Mobilisation lycéenne à Lyon : 20 000 manifestants, 11 blessés lors d'incidents en marge du cortège

Mise à jour à 18h30 : Dans un communiqué, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, a salué "l'implication des organisations syndicales pour permettre le bon déroulement de cette manifestation". Ce dernier déplore néanmoins l'action "d'individus très hostiles, souvent masqués et cagoulés", à l'origine d'incidents après l'arrivée du cortège sur la place Guichard. Le bilan de 11 blessés est confirmé. Aucune interpellation n'a en revanche été annoncée.
Mise à jour à 16h : La situation est redevenue calme dans les rues de Lyon. Les incidents ont fait 11 blessés, dont 9 policiers.
Mise à jour à 15h : Selon les syndicats, près de 25 000 personnes se sont mobilisées en soutien aux lycéens.
Mise à jour à 14h : Un groupe circule sur le cours Gambetta, tandis qu'un autre est signalé sur le quai Augagneur. "La situation nécessite une mobilisation continue des forces de l'ordre pour empêcher des dégradations et des jets de projectiles", indique la Préfecture.
Mise à jour à 13h : Environ 20 000 personnes ont manifesté à Lyon, selon les chiffres communiqués ce mardi.
Mise à jour à 12h30 : Il est demandé aux manifestants de quitter la place Guichard pour assurer leur sécurité, compte tenu du comportement de "groupes sauvages". Un incendie a été signalé rue Duguesclin, les pompiers ont été appelés en renfort.
Mise à jour à 12h : Les manifestants sont arrivés sur la place Guichard. Le défilé a été émaillé de quelques incidents, notamment des jets de projectiles envers les forces de l'ordre. Un groupe serait sorti du cortège pour s'en prendre à un commissariat, nécessitant une intervention des effectifs de police placés en protection. Selon la Préfecture, des cortèges sauvages, composés d'individus cagoulés et masqués, ont quitté le lieu d'arrivée de la manifestation.
Mise à jour 10h35 : La manifestation a finalement démarré peu après 10h30 depuis la place Bellecour, à Lyon. Le cortège s’est ainsi élancé avec plus d’une demi-heure de retard sur l’horaire initialement prévu, le départ ayant été annoncé à 10h.
Les manifestants doivent désormais rejoindre la place Guichard en empruntant l’itinéraire déclaré en préfecture.
Le cortège vient de s'élancer. #BlocusLycées #Lycées https://t.co/uW86EMbSK5— Lyon Mag (@lyonmag) October 6, 2026
17 établissements impactés et huit interpellations
Mise à jour à 9h35 : La mobilisation se poursuit ce mardi matin à Lyon et dans son agglomération. Selon un nouveau point de situation communiqué par les autorités, 17 établissements sont désormais impactés depuis le début de la matinée, avec une majorité d'universités concernées.
Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à huit interpellations, notamment pour des faits de dégradations ainsi que pour le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.
Mise à jour à 9h11 : Le dispositif de sécurité est renforcé ce mardi à Lyon. Dans le cadre de la manifestation et des différents rassemblements prévus ce 6 octobre, le préfet du Rhône a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à recourir à la captation d’images par drone.
Ce dispositif vient compléter les mesures déjà prises pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise.
Dans le cadre de la manifestation et des rassemblements prévus ce mardi 6 octobre 2026, le Préfet a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à utiliser la captation d’images par drone. https://t.co/UyrYgcpMUf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 6, 2026
Article initial à 8h26: Alors qu’une manifestation doit partir de la place Bellecour à 10h ce mardi, les premiers blocages ont débuté dès le début de matinée.
Selon le premier point de situation communiqué à 8h par la préfecture du Rhône, 15 établissements sont perturbés. L’université Lyon 2, l’École normale supérieure (ENS) et l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon font notamment partie des sites concernés.
Des blocages mais pas de violences signalées à 8h
Les autorités font état de blocages ou de blocages filtrants devant plusieurs établissements. À 8h, aucune dégradation ni violence nécessitant l'intervention des forces de l'ordre n'avait toutefois été constatée.
Une intervention a néanmoins eu lieu aux abords de l’université Lyon 2. Des individus masqués et casqués bloquaient les voies du tramway. Les forces de l’ordre sont intervenues afin de les disperser.
Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après celle de lundi, durant laquelle la situation s’était progressivement tendue. À midi, 24 établissements étaient alors impactés et sept personnes avaient été interpellées. Des incidents avaient notamment éclaté devant le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, où un groupe d’une quarantaine d’individus masqués avait commis des dégradations et tiré des mortiers en direction de l’établissement.
Une manifestation à 10h place Bellecour
La mobilisation doit prendre une autre dimension dans la matinée avec une manifestation à l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes.
Le cortège doit partir à 10h de la place Bellecour avant de rejoindre la place Guichard. Un dispositif de sécurité est prévu pour encadrer le rassemblement.
En parallèle, les rassemblements sont interdits ce mardi aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant les carburants et certains moyens pyrotechniques sont également en vigueur.
Commentaire positivement inquiétant .Signaler Répondre
Au delà de la frustration qui transpire, on voit que le jeune homme abuse d'autres chose que la camomille .
Avant que vous sortiez votre logorrhée qui me traite de fasciste je vous invite a en vérifié la définition.
Ça devrait peux être j’espère vous faire prendre conscience que parfois le danger que l'on prétend dénoncé vient également du camp que vous soutenez.
La chose la plus urgente est de protéger toutes ces pauvres lycéennes apeurées par cette police agressive!Signaler Répondre
Heureusement, Oncle Fernand étant la et j'ai pu m'occuper de deux ou trois jeunettes, pour leur plus grand plaisir !!👍😉😊❤️
On sent que la matraque, ton derrière a goûté 🤣Signaler Répondre
Exactement, le pays ne va pas pouvoir tenir pendant 7 mois.Signaler Répondre
Le problème c'est jupiter, il a dit qu'on l'a élu donc qu'il restera jusqu'au bout...
La chose la plus urgente est de débarrasser l'éducation nationale de ses éléments issus de la gauchosphere 😘Signaler Répondre
Seulement ceux qui ont les moyens de partir en vacances.. en octobre ça fait pas grand monde.Signaler Répondre
la seul solution pour sortir de cette crise et que Macron démission et faire des élections anticipées la crise des jeunes et la crise du 17 octobre et la crise du budget 2027 la seul solution est le retour au peupleSignaler Répondre
Quand j’entends wauguiez s’exprimer sur les blocus je suis tellement choquée par le culot ??? Donc toi, t’as RIEN FOUTU pour les lycées de la région et toi ta solution c’est de parler de supprimer des aides pour les lycéens ???!Signaler Répondre
est un samedi et c'est le début des vacances ; si il fait beau , il y aura plus de monde dans les embouteillages qu'aux manifsSignaler Répondre
Quand le facho de la Maison Blanche commente les manifestations lycéennes en France... Du Retailleau ou du Le Pen made in USA.Signaler Répondre
20 000 manifestants et 11 blessés.Signaler Répondre
Pour le Pape 100 fois plus de croyants et aucune violence. Ce sont bien 2 France très différentes et ça donne à réfléchir
Va faire ta révolution en carton et laisse le pape et Céline Dion qui est catholique (Je précise). Que 1 million c'étaient ceux qui pouvaient être présents sur les 31 millions de catholiques en France. Bisous 😘Signaler Répondre
Ah bon des millions de français dans la rue… (Et les autres millions bien plus nombreux qui ne déscenderont pas…). Finalement les lycéens ne sont que le détonateur savamment manipulés, mais par qui??? Alors qui? Les séditieux, ah oui, mais qui ????? Arrêtez de prendre les français pour abrutis!Signaler Répondre
y’en a marre de tout ça !!!!!Signaler Répondre
Demain il pleut, la rue sera déserte, la pluie emportera ce qu'il reste de la gauchosphere 😘Signaler Répondre
toi tu regardes trop france 5 ou france info 🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Réponse le 17.. c'est le numéro de la police.. nan je déconne.. puis même les flics ont toutes les raisons de se joindre au cortège plutôt que de s'y opposer.Signaler Répondre
En revanche c'est un samedi, alors si la montagne accouche d'une souris, essaie encore. Mais si le volcan explose..
Vous désirez ceux qui défendent ces pseudo manifestations, vous êtes là à dire qu'il se passe un truc, que les choses vont bouger etc.. c'est faux. Vous le savez très bien que c'est rien ce qu'il se passe là.Signaler Répondre
Hypocrisie générale, a l'époque des gilets jaunes il y avait bien plus de monde dehors et vous étiez tous là a dire qu'ils n'étaient qu'une minorité.
Et là t'a une poignée d'ados bien moins nombreux, qui ne comprennent rien a rien hormis le fait qu'ils peuvent sécher les cours, et vous les imaginez en train de faire les révolution. N'importe quoi.
Non mais c'est du grand n'importe quoi.
J'en lis ici qui citent mai 68. Ça tombe bien car mai 68 n'a strictement rien apporté .
Que dalle, et là ce sera exactement pareil.
Vous aurez droit à des miettes au mieux, mais vous serez content ? Bah dis donc, il vous en faut bien peu.
Il y a rien du tout là, désolé mais vous vous enflammez pour rien. En réalité la plupart des gens n'en ont rien à secouer y compris les lycéens.
Ce mouvement n'est qu'un feu de paille et ne durera pas, il ne repose sur aucune fondation solide
il vient de donner 100 millions au Benin! Il en a rien a foutre de la france!!!!!!!!!!Signaler Répondre
la concurrence (asiatique notamment ) fait que nos produits sont 2 ou 3 fois plus chers et donc invendables et la boite ferme ( sidérurgie , textile , automobile , électronique , chimie ...) et sans subventions massive , l'agriculture devrait suivreSignaler Répondre
Pourquoi le Rassemblement Nazis ne soutient pas la colère des lycéens, étudiants et préfère clairement lécher les matraques ?Signaler Répondre
Le RN bave comme des Bouledogues français !
Comment réagiraient nos chaînes de télévision d'info en continu , BFMTV, CNews, France Info , LCI ... face à des images de policiers chinois ou russes chargeants des lycéens ? Simples regards inversés des journalistes ou inversion des valeurs , il est toujours important de se souvenir d'où l'on parle quand on est journaliste. Pour l'heure les images de nos manifestations lycéennes et de leur répression comme les images de l'état de délabrement de certains de nos établissements scolaires tournent en boucle sur presque tous les écrans du mondeSignaler Répondre
Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rueSignaler Répondre
Donc tu parles sans savoir, Je te laisse poster des commentaires c’est moins lourd et plus facileSignaler Répondre
Donald Trump juge "l’islam" et "l’immigration" responsables du mouvement lycéen en France. voilà une vraie ingérence Israël a déclaré la même chose et Sarah knafo a déclaré la même chose au parlement européen voilà ce que cherche l’extrême droite cache l’état de nos écoles et le transformer à des sujets de religionSignaler Répondre
ce qui m'attriste ce sont les blessés d'où qu'ils viennent. Pour le reste je suis optimiste en 2027 nous aurons 2 présidents pour le prix d'un Un à l'Élysée pour les chrisanthemes et un autre nommé BCE ou FMISignaler Répondre
demandez aux pape de vous trouver un travail et remplir votre chariot et vous soigner je rappelle que céline Dion a fait 1 million à Paris mais bon chaque ses lunettesSignaler Répondre
c'est quand le BAC déjà ?Signaler Répondre
PTDR, on n'a pas pu faire tout le programme car on préfère glander pendant qu'il fait beau (chantaient la cygales LFIste)
zéro report pour les débiles de la rue d'aujourd'hui et de demain
17–29 ans : ~9,6 millions 65 ans et plus : ~15 millions les élections de 2027 se joueront dans ces deux tranches d’âge celui qui réussira à mobiliser les électeursSignaler Répondre
Le rapport, c'est que les antifas se rattachent a toutes les manif possibles, dans le but de provoquer des troubles, semer le chaos, contester l'autorité de l'État et in fine prendre le pouvoir.Signaler Répondre
Certains auteurs le décrivent bien
C'est sûr qu'il vaut mieux fermer les yeux sur Pisa, vu que c'est l'effondrement.Signaler Répondre
Nos petits jeunes révolutionnaires....on en reparle une fois qu'ils seront sur le marché du travail, ça va leur faire bizarre
Super ton argument, merci d'être passéSignaler Répondre
Et pour info je n'ai rien de lourd à porter dans mon boulot, mais je peux comprendre le raz de bol de certains fonctionnaires.
Je te laisse à tes cailloux
PARIS, 1 million de personnes dans les rues pour la venue du pape, pas de casse, aucune violence.....Signaler Répondre
LFI organise le blocus challenge des lycées,
250000 manifestants dans toute la france, casse, violence, agression .....
Ça va être long jusqu en 2027 ......
Cette génération doit redécouvrir la culture de l’effort t du travail. Ce n’est pas en scrollant sur les RS ou en allant manifester avec Bob le gauchiste que ces jeunes auront un avenir. L’avenir c’est à eux de le construire en bossant et en préparant leur examen! Pas en manifestant avec Roselyne de la CGT et Jean Luc de LFI. Pauvre jeunesse! Cette jeunesse n’attend qu’une seule chose: un bon salaire 10000 EUR par mois et glander sur les RS! Allez au boulot et arrêtez de nous emmerder avec des revendications comme Gaza et le drapeau palestinien!Signaler Répondre
Nous sommes le 6 Octobre, et il fait 25 degrés. Voilà ce qui se passe. S'il avait plu, ils auraient été beaucoup moins nombreux .Signaler Répondre
Sexuellement, non, fake news, la jeune fille a démenti toute agression sexuelle, une invention de qui ?Signaler Répondre
Bon, maintenant soyons sérieux...Signaler Répondre
J attends la condamnation de MELENCHON, et la dissolution de LFI, l idiot utile et complice de la Macronie..
Oui, les derniers soubresauts violents de la gauchosphere avant sa disparition 😘Signaler Répondre
Bof arrêtez de vous inventer une vie avec l'iASignaler Répondre
N'importe quoi. On parle de 300 000 personnes dans les rues aujourd'hui quand on pouvait en compter 3 millions contre le CPE...Signaler Répondre
La plus forte mobilisation de la jeunesse depuis mai 1968 il y a quelques chose qui ce passe en FranceSignaler Répondre
Laissez vos morts en paix. Comme ceux qui ont étés agressés ou tués par vos semblables.Signaler Répondre
Les intérêts d’une nation qui se fait piétiner par la gauche et la droite molle et traitresses doivent primer. On en veut plus. 40 ans que l’on se fait pigeonner.
Oui, un délinquant a utilisé un lance flamme. Inacceptable.Signaler Répondre
Et à côté de ça des FDO qui édentent, charcutent et agressent même sexuellement… d’ailleurs, ne faisaient-ils pas celà aussi sur les gilets jaunes?
En tous temps de toute manière ça a été comme ça. On est passé du bataillon à bayonnettes aux lbd.
Cette marée humaine est formidable. Elle dit l’éveil d’une génération à laquelle on demande de tout supporter sans broncher. Elle répond qu’elle existe et qu’elle veut sa part d’avenir, tout en exigeant l’égalité et en revendiquant la solidarité. Je sens leur générosité, leur envie de rupture avec les logiques mercantiles, leur soif de démocratie, leur empathie avec les peuples opprimés. Quand je suis au milieu d’eux, quand je les regarde et les écoute, je me dis simplement qu’il faut leur faire confiance. Ils sont la relève et la France a un bel avenir !Signaler Répondre
Partout en France, la jeunesse se lève pour son avenir. Plus de 1600 lycées et 90 pourcents des universités sont rentrés dans la mobilisation. La stratégie du pourrissement de Lecornu est en échec. Qu’il cesse d’organiser la violence et qu’il réponde enfin aux revendications lycéennes.Signaler Répondre
Un proche du 1er ministre Sébastien Lecornu semble convaincu « d’un ralentissement du mouvement #lycéen » dès demain « avec l’arrivée de la pluie »Signaler Répondre
A la mairie ?Signaler Répondre
Les retraités iront vote en masse, mais ils ont de l expérience, et il faut bien le dire un peu moins d'énergie........Signaler Répondre
Les anciens ne font pas de bruit, ils gardent leur énergie pour marcher, courir, pédaler jusqu aux urnes, tranquille.
En attendant amusez vous, il faut bien que jeunesse se passe les petits ..
A la fin de la récré, tout le monde rentre au chaud et se fabrique des souvenirs.....
" combien de centaines de milliers d'emplois industriels perdus en France depuis 45 ans ?"Signaler Répondre
parce que l'état donne des aides aux plus précaires ou parce que les gentils patrons ont délocalisé?
Plus intelligents ? Quand on a demandé à la majorité de ceux qui manifestaient qui cassaient, la majorité n'avait aucun argument. Utiliser un "lance flamme" improvisé au visage d'une femme qui n'avait rien à y voir, ça aussi c'est très intelligent.Signaler Répondre
Moins manipulés ? Mais vous êtes manipulés par LFI, un Mélenchon qui vous fait faire n'importe quoi.
Ce sont 2 réponses de quelqu'un qui ne réfléchit pas du tout.