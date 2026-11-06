Mise à jour : La situation s'est tendue au fil de la matinée dans plusieurs établissements lyonnais. Au lycée Édouard-Herriot, situé place Edgar-Quinet dans le 6e arrondissement, un important incendie s'est déclaré devant l'entrée principale.

Des poubelles et des trottinettes électriques, rassemblées devant l'établissement, ont été incendiées. Les flammes se sont ensuite propagées à la porte et à la façade du bâtiment, alors que des élèves se trouvaient encore à l'intérieur. Ces derniers ont dû être évacués en urgence. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre, qui a provoqué d'importants dégâts matériels. Aucun blessé ne serait à déplorer.

D'autres incidents ont également éclaté au lycée Marcel-Sembat (Vénissieux), où un blocus a été organisé peu avant 8h. Des jeunes ont notamment incendié des poubelles et des caddies disposés devant l'établissement.

Dans le 7e arrondissement de Lyon, de fortes tensions ont également été observées à la Cité scolaire internationale (CSI) en milieu de matinée. Alors qu'un blocage avait été mis en place, des tirs de mortiers ont visé les policiers présents pour sécuriser l'entrée de l'établissement. Les forces de l'ordre ont répliqué par de nombreux tirs de grenades, provoquant la dispersion des lycéens.

Au total, dix personnes ont finalement été interpellées ce vendredi dans le cadre des incidents liés aux blocages des lycées, contre quatre annoncées dans un premier bilan de la préfecture à 9h30. Pour rappel, 21 établissements scolaires et universitaires étaient concernés par des perturbations lors de ce premier point de situation.

Article initial 11h00 : Ce vendredi 6 novembre, de nouvelles perturbations touchent plusieurs universités, lycées et collèges, sur fond de mobilisation lycéenne et étudiante.

Selon un point de situation communiqué par la préfecture du Rhône à 9h30, 16 lycées et deux collèges sont concernés par différents incidents ou événements liés à cette mobilisation.

Parmi les établissements touchés, le lycée Colbert, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, a notamment été évacué.

La préfecture fait également état de quatre interpellations, en lien avec des jets de projectiles, un cocktail Molotov et un incendie.

La mobilisation ne se limite pas aux établissements du secondaire. Selon les services de l'État, trois établissements d'enseignement supérieur sont également concernés par les événements de ce vendredi.

Il s'agit des universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. La nature exacte des perturbations dans ces établissements n'a pas été précisée.