux de Bézieux serait ainsi amené à passer plusieurs jours par semaine à Lyon pour piloter les préparatifs des Jeux.