Mise à jour : La situation s'est tendue au fil de la matinée dans plusieurs établissements lyonnais. Au lycée Édouard-Herriot, situé place Edgar-Quinet dans le 6e arrondissement, un important incendie s'est déclaré devant l'entrée principale.
Des poubelles et des trottinettes électriques, rassemblées devant l'établissement, ont été incendiées. Les flammes se sont ensuite propagées à la porte et à la façade du bâtiment, alors que des élèves se trouvaient encore à l'intérieur. Ces derniers ont dû être évacués en urgence. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre, qui a provoqué d'importants dégâts matériels. Aucun blessé ne serait à déplorer.
D'autres incidents ont également éclaté au lycée Marcel-Sembat (Vénissieux), où un blocus a été organisé peu avant 8h. Des jeunes ont notamment incendié des poubelles et des caddies disposés devant l'établissement.
Dans le 7e arrondissement de Lyon, de fortes tensions ont également été observées à la Cité scolaire internationale (CSI) en milieu de matinée. Alors qu'un blocage avait été mis en place, des tirs de mortiers ont visé les policiers présents pour sécuriser l'entrée de l'établissement. Les forces de l'ordre ont répliqué par de nombreux tirs de grenades, provoquant la dispersion des lycéens.
Au total, dix personnes ont finalement été interpellées ce vendredi dans le cadre des incidents liés aux blocages des lycées, contre quatre annoncées dans un premier bilan de la préfecture à 9h30. Pour rappel, 21 établissements scolaires et universitaires étaient concernés par des perturbations lors de ce premier point de situation.
Article initial 11h00 : Ce vendredi 6 novembre, de nouvelles perturbations touchent plusieurs universités, lycées et collèges, sur fond de mobilisation lycéenne et étudiante.
Selon un point de situation communiqué par la préfecture du Rhône à 9h30, 16 lycées et deux collèges sont concernés par différents incidents ou événements liés à cette mobilisation.
Parmi les établissements touchés, le lycée Colbert, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, a notamment été évacué.
La préfecture fait également état de quatre interpellations, en lien avec des jets de projectiles, un cocktail Molotov et un incendie.
La mobilisation ne se limite pas aux établissements du secondaire. Selon les services de l'État, trois établissements d'enseignement supérieur sont également concernés par les événements de ce vendredi.
Il s'agit des universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. La nature exacte des perturbations dans ces établissements n'a pas été précisée.
Pas sélection, même les mauvais , et les tocards, Air France va embaucher n'importe qui, en cardiologie pareilSignaler Répondre
Mais ils auront fait la fac, pour les nuls
Faut arrêter les conneries,
L'égalitarisme pronée par les gauchistes et les verts est une ânerie monstrueuse, le Monde entier rit de nous
l'examen se fait à l'embauche maintenant!Signaler Répondre
Je pensais que la photo avait été prise à GazaSignaler Répondre
Ces étrons commencent à nous les briser menu !!Signaler Répondre
Complaisance voire Indulgence excessive : Tolérance blâmable, manque de rigueur ou acceptation coupable.Signaler Répondre
Diplome : C'est un document officiel qui prouve la réussite à un examen, un concours ou un parcours de formation.
Diplome de complaisance : diplome donné avec une tolérance blâmable, un manque de rigueur ou une acceptation coupable.
Valeur : ZERO
Se rendent-ils compte qu'un mois de perdu dans une année qui n'en compte finalement que 6 puisque les dossiers sont à remplir en février représente des lacunes qui vont être difficiles à combler ?Signaler Répondre
Certains s'en moquent bien sûr, comptant sur la suppression de Parcoursup , mais il y aura de toute manière une sélection qui devra se faire , que ce soit à l'inscription ( qu'ils ne croient pas que sur 1000 dossiers , la formation choisie ne prendra pas les 100 meilleurs !) soit aux premiers partiels en janvier .
À force de les lobotomiser , LFI les empêche hélas maintenant de raisonner sainement .
Ne s'en sortiront que les meneurs , manieurs de langue de bois et lecheurs de bottes mélanchonniennes et qui rejoindront les syndicats ou groupuscules idoines.
Tu rigoles, circonstances atténuantes, l'EN leur donnera leur diplôme et l'année prochaine il iront bloquer la fac parce qu'ils n'ont pas le niveau .....Signaler Répondre
Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi le drapeau palestinien flotte sur cette barricade????Signaler Répondre
Avant toutes autorisations à manifester, cela devrait être obligatoire d'exiger un dépôt de garantie versé par les syndicats, qui sera restitué si aucune dégradation sur les monuments publics, mais sinon utilisé pour nettoyer les tags et autres saloperies. Le bon sens, c'est la responsabilisation !Signaler Répondre
Ils s en prennent aux institutions dans des arrondissements tenus par la droite....Signaler Répondre
C est qui les fascistes ?
Ah d'accord, leur grand truc révolutionnaire, c'est d'ajouter un "ewwww" de gamine d'Instagram sur leurs banderoles ?Signaler Répondre
Regardez-moi ces sombres guignols en noir, persuadés de faire trembler le système alors qu'ils parlent comme des influenceuses en crise d'ado !
Bloquer 3 poubelles devant un lycée et étaler leur jargon de cour de récréation, voilà le grand chef-d'œuvre de la milice LFI.
21 établissements perturbés, 4 interpellations et toujours ZÉRO cerveau à l'horizon.
Remballez vos capuches et votre dialecte de cours de récré : vous ne bloquez rien, vous faites juste de la peine.
Séchez vos larmes de seum, faites un shampooing et allez chouiner dans vos chambres !
Mouvement des lycéens à Lyon : un incendie est allumé devant le lycée Édouard Herriot, dans le 6e. D’impressionnantes flammes lèchent la façade de l’établissement.Signaler Répondre
J'attends avec impatience tout ces élèves qui lorsqu'ils vont de réveiller le our des examens et vont prendre conscience qui leur manque une grosse parti du programme... Donc soit ils redoubleront leur année, soit ils auront leur diplôme par complaisance donc sans valeur.Signaler Répondre