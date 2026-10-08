Mobilisation lycéenne à Lyon : 3000 manifestants à Bron, 31 établissements touchés, des mortiers tirés dans un lycée et sept interpellations

Mise à jour à 15h00 : Le blocage se poursuit ce jeudi après-midi à l'université Lyon 3. Dans un nouveau message adressé aux étudiants et personnels, la direction annonce que "faute du soutien nécessaire des forces de l'ordre", le Palais de l'Université, situé quai Claude-Bernard dans le 7e arrondissement, restera fermé toute la journée. À 14 heures, l'accès au bâtiment était toujours bloqué par des manifestants.
Selon nos informations, les policiers ont notamment dû se concentrer sur plusieurs interventions jugées prioritaires, entre les incidents survenus aux abords des lycées et la manifestation organisée à Bron. Le blocage de Lyon 3 se serait, de son côté, déroulé sans violences particulières, ne nécessitant pas d'intervention immédiate. Les autres sites et bâtiments de l'université fonctionnent désormais normalement, précise la direction.
Mise à jour à 12h : Environ 3000 personnes, selon la Préfecture, ont manifesté au départ de Bron. Le cortège a été appelé à se disperser boulevard Ambroise-Paré à Lyon. Mais un groupe d'individus vêtus de noir s'est détaché pour poursuivre le mouvement.
Mise à jour 11h15 : De nouvelles images témoignent des tensions ce jeudi matin à Lyon. Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement, a partagé une vidéo montrant des incidents devant le lycée Édouard-Herriot. Alors que l'entrée de l'établissement est bloquée par des poubelles, des barrières et divers objets, plusieurs jeunes au visage dissimulé sont filmés en train de lancer des projectiles.
Un engin pyrotechnique pénètre notamment dans l'enceinte du lycée, dont la porte est restée entrouverte, avant d'exploser à l'intérieur. Une scène vivement dénoncée par l'élu : "Pas de police donc pas de 'violences policières'. Des jeunes tirent des mortiers à l'intérieur du lycée mettant en danger des professeurs, du personnel et des élèves ! Manifestations pacifiques OUI, mise en danger d'autrui NON !"
Mise à jour à 11h : La mobilisation continue de prendre de l'ampleur ce jeudi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan communiqué à 11 heures par la préfecture, 31 établissements sont désormais concernés à des degrés divers, dont six établissements d'enseignement supérieur : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 (campus des Quais), l'IUT Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA.
Si certains rassemblements sont déjà terminés, sept personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, contre deux lors du précédent bilan. Trois interpellations ont eu lieu à Rillieux-la-Pape, et quatre autres dans les secteurs des établissements Saint-Marc, La Martinière-Duchère, Cuzin et Cevert. Selon la préfecture, ces arrestations sont notamment liées à des faits d'incendie volontaire, de participation à un attroupement, de rébellion et de jets de projectiles.
Mise à jour à 10h58 : Le cortège de la manifestation au départs de Bron s'est élancé.
Mise à jour à 10h00 : La mobilisation prend de l'ampleur ce jeudi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan communiqué à 10 heures par la préfecture, 27 établissements sont désormais concernés à des degrés divers, dont les universités Lyon 1 et Lyon 3, Sciences Po Lyon et l'INSA.
Si certains rassemblements sont déjà terminés, des tensions ont été signalées dans cinq secteurs, notamment aux abords des établissements Louis-Armand à Villefranche-sur-Saône, Sermenaz à Rillieux-la-Pape, Cuzin à Caluire-et-Cuire et Perrin à Lyon. Des jets de projectiles, dont des tirs de mortiers, ont nécessité l'intervention de la police nationale pour rétablir le calme.
Des feux de poubelles ont également été éteints dans le secteur du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ailleurs, les forces de l'ordre restent en retrait, tout en maintenant leur vigilance. Deux personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, précise la préfecture.
Article initial 8h19: Après plusieurs jours de mobilisation et de tensions, de nouveaux rassemblements de lycéens et d'étudiants sont signalés ce jeudi 8 octobre.
Selon un premier point de situation transmis à 8h par la préfecture du Rhône, moins d'une dizaine de lycées sont actuellement touchés par de petits rassemblements. Les autorités précisent que la situation reste calme à ce stade.
Des rassemblements à Lyon 1, Lyon 3 et Sciences Po Lyon
La mobilisation se poursuit également dans l'enseignement supérieur. Des rassemblements sont notamment signalés au sein des universités Lyon 1 et Lyon 3, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon.
Selon la direction de Lyon 3, des manifestants empêchent, depuis au moins 7h30 ce jeudi matin, l'accès au Palais de l'Université, à l'IUT ainsi qu'aux bâtiments Athéna et Dugas, dans le 7e arrondissement de Lyon. L'ouverture de l'ensemble des bâtiments du campus des Quais est donc reportée, dans l'attente de l'évolution de la situation. Les transports en commun restent également perturbés sur les quais. Les campus de la Manufacture des Tabacs et de Bourg-en-Bresse fonctionnent normalement.
De son côté, l'université Lyon 2 a annoncé la fermeture de ses trois campus ce jeudi, en raison du mouvement social et du risque de nouveaux blocages.
Une manifestation est également prévue à partir de 10h à Bron, au départ de la place Baptiste-Curial, à l'appel de plusieurs organisations syndicales.
13 interpellations mercredi
Ce nouveau mouvement intervient au lendemain d'une journée agitée dans le Rhône. Mercredi, 21 établissements avaient été concernés par des rassemblements, selon la préfecture.
Des incidents avaient notamment éclaté à Givors, où une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés avaient tiré des mortiers dans le secteur des lycées Casanova et Picasso.
Au total, 13 personnes avaient été interpellées mercredi dans le département. Pour l'heure, aucun incident particulier n'est signalé par les autorités dans leur premier bilan de ce jeudi matin.
Sans blague ! A peine 30 % des établissements de l’éducation nationale sont concernés. Statistiquement la contestation est clairement minoritaire ✅️.Signaler Répondre
Sur 3000 racailles, seulement 7 interpellations ? C'est pas bézef...Signaler Répondre
À ce rythme là, il va falloir deux ans pour toutes les arrêter. D'un autre côté, ça laisse du temps pour construire des prisons pour les accueillir.
Un syndicat étudiant allié à un syndicat de prof demande 10 milliards pour arrêter le mouvement.Signaler Répondre
Nous pauvres contribuables pouvons nous arrêter de payer des impôts pour financer cette mafia d'extrême gauche.
Les facs sont totalement aux mains de certains partis politiques et une partie des fonds servent à autre chose qu'à enseigner.
Pouvons nous arrêter de payer des impôts pour financer les 60 milliards aux associations souvent de gauche ?
Si plus personne ne paye ses impôts comment vivront ses millions de parasites de gauche qui vivent sur le travaillent des autres ? Je mets aussi les hauts fonctionnaires comme parasites bien gras.
Vu dans l'émission c'est a vous sur France5, une interwiew de lycéenne brandissant une pancarte " Je b....le RN "Signaler Répondre
Bravo cette lycéenne
Bravo a France 5 👌👌👌👌👌👌
Il est né avant la honte MELENCHONSignaler Répondre
Lui l antisémite virulent, leader autoproclamé de la secte fasciste s approprie le mantra des forces démocratiques après le pogrom du HAMAS et l assassinat de Quentin. :
"Ni oubli, ni pardon" hurle ce fou en parlant de violences policières qu il appelle lui même en vituperant comme un possède avant les manifestations..
Il ressemble même de plus en plus a un vieux dictateur et en porte la laideur...
Il serait temps soit de l' écarter par voix de justice, soit le mettre a l EPHAD..
Nous ne pardonnons rien,
Nous n oublierons jamais...
PENDANT QU’ON DEMANDE AUX FRANÇAIS DE FAIRE DES ÉCONOMIES, LAURENT WAUQUIEZ DISTRIBUE DES SEAUX DÉDICACÉS Des seaux portant la signature de Laurent Wauquiez sont distribués en Auvergne-Rhône-Alpes. Une opération marketing qui fait polémique en pleine période de restrictions budgétaires. je veut un article de LyonmagSignaler Répondre
bande de buses ; en 2027 il va falloir cracher 65 a 70 milliards d'agios aux banques ; uniquement pour ne pas sombrer ; ils serait bon que vous repreniez pied dans la vraie vie ; cela fait 50 ans que nous vivons au dessus de nos moyens ; soit nous adoptons des mesures drastiques ; soit nous allons au crache ; et cela va faire très mal ; mais vraiment très très malSignaler Répondre
Aaaah, annonce du Ministre de l’éducation : « On va déployer des professeurs remplaçants en urgence d’ici demain. Il y en a 3000 disponibles ». Question : si c’était possible si rapidement, pourquoi cela n’a pas été fait avant ? comme d’habitude on trouve des solutions rapidement comme la dette le plus grand mensonge depuis Chirac 1995 en parle de la dette et que la France va être réuni mais c’est bizarre la France est toujours debout comme dit une dame parole parole et paroleSignaler Répondre
Quelques centaines de voyous, islamistes et loosers qui brandissent un drapeau palestinien en criant acab et wala en brûlant des poubelles La facture qui sera présentée à leurs parents va les ramener à la réalité...Signaler Répondre
Gabriel Atal avait appelé à voter pour LFI ainsi que Edouard Philippe !Signaler Répondre
Ils sont tellement bas de plafond qu un jour ils vont se mélanger dans leur pancartes et on pourra lire :Signaler Répondre
Nique la Palestine, RN vaincra, En collant la police..😂😂😂
Ce moment me tarde.....
Et aussi EELV, PC et toute la Macronie ....sans vergogne.....comme quoi ils s aiment bien tous a gauche et au centre. ...Signaler Répondre
A droite par contre ils sont de plus en plus bons........
Dans un État de droit, un policier a-t-il le droit de se défendre ?Signaler Répondre
Combien tu gagnes pour payer des impots ?Signaler Répondre
10 milliards ou rienSignaler Répondre
MACRON dit vouloir PROTÉGER ls moins de 15 ans en leur interdisant d'aller sur les RS parce qu'il y a ds vidéos violentes ect Mais qui dans le réel fait subir ds VIOLENCES POLICIÈRES aux LYCÉEN-NES Les mêmes VIOLENCES qu'ont subi les GILETS JAUNES DE LA CAVE AU GRENIERSignaler Répondre
Beaucoup attendent le vaccin prévu pour mai 2027.Signaler Répondre
+1 . Ben non, ici déjà 2 qui déclarent voter RN pour la première fois en 2027.Signaler Répondre
Il devrait vous remercier LFI, vous faites tout le boulot.
J'peux pas, mardi j'ai ravioli.....🍲🤣🤣Signaler Répondre
Et toi tu as pris pour dire toutes ces conneries….attention ce n’est pas de la farine que tu te mets dans le nez!Signaler Répondre
Et qui va payer la facture de la casse, nos impôts merci les gamins.Signaler Répondre
T'es un gourmand toi, en plus du clown, tu fumes de la bonne 👍🤣🤣🤣😘Signaler Répondre
Aucune voix pour ces escrocs de LFI . Résistance totale face à ces hordes de sauvages! Aucun état d’âme pour permettre la défaite de LFI dans les urnes! Et dire que le PS pour sauver quelques sièges de députés a servi de marche pied à ces ennemis! Toute la gauche a une responsabilité dans ce qu’est en train de faire LFI!Signaler Répondre
Ça va bien vite se calmer tout ça , le parlement européen vient de voter a la majorité de droite, la gauche a dit non, une résolution visant les réseaux islamistes et leur financement particulièrement en France....Signaler Répondre
L argent va manquer pour les agitateurs.....en attendant que la justice les rattrapent....
Tranquille, en toute légalité, patience, patience ......
Et islamisée qui fait honte à la France.Signaler Répondre
Tu va être vraiment déçu mon pauvre chou !!! 🤣Signaler Répondre
Le monde entier a les yeux sur vous, jeunesse de France. Soyez fiers : vous écrivez l'histoire. Rendez-vous mardi 17 octobre pour la suite de la mobilisation.Signaler Répondre
" Ba tu sais, à vrai dire ça n'a pas d'importance, le principal étant d'empêcher la gauchosphere de nuire 😘 "Signaler Répondre
Si tu ne veux pas nuire à la gauchosphère, bin apporte des fleurs, des peluches et des bougies 🤣🤣🤣
Mais quel tordu lui !
j'imagine lecornu et macron voir ce mouvement pre revolutionnaire peter en meme temps qu'ils preparent la loi de finance la plus tendu de l'histoire de la Vem republique et je suis mort de rire , je sais pas comment ils vont faire pour faire passer leur austerite . si le RN vote le budget sa sera mort pour eux en 2027Signaler Répondre
2027 ? Je ne suis ni un voyageur du temps, ni Nostradamus camarades. Mais ce qui est certain c'est que les idées de justice sociale avancent, et les jeunes sont dans la rue, avec les Insoumis à leurs côtés. Une bataille a été gagnée. Bravo les jeunes !Signaler Répondre
Ba tu sais, à vrai dire ça n'a pas d'importance, le principal étant d'empêcher la gauchosphere de nuire 😘Signaler Répondre
tout le monde va voter à gauche loin des sondages truqués le peuple français va prendre le pouvoirSignaler Répondre
Ouf, les temps changent, le réel est condamné ,Signaler Répondre
Le parlement européen vient d'adopter une motion dénoncent l entrisme et le danger des freres musulmans...
Il y aura enquête sur leur infiltration, leur réseau et leur financement.
Thomas PORTES, dépité LFI, oui celui qui le 7 octobre ceint de son écharpe a arraché violemment le drapeau israelien . Le même qui a été filmé, la veille du 7 octobre avec une valise, a la frontière Gazaouis de l Egypte , la veille du pogrom
Seule la gauche toute réunie a voté contre, mais tous les autres partis solidaires ont permis cette adoption...
Reconnaissance aussi de leur infiltration dans les mouvements lycéens ...et étudiants.
Bientôt la lumière.......
Et pourquoi nous ne ferions pas un cordon pour protéger nos forces de l'ordre, qui ont du abandonner toutes leurs armes non létales et se font insulter et caillasser sans avoir rien à dire .....?Signaler Répondre
Merci a eux de continuer a être loyal a leur engagement alors que le gouvernement vous abandonne.
15 jours que ces agents n ont pris de congés, ravitaillés avec des pom potes.....quelle honte.
Le jour où ils poseront les menottes, va falloir vous barricader les gauchos......
Après avoir toujours voté à gauche, je vais pour la première fois voter pour le RN, seul parti qui pourra calmer tout ce bordel !Signaler Répondre
Dans les défilés, les syndicalistes qui appellent a la grève, sont au premier rang..Signaler Répondre
Leur statut leur donne des autorisations spéciales d absence (ASA) qui sont payées normalement......
Autrement, des retraités nostalgiques de leurs jeunes années
Et bien sûr les LFI tous payés par NICOLAS, et pas a l assemblée.
Pour la grève du 17 qu ils veulent, qui va payer la journée des travailleurs ?
Travailleurs qui en plus vont et ont déjà finance les dégâts......
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Ca la dit l'âne 😊Signaler Répondre
Bravo les jeunes qui s'en prennent au force de l'ordre, aux pompiers ? Quel bel exemple de jeunesse, ils ne glandent rien à l'école, ils ne sont jamais contents.Signaler Répondre
Quand on a soif d'apprendre on apprend quelque soit les conditions, maintenant ils ne veulent que casser et se battre contre toute autorité. Manifester avec des pancartes à bas les flics, nique le RN ou Palestine vaincra et on en passe prouve que leurs revendications n'ont rien d'estudiantines juste manipuler par LFI et ne s'en rendent pas compte tellement ils sont idiots.
Ces éternels étudiants avec de très grosses lacunes en Français et pire en math, en Anglais on en parle pas qui veulent commencer à bosser (pas trop quand même) à 30 ans et avoir une retraite à 60 ans. Le monde rigole de nos étudiants, un niveau scolaire digne d'un pays sous développé, ils devraien plutôt avoir honte de leur niveau, qu'ils se remettent en question, ce sont eux les cancres.
Du côté de la jeunesse, des enfants, de l’avenir : LFI, le PS, les écolos, le PCF, Dominique de Villepin. Du côté de la répression des mineurs : RN, LR, Zemmour,Trump Nul part : Édouard Philipe, Gabriel Attal.MacronSignaler Répondre
La mobilisation d'aujourd'hui est immense je n’imagine même pas le 17 octobre la France bouillie le volcan est sur le point de rompreSignaler Répondre
Qui résistent aux insultes et aux tirs des lycéens. Honte à ces jeunes qui cassent, brûle leur lycée et agressent leurs profs en brandissant des drapeaux palestiniens !Signaler Répondre
Macron démission La Marseillaise entonnée dans toutes les manifestations La nouvelle France est bien la Gloire à euxSignaler Répondre
Si je viens avec une seule revendication :,Signaler Répondre
" dissolution et jugement de LFI, fin des subventions syndicales et politiques, "
Vous m accueillez a bras ouverts ? Suis je légitime ? Y aurait il danger pour mon intégrité physique ?
Encore un qui a pris des produits illicites pour voyager dans un monde parallèle. Cette génération de glandeur qui ne pense qu’à manifester veut tout tout de suite sans effort. Ou est passé la culture de l’effort, la culture du mérite et la culture du travail. Quand ils vont arriver sur le marché du travail, vont ils lancer des mortiers sur leur entreprise s’ils ne sont pas contents? Cela va leur faire tout drôle à cette génération qui a perdu le sens du travail. Il faut dire aussi que l’éducation parentale est tombé bien bas! Quand ils n’ont pas de limite à la la maison, ils sont forcément énervés quand nos FDO leur donne une bonne leçon d’autorité qui ont dû être donné par leurs parents!Signaler Répondre
Les revendications lycéennes sont devenues des insultes contre les policiers qui les empêchent de tout casser et brûler. LFI est bien à la manœuvre en manipulant ces jeunes. Les nouvelles revendications dictées par la gauche sont Quel avenir de misère en perspective pour ces lycéens !Signaler Répondre
Ce pauvre gosse aurait mieux fait de rester chez lui et ne pas obéir à l'extrême gauche qui est la cause de cet accident.Signaler Répondre
Ce sont des éléments extérieurs qui viennent dans les lycées des beaux quartiers....ou alors ça a bien changé depuis que mes enfants en sont sortis.....Signaler Répondre
Il est vrai que le 6eme est bien infectée, entre les agressions de personnes âgées, les vols et maintenant ça.....ont ils aménagés dans le quartier où viennent ils d ailleurs ?
Ils arrivent par Villeurbanne peut être en extension de territoire....?
Très bon...Signaler Répondre
Ces actions de violences ou t’intimidation decridibilisent leurs actions et ne servent strictement à rien! ceci montre que les lycées ne revendiquent rien si ce n’est de créer une nouvelle crise d’adoSignaler Répondre
La fachosphère ambiante a énormément de problèmes avec le sociale, la société et surtout entre-eux.Signaler Répondre
Mais qui est la taupe du RN qui a balancer les propos antisémites de Bardella à Médiapart ?
Comment l'info est tombée ?
Peut-être Reconquête !