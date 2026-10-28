Manifestation du 31 octobre à Lyon : cette fois, préfecture et organisateurs s'accordent sur un parcours

À trois jours de l'acte III de la mobilisation nationale, prévu samedi 31 octobre à Lyon, la préfecture du Rhône et les organisateurs de la manifestation sont parvenus à un accord sur le parcours du cortège.

Une situation qui contraste avec celle du samedi 24 octobre, lorsque l'interdiction de manifester dans une large partie du centre-ville avait suscité de nombreuses incompréhensions parmi les participants. Le parcours initialement prévu par les organisateurs traversait en effet une zone concernée par l'arrêté préfectoral, ce qui avait finalement conduit à l'annulation du parcours déclaré.

Un parcours validé entre la Manufacture des Tabacs et Jean-Macé

Après une réunion avec les organisateurs, les services de l'État ont confirmé ce mercredi 28 octobre qu'un itinéraire avait été défini pour la prochaine mobilisation.

"Je vous confirme que nous nous sommes mis d'accord sur un parcours de Manufacture des Tabacs jusqu'à Jean Macé en passant par Garibaldi et Berthelot", précise la préfecture du Rhône.

Les discussions ont également porté sur les conditions d'encadrement de la manifestation. Les organisateurs "se sont engagés à augmenter leur service d'ordre pour mieux encadrer le cortège", indiquent les services de l'État.

L'objectif affiché est de permettre le déroulement de la mobilisation tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens.

Éviter les incompréhensions du 24 octobre

Cet accord intervient dans un contexte particulier. Samedi dernier, la préfecture avait interdit les manifestations dans un vaste périmètre comprenant notamment la Presqu'île, une partie du Vieux Lyon et plusieurs secteurs de la rive gauche du Rhône.

Un rassemblement de plus d'un millier de personnes s'était néanmoins formé place Jean-Macé, en dehors de la zone interdite. Les forces de l'ordre étaient rapidement intervenues pour disperser les participants à l'aide de gaz lacrymogènes.

Une intervention qui avait provoqué des incompréhensions chez certains manifestants, lesquels pensaient pouvoir se rassembler en dehors du périmètre concerné par l'arrêté préfectoral. Si les manifestants se trouvaient bien en dehors du périmètre interdit par la préfecture, leur rassemblement n’avait cependant pas été déclaré. Un rassemblement non déclaré peut ainsi faire l’objet d’une dispersion lorsqu’il constitue un attroupement pouvant conduire à des troubles à l’ordre public.

La journée avait ensuite été marquée par plusieurs affrontements, notamment dans le secteur de Saxe-Gambetta. La préfecture avait recensé 10 000 manifestants et 29 interpellations.

Un dispositif de sécurité conséquent annoncé

Pour ce troisième samedi de mobilisation, les autorités entendent donc mieux anticiper l'organisation du cortège. La préfecture indique avoir rappelé aux organisateurs "la doctrine de protection des personnes et des biens et de la prévention et gestion des troubles à l'ordre public."

Si un accord a été trouvé sur l'itinéraire, les modalités précises du dispositif policier restent encore à connaître.

Les services de l'État annoncent d'ores et déjà un "dispositif de sécurité conséquent" pour le samedi 31 octobre. Les mesures retenues doivent être détaillées ultérieurement.