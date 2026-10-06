Mobilisation lycéenne à Lyon : 20 000 manifestants, 11 blessés lors d'incidents en marge du cortège

Mise à jour à 18h30 : Dans un communiqué, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, a salué "l'implication des organisations syndicales pour permettre le bon déroulement de cette manifestation". Ce dernier déplore néanmoins l'action "d'individus très hostiles, souvent masqués et cagoulés", à l'origine d'incidents après l'arrivée du cortège sur la place Guichard. Le bilan de 11 blessés est confirmé. Aucune interpellation n'a en revanche été annoncée.

Mise à jour à 16h : La situation est redevenue calme dans les rues de Lyon. Les incidents ont fait 11 blessés, dont 9 policiers.

Mise à jour à 15h : Selon les syndicats, près de 25 000 personnes se sont mobilisées en soutien aux lycéens.

Mise à jour à 14h : Un groupe circule sur le cours Gambetta, tandis qu'un autre est signalé sur le quai Augagneur. "La situation nécessite une mobilisation continue des forces de l'ordre pour empêcher des dégradations et des jets de projectiles", indique la Préfecture.

Mise à jour à 13h : Environ 20 000 personnes ont manifesté à Lyon, selon les chiffres communiqués ce mardi.

Mise à jour à 12h30 : Il est demandé aux manifestants de quitter la place Guichard pour assurer leur sécurité, compte tenu du comportement de "groupes sauvages". Un incendie a été signalé rue Duguesclin, les pompiers ont été appelés en renfort.

Mise à jour à 12h : Les manifestants sont arrivés sur la place Guichard. Le défilé a été émaillé de quelques incidents, notamment des jets de projectiles envers les forces de l'ordre. Un groupe serait sorti du cortège pour s'en prendre à un commissariat, nécessitant une intervention des effectifs de police placés en protection. Selon la Préfecture, des cortèges sauvages, composés d'individus cagoulés et masqués, ont quitté le lieu d'arrivée de la manifestation.

Mise à jour 10h35 : La manifestation a finalement démarré peu après 10h30 depuis la place Bellecour, à Lyon. Le cortège s’est ainsi élancé avec plus d’une demi-heure de retard sur l’horaire initialement prévu, le départ ayant été annoncé à 10h.

Les manifestants doivent désormais rejoindre la place Guichard en empruntant l’itinéraire déclaré en préfecture.

Le cortège vient de s'élancer. #BlocusLycées #Lycées https://t.co/uW86EMbSK5 — Lyon Mag (@lyonmag) October 6, 2026

17 établissements impactés et huit interpellations

Mise à jour à 9h35 : La mobilisation se poursuit ce mardi matin à Lyon et dans son agglomération. Selon un nouveau point de situation communiqué par les autorités, 17 établissements sont désormais impactés depuis le début de la matinée, avec une majorité d'universités concernées.

Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à huit interpellations, notamment pour des faits de dégradations ainsi que pour le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.

Mise à jour à 9h11 : Le dispositif de sécurité est renforcé ce mardi à Lyon. Dans le cadre de la manifestation et des différents rassemblements prévus ce 6 octobre, le préfet du Rhône a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à recourir à la captation d’images par drone.

Ce dispositif vient compléter les mesures déjà prises pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise.

Dans le cadre de la manifestation et des rassemblements prévus ce mardi 6 octobre 2026, le Préfet a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à utiliser la captation d’images par drone. https://t.co/UyrYgcpMUf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 6, 2026

Article initial à 8h26: Alors qu’une manifestation doit partir de la place Bellecour à 10h ce mardi, les premiers blocages ont débuté dès le début de matinée.

Selon le premier point de situation communiqué à 8h par la préfecture du Rhône, 15 établissements sont perturbés. L’université Lyon 2, l’École normale supérieure (ENS) et l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon font notamment partie des sites concernés.

Des blocages mais pas de violences signalées à 8h

Les autorités font état de blocages ou de blocages filtrants devant plusieurs établissements. À 8h, aucune dégradation ni violence nécessitant l'intervention des forces de l'ordre n'avait toutefois été constatée.

Une intervention a néanmoins eu lieu aux abords de l’université Lyon 2. Des individus masqués et casqués bloquaient les voies du tramway. Les forces de l’ordre sont intervenues afin de les disperser.

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après celle de lundi, durant laquelle la situation s’était progressivement tendue. À midi, 24 établissements étaient alors impactés et sept personnes avaient été interpellées. Des incidents avaient notamment éclaté devant le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, où un groupe d’une quarantaine d’individus masqués avait commis des dégradations et tiré des mortiers en direction de l’établissement.

Une manifestation à 10h place Bellecour

La mobilisation doit prendre une autre dimension dans la matinée avec une manifestation à l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes.

Le cortège doit partir à 10h de la place Bellecour avant de rejoindre la place Guichard. Un dispositif de sécurité est prévu pour encadrer le rassemblement.

En parallèle, les rassemblements sont interdits ce mardi aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant les carburants et certains moyens pyrotechniques sont également en vigueur.