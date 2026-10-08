Mobilisation lycéenne à Lyon : 3000 manifestants à Bron, 31 établissements touchés, des mortiers tirés dans un lycée et sept interpellations

Mise à jour à 15h00 : Le blocage se poursuit ce jeudi après-midi à l'université Lyon 3. Dans un nouveau message adressé aux étudiants et personnels, la direction annonce que "faute du soutien nécessaire des forces de l'ordre", le Palais de l'Université, situé quai Claude-Bernard dans le 7e arrondissement, restera fermé toute la journée. À 14 heures, l'accès au bâtiment était toujours bloqué par des manifestants.

Selon nos informations, les policiers ont notamment dû se concentrer sur plusieurs interventions jugées prioritaires, entre les incidents survenus aux abords des lycées et la manifestation organisée à Bron. Le blocage de Lyon 3 se serait, de son côté, déroulé sans violences particulières, ne nécessitant pas d'intervention immédiate. Les autres sites et bâtiments de l'université fonctionnent désormais normalement, précise la direction.

Mise à jour à 12h : Environ 3000 personnes, selon la Préfecture, ont manifesté au départ de Bron. Le cortège a été appelé à se disperser boulevard Ambroise-Paré à Lyon. Mais un groupe d'individus vêtus de noir s'est détaché pour poursuivre le mouvement.

Mise à jour 11h15 : De nouvelles images témoignent des tensions ce jeudi matin à Lyon. Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement, a partagé une vidéo montrant des incidents devant le lycée Édouard-Herriot. Alors que l'entrée de l'établissement est bloquée par des poubelles, des barrières et divers objets, plusieurs jeunes au visage dissimulé sont filmés en train de lancer des projectiles.

Un engin pyrotechnique pénètre notamment dans l'enceinte du lycée, dont la porte est restée entrouverte, avant d'exploser à l'intérieur. Une scène vivement dénoncée par l'élu : "Pas de police donc pas de 'violences policières'. Des jeunes tirent des mortiers à l'intérieur du lycée mettant en danger des professeurs, du personnel et des élèves ! Manifestations pacifiques OUI, mise en danger d'autrui NON !"

Mise à jour à 11h : La mobilisation continue de prendre de l'ampleur ce jeudi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan communiqué à 11 heures par la préfecture, 31 établissements sont désormais concernés à des degrés divers, dont six établissements d'enseignement supérieur : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 (campus des Quais), l'IUT Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA.

Si certains rassemblements sont déjà terminés, sept personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, contre deux lors du précédent bilan. Trois interpellations ont eu lieu à Rillieux-la-Pape, et quatre autres dans les secteurs des établissements Saint-Marc, La Martinière-Duchère, Cuzin et Cevert. Selon la préfecture, ces arrestations sont notamment liées à des faits d'incendie volontaire, de participation à un attroupement, de rébellion et de jets de projectiles.

Mise à jour à 10h58 : Le cortège de la manifestation au départs de Bron s'est élancé.

Mise à jour à 10h00 : La mobilisation prend de l'ampleur ce jeudi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan communiqué à 10 heures par la préfecture, 27 établissements sont désormais concernés à des degrés divers, dont les universités Lyon 1 et Lyon 3, Sciences Po Lyon et l'INSA.

Si certains rassemblements sont déjà terminés, des tensions ont été signalées dans cinq secteurs, notamment aux abords des établissements Louis-Armand à Villefranche-sur-Saône, Sermenaz à Rillieux-la-Pape, Cuzin à Caluire-et-Cuire et Perrin à Lyon. Des jets de projectiles, dont des tirs de mortiers, ont nécessité l'intervention de la police nationale pour rétablir le calme.

Des feux de poubelles ont également été éteints dans le secteur du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ailleurs, les forces de l'ordre restent en retrait, tout en maintenant leur vigilance. Deux personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, précise la préfecture.

Article initial 8h19: Après plusieurs jours de mobilisation et de tensions, de nouveaux rassemblements de lycéens et d'étudiants sont signalés ce jeudi 8 octobre.

Selon un premier point de situation transmis à 8h par la préfecture du Rhône, moins d'une dizaine de lycées sont actuellement touchés par de petits rassemblements. Les autorités précisent que la situation reste calme à ce stade.

Des rassemblements à Lyon 1, Lyon 3 et Sciences Po Lyon

La mobilisation se poursuit également dans l'enseignement supérieur. Des rassemblements sont notamment signalés au sein des universités Lyon 1 et Lyon 3, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon.

Selon la direction de Lyon 3, des manifestants empêchent, depuis au moins 7h30 ce jeudi matin, l'accès au Palais de l'Université, à l'IUT ainsi qu'aux bâtiments Athéna et Dugas, dans le 7e arrondissement de Lyon. L'ouverture de l'ensemble des bâtiments du campus des Quais est donc reportée, dans l'attente de l'évolution de la situation. Les transports en commun restent également perturbés sur les quais. Les campus de la Manufacture des Tabacs et de Bourg-en-Bresse fonctionnent normalement.

De son côté, l'université Lyon 2 a annoncé la fermeture de ses trois campus ce jeudi, en raison du mouvement social et du risque de nouveaux blocages.

Une manifestation est également prévue à partir de 10h à Bron, au départ de la place Baptiste-Curial, à l'appel de plusieurs organisations syndicales.

13 interpellations mercredi

Ce nouveau mouvement intervient au lendemain d'une journée agitée dans le Rhône. Mercredi, 21 établissements avaient été concernés par des rassemblements, selon la préfecture.

Des incidents avaient notamment éclaté à Givors, où une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés avaient tiré des mortiers dans le secteur des lycées Casanova et Picasso.

Au total, 13 personnes avaient été interpellées mercredi dans le département. Pour l'heure, aucun incident particulier n'est signalé par les autorités dans leur premier bilan de ce jeudi matin.