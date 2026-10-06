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Mobilisation lycéenne à Lyon : 20 000 manifestants, 11 blessés lors d'incidents en marge du cortège

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Mobilisation lycéenne à Lyon : 20 000 manifestants, 11 blessés lors d'incidents en marge du cortège

Nouvelle journée de mobilisation à Lyon et dans son agglomération.

Mise à jour à 18h30 : Dans un communiqué, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, a salué "l'implication des organisations syndicales pour permettre le bon déroulement de cette manifestation". Ce dernier déplore néanmoins l'action "d'individus très hostiles, souvent masqués et cagoulés", à l'origine d'incidents après l'arrivée du cortège sur la place Guichard. Le bilan de 11 blessés est confirmé. Aucune interpellation n'a en revanche été annoncée.

Mise à jour à 16h : La situation est redevenue calme dans les rues de Lyon. Les incidents ont fait 11 blessés, dont 9 policiers.

Mise à jour à 15h : Selon les syndicats, près de 25 000 personnes se sont mobilisées en soutien aux lycéens.

Mise à jour à 14h : Un groupe circule sur le cours Gambetta, tandis qu'un autre est signalé sur le quai Augagneur. "La situation nécessite une mobilisation continue des forces de l'ordre pour empêcher des dégradations et des jets de projectiles", indique la Préfecture.

Mise à jour à 13h : Environ 20 000 personnes ont manifesté à Lyon, selon les chiffres communiqués ce mardi.

Mise à jour à 12h30 : Il est demandé aux manifestants de quitter la place Guichard pour assurer leur sécurité, compte tenu du comportement de "groupes sauvages". Un incendie a été signalé rue Duguesclin, les pompiers ont été appelés en renfort.

Mise à jour à 12h : Les manifestants sont arrivés sur la place Guichard. Le défilé a été émaillé de quelques incidents, notamment des jets de projectiles envers les forces de l'ordre. Un groupe serait sorti du cortège pour s'en prendre à un commissariat, nécessitant une intervention des effectifs de police placés en protection. Selon la Préfecture, des cortèges sauvages, composés d'individus cagoulés et masqués, ont quitté le lieu d'arrivée de la manifestation. 

Mise à jour 10h35 : La manifestation a finalement démarré peu après 10h30 depuis la place Bellecour, à Lyon. Le cortège s’est ainsi élancé avec plus d’une demi-heure de retard sur l’horaire initialement prévu, le départ ayant été annoncé à 10h.

Les manifestants doivent désormais rejoindre la place Guichard en empruntant l’itinéraire déclaré en préfecture.

17 établissements impactés et huit interpellations

Mise à jour à 9h35 : La mobilisation se poursuit ce mardi matin à Lyon et dans son agglomération. Selon un nouveau point de situation communiqué par les autorités, 17 établissements sont désormais impactés depuis le début de la matinée, avec une majorité d'universités concernées.

Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à huit interpellations, notamment pour des faits de dégradations ainsi que pour le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.

Mise à jour à 9h11 : Le dispositif de sécurité est renforcé ce mardi à Lyon. Dans le cadre de la manifestation et des différents rassemblements prévus ce 6 octobre, le préfet du Rhône a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à recourir à la captation d’images par drone.

Ce dispositif vient compléter les mesures déjà prises pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise.

Article initial à 8h26: Alors qu’une manifestation doit partir de la place Bellecour à 10h ce mardi, les premiers blocages ont débuté dès le début de matinée.

Selon le premier point de situation communiqué à 8h par la préfecture du Rhône, 15 établissements sont perturbés. L’université Lyon 2, l’École normale supérieure (ENS) et l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon font notamment partie des sites concernés.

Des blocages mais pas de violences signalées à 8h

Les autorités font état de blocages ou de blocages filtrants devant plusieurs établissements. À 8h, aucune dégradation ni violence nécessitant l'intervention des forces de l'ordre n'avait toutefois été constatée.

Une intervention a néanmoins eu lieu aux abords de l’université Lyon 2. Des individus masqués et casqués bloquaient les voies du tramway. Les forces de l’ordre sont intervenues afin de les disperser.

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après celle de lundi, durant laquelle la situation s’était progressivement tendue. À midi, 24 établissements étaient alors impactés et sept personnes avaient été interpellées. Des incidents avaient notamment éclaté devant le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, où un groupe d’une quarantaine d’individus masqués avait commis des dégradations et tiré des mortiers en direction de l’établissement.

Une manifestation à 10h place Bellecour

La mobilisation doit prendre une autre dimension dans la matinée avec une manifestation à l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes.

Le cortège doit partir à 10h de la place Bellecour avant de rejoindre la place Guichard. Un dispositif de sécurité est prévu pour encadrer le rassemblement.

En parallèle, les rassemblements sont interdits ce mardi aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant les carburants et certains moyens pyrotechniques sont également en vigueur.

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mobilisation lycéenne

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Moliere en est mort le 06/10/2026 à 19:18
Calahann a écrit le 06/10/2026 à 18h16

Pourquoi le Rassemblement Nazis ne soutient pas la colère des lycéens, étudiants et préfère clairement lécher les matraques ?
Le RN bave comme des Bouledogues français !

Commentaire positivement inquiétant .

Au delà de la frustration qui transpire, on voit que le jeune homme abuse d'autres chose que la camomille .

Avant que vous sortiez votre logorrhée qui me traite de fasciste je vous invite a en vérifié la définition.
Ça devrait peux être j’espère vous faire prendre conscience que parfois le danger que l'on prétend dénoncé vient également du camp que vous soutenez.

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Libriste Sentdufion le 06/10/2026 à 19:15
Anti gauchosphere a écrit le 06/10/2026 à 19h01

La chose la plus urgente est de débarrasser l'éducation nationale de ses éléments issus de la gauchosphere 😘

La chose la plus urgente est de protéger toutes ces pauvres lycéennes apeurées par cette police agressive!
Heureusement, Oncle Fernand étant la et j'ai pu m'occuper de deux ou trois jeunettes, pour leur plus grand plaisir !!👍😉😊❤️

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Anti gauchosphere le 06/10/2026 à 19:10
Calahann a écrit le 06/10/2026 à 18h16

Pourquoi le Rassemblement Nazis ne soutient pas la colère des lycéens, étudiants et préfère clairement lécher les matraques ?
Le RN bave comme des Bouledogues français !

On sent que la matraque, ton derrière a goûté 🤣

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Ex Précisions le 06/10/2026 à 19:05
Élection anticipée a écrit le 06/10/2026 à 18h56

la seul solution pour sortir de cette crise et que Macron démission et faire des élections anticipées la crise des jeunes et la crise du 17 octobre et la crise du budget 2027 la seul solution est le retour au peuple

Exactement, le pays ne va pas pouvoir tenir pendant 7 mois.
Le problème c'est jupiter, il a dit qu'on l'a élu donc qu'il restera jusqu'au bout...

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Anti gauchosphere le 06/10/2026 à 19:01
trump deteste la france a écrit le 06/10/2026 à 18h46

Quand le facho de la Maison Blanche commente les manifestations lycéennes en France... Du Retailleau ou du Le Pen made in USA.

La chose la plus urgente est de débarrasser l'éducation nationale de ses éléments issus de la gauchosphere 😘

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Nimbus le 06/10/2026 à 19:00
le 17 a écrit le 06/10/2026 à 18h48

est un samedi et c'est le début des vacances ; si il fait beau , il y aura plus de monde dans les embouteillages qu'aux manifs

Seulement ceux qui ont les moyens de partir en vacances.. en octobre ça fait pas grand monde.

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Élection anticipée le 06/10/2026 à 18:56

la seul solution pour sortir de cette crise et que Macron démission et faire des élections anticipées la crise des jeunes et la crise du 17 octobre et la crise du budget 2027 la seul solution est le retour au peuple

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wauguiez rendre l’argent le 06/10/2026 à 18:50

Quand j’entends wauguiez s’exprimer sur les blocus je suis tellement choquée par le culot ??? Donc toi, t’as RIEN FOUTU pour les lycées de la région et toi ta solution c’est de parler de supprimer des aides pour les lycéens ???!

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le 17 le 06/10/2026 à 18:48
Nimbus a écrit le 06/10/2026 à 18h20

Réponse le 17.. c'est le numéro de la police.. nan je déconne.. puis même les flics ont toutes les raisons de se joindre au cortège plutôt que de s'y opposer.
En revanche c'est un samedi, alors si la montagne accouche d'une souris, essaie encore. Mais si le volcan explose..

est un samedi et c'est le début des vacances ; si il fait beau , il y aura plus de monde dans les embouteillages qu'aux manifs

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trump deteste la france le 06/10/2026 à 18:46
ingérence usa a écrit le 06/10/2026 à 17h57

Donald Trump juge "l’islam" et "l’immigration" responsables du mouvement lycéen en France. voilà une vraie ingérence Israël a déclaré la même chose et Sarah knafo a déclaré la même chose au parlement européen voilà ce que cherche l’extrême droite cache l’état de nos écoles et le transformer à des sujets de religion

Quand le facho de la Maison Blanche commente les manifestations lycéennes en France... Du Retailleau ou du Le Pen made in USA.

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Cqfd.... le 06/10/2026 à 18:35

20 000 manifestants et 11 blessés.
Pour le Pape 100 fois plus de croyants et aucune violence. Ce sont bien 2 France très différentes et ça donne à réfléchir

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Révolutionnaire en carton le 06/10/2026 à 18:34
demande au pape a écrit le 06/10/2026 à 17h47

demandez aux pape de vous trouver un travail et remplir votre chariot et vous soigner je rappelle que céline Dion a fait 1 million à Paris mais bon chaque ses lunettes

Va faire ta révolution en carton et laisse le pape et Céline Dion qui est catholique (Je précise). Que 1 million c'étaient ceux qui pouvaient être présents sur les 31 millions de catholiques en France. Bisous 😘

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Quels millons le 06/10/2026 à 18:31
etat en alerte a écrit le 06/10/2026 à 18h07

Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rue

Ah bon des millions de français dans la rue… (Et les autres millions bien plus nombreux qui ne déscenderont pas…). Finalement les lycéens ne sont que le détonateur savamment manipulés, mais par qui??? Alors qui? Les séditieux, ah oui, mais qui ????? Arrêtez de prendre les français pour abrutis!

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Traveler le 06/10/2026 à 18:23

y’en a marre de tout ça !!!!!

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Anti gauchosphere le 06/10/2026 à 18:21
etat en alerte a écrit le 06/10/2026 à 18h07

Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rue

Demain il pleut, la rue sera déserte, la pluie emportera ce qu'il reste de la gauchosphere 😘

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stopitttttt le 06/10/2026 à 18:20
etat en alerte a écrit le 06/10/2026 à 18h07

Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rue

toi tu regardes trop france 5 ou france info 🤣🤣🤣🤣🤣

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Nimbus le 06/10/2026 à 18:20
etat en alerte a écrit le 06/10/2026 à 18h07

Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rue

Réponse le 17.. c'est le numéro de la police.. nan je déconne.. puis même les flics ont toutes les raisons de se joindre au cortège plutôt que de s'y opposer.
En revanche c'est un samedi, alors si la montagne accouche d'une souris, essaie encore. Mais si le volcan explose..

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Feu de paille le 06/10/2026 à 18:19

Vous désirez ceux qui défendent ces pseudo manifestations, vous êtes là à dire qu'il se passe un truc, que les choses vont bouger etc.. c'est faux. Vous le savez très bien que c'est rien ce qu'il se passe là.
Hypocrisie générale, a l'époque des gilets jaunes il y avait bien plus de monde dehors et vous étiez tous là a dire qu'ils n'étaient qu'une minorité.
Et là t'a une poignée d'ados bien moins nombreux, qui ne comprennent rien a rien hormis le fait qu'ils peuvent sécher les cours, et vous les imaginez en train de faire les révolution. N'importe quoi.

Non mais c'est du grand n'importe quoi.
J'en lis ici qui citent mai 68. Ça tombe bien car mai 68 n'a strictement rien apporté .
Que dalle, et là ce sera exactement pareil.

Vous aurez droit à des miettes au mieux, mais vous serez content ? Bah dis donc, il vous en faut bien peu.

Il y a rien du tout là, désolé mais vous vous enflammez pour rien. En réalité la plupart des gens n'en ont rien à secouer y compris les lycéens.

Ce mouvement n'est qu'un feu de paille et ne durera pas, il ne repose sur aucune fondation solide

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10 ans de perdusss le 06/10/2026 à 18:19
etat en alerte a écrit le 06/10/2026 à 18h07

Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rue

il vient de donner 100 millions au Benin! Il en a rien a foutre de la france!!!!!!!!!!

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parce que le 06/10/2026 à 18:17
Césarion a écrit le 06/10/2026 à 16h09

" combien de centaines de milliers d'emplois industriels perdus en France depuis 45 ans ?"
parce que l'état donne des aides aux plus précaires ou parce que les gentils patrons ont délocalisé?

la concurrence (asiatique notamment ) fait que nos produits sont 2 ou 3 fois plus chers et donc invendables et la boite ferme ( sidérurgie , textile , automobile , électronique , chimie ...) et sans subventions massive , l'agriculture devrait suivre

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Calahann le 06/10/2026 à 18:16

Pourquoi le Rassemblement Nazis ne soutient pas la colère des lycéens, étudiants et préfère clairement lécher les matraques ?
Le RN bave comme des Bouledogues français !

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le monde entier nous observe le 06/10/2026 à 18:08
ingérence usa a écrit le 06/10/2026 à 17h57

Donald Trump juge "l’islam" et "l’immigration" responsables du mouvement lycéen en France. voilà une vraie ingérence Israël a déclaré la même chose et Sarah knafo a déclaré la même chose au parlement européen voilà ce que cherche l’extrême droite cache l’état de nos écoles et le transformer à des sujets de religion

Comment réagiraient nos chaînes de télévision d'info en continu , BFMTV, CNews, France Info , LCI ... face à des images de policiers chinois ou russes chargeants des lycéens ? Simples regards inversés des journalistes ou inversion des valeurs , il est toujours important de se souvenir d'où l'on parle quand on est journaliste. Pour l'heure les images de nos manifestations lycéennes et de leur répression comme les images de l'état de délabrement de certains de nos établissements scolaires tournent en boucle sur presque tous les écrans du monde

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etat en alerte le 06/10/2026 à 18:07

Emmanuel Macron tiendra une réunion exceptionnelle ce soir avec plusieurs ministres Macron voit que la mobilisation est énorme et les français apporte un soutien aux lycéens et aux jeunes des millions de français sont prêt à descendre dans la rue

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Jeanne d’Arc le 06/10/2026 à 18:00
euh a écrit le 06/10/2026 à 17h31

Super ton argument, merci d'être passé
Et pour info je n'ai rien de lourd à porter dans mon boulot, mais je peux comprendre le raz de bol de certains fonctionnaires.

Je te laisse à tes cailloux

Donc tu parles sans savoir, Je te laisse poster des commentaires c’est moins lourd et plus facile

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ingérence usa le 06/10/2026 à 17:57

Donald Trump juge "l’islam" et "l’immigration" responsables du mouvement lycéen en France. voilà une vraie ingérence Israël a déclaré la même chose et Sarah knafo a déclaré la même chose au parlement européen voilà ce que cherche l’extrême droite cache l’état de nos écoles et le transformer à des sujets de religion

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colomers y Aran le 06/10/2026 à 17:48

ce qui m'attriste ce sont les blessés d'où qu'ils viennent. Pour le reste je suis optimiste en 2027 nous aurons 2 présidents pour le prix d'un Un à l'Élysée pour les chrisanthemes et un autre nommé BCE ou FMI

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demande au pape le 06/10/2026 à 17:47
Liturgie vs LFI... a écrit le 06/10/2026 à 17h31

PARIS, 1 million de personnes dans les rues pour la venue du pape, pas de casse, aucune violence.....
LFI organise le blocus challenge des lycées,
250000 manifestants dans toute la france, casse, violence, agression .....
Ça va être long jusqu en 2027 ......

demandez aux pape de vous trouver un travail et remplir votre chariot et vous soigner je rappelle que céline Dion a fait 1 million à Paris mais bon chaque ses lunettes

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Bob Eponge le 06/10/2026 à 17:45

c'est quand le BAC déjà ?
PTDR, on n'a pas pu faire tout le programme car on préfère glander pendant qu'il fait beau (chantaient la cygales LFIste)
zéro report pour les débiles de la rue d'aujourd'hui et de demain

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vote 2027 le 06/10/2026 à 17:43
le jeunes en force a écrit le 06/10/2026 à 15h45

90 % des 18-29 ans comptent aller voter à l’élection présidentielle, alors que le premier tour est dans littéralement 7 mois. Ça, c’est le game changer d’une élection présidentielle. Habituellement, ce sont les retraités qui votent massivement. L’ensemble des candidats seront contraints de prendre en compte cette donnée, et c’est une bonne nouvelle pour les préoccupations de la jeunesse. Vraiment, c'est une énorme nouvelle. ceux qui pensent élire un premier ministre avec un passé sur Facebook des années 30 les français de 2027 sont plus intelligents et moins manipulés

17–29 ans : ~9,6 millions 65 ans et plus : ~15 millions les élections de 2027 se joueront dans ces deux tranches d’âge celui qui réussira à mobiliser les électeurs

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Rapport le 06/10/2026 à 17:37
Watt a écrit le 06/10/2026 à 13h49

Quel est le rapport entre les conditions d'enseignement et les antifas?
C'est une maladie mentale à ce niveau.

Le rapport, c'est que les antifas se rattachent a toutes les manif possibles, dans le but de provoquer des troubles, semer le chaos, contester l'autorité de l'État et in fine prendre le pouvoir.

Certains auteurs le décrivent bien

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Et oui le 06/10/2026 à 17:33
le monde entier nous regarde a écrit le 06/10/2026 à 12h55

Les lycéens sont en train de suivre le cours le plus important de leur scolarité. Ils apprennent la citoyenneté, la solidarité, l'esprit critique, l'analyse politique, les institutions, le traitement médiatique et ses biais, lâcheté de quelques partis politique. Alors évidemment ça ne se mesure pas dans un classement PISA, mais qu'en a-t-on à faire de se comparer avec des élèves de pays où l'on n'apprend pas à penser mais à compter vite ? Nous n'avons pas à nous comparer à eux, ce que nous avons ne se mesure pas, et c'est inestimable. fier de la genZ 33

C'est sûr qu'il vaut mieux fermer les yeux sur Pisa, vu que c'est l'effondrement.

Nos petits jeunes révolutionnaires....on en reparle une fois qu'ils seront sur le marché du travail, ça va leur faire bizarre

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euh le 06/10/2026 à 17:31
Jeanne d’Arc a écrit le 06/10/2026 à 13h45

Si tu es pas capable change de métier

Super ton argument, merci d'être passé
Et pour info je n'ai rien de lourd à porter dans mon boulot, mais je peux comprendre le raz de bol de certains fonctionnaires.

Je te laisse à tes cailloux

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Liturgie vs LFI... le 06/10/2026 à 17:31

PARIS, 1 million de personnes dans les rues pour la venue du pape, pas de casse, aucune violence.....
LFI organise le blocus challenge des lycées,
250000 manifestants dans toute la france, casse, violence, agression .....
Ça va être long jusqu en 2027 ......

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Culture de l’effort le 06/10/2026 à 17:31
la france que j’aime a écrit le 06/10/2026 à 16h29

Cette marée humaine est formidable. Elle dit l’éveil d’une génération à laquelle on demande de tout supporter sans broncher. Elle répond qu’elle existe et qu’elle veut sa part d’avenir, tout en exigeant l’égalité et en revendiquant la solidarité. Je sens leur générosité, leur envie de rupture avec les logiques mercantiles, leur soif de démocratie, leur empathie avec les peuples opprimés. Quand je suis au milieu d’eux, quand je les regarde et les écoute, je me dis simplement qu’il faut leur faire confiance. Ils sont la relève et la France a un bel avenir !

Cette génération doit redécouvrir la culture de l’effort t du travail. Ce n’est pas en scrollant sur les RS ou en allant manifester avec Bob le gauchiste que ces jeunes auront un avenir. L’avenir c’est à eux de le construire en bossant et en préparant leur examen! Pas en manifestant avec Roselyne de la CGT et Jean Luc de LFI. Pauvre jeunesse! Cette jeunesse n’attend qu’une seule chose: un bon salaire 10000 EUR par mois et glander sur les RS! Allez au boulot et arrêtez de nous emmerder avec des revendications comme Gaza et le drapeau palestinien!

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mdr 69 le 06/10/2026 à 17:27
les chiffres tombent a écrit le 06/10/2026 à 16h45

La plus forte mobilisation de la jeunesse depuis mai 1968 il y a quelques chose qui ce passe en France

Nous sommes le 6 Octobre, et il fait 25 degrés. Voilà ce qui se passe. S'il avait plu, ils auraient été beaucoup moins nombreux .

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Rectification d info grave le 06/10/2026 à 17:24
Agir a écrit le 06/10/2026 à 16h40

Oui, un délinquant a utilisé un lance flamme. Inacceptable.

Et à côté de ça des FDO qui édentent, charcutent et agressent même sexuellement… d’ailleurs, ne faisaient-ils pas celà aussi sur les gilets jaunes?

En tous temps de toute manière ça a été comme ça. On est passé du bataillon à bayonnettes aux lbd.

Sexuellement, non, fake news, la jeune fille a démenti toute agression sexuelle, une invention de qui ?

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Voir plus haut, plus loin, plus concret.. le 06/10/2026 à 17:22

Bon, maintenant soyons sérieux...
J attends la condamnation de MELENCHON, et la dissolution de LFI, l idiot utile et complice de la Macronie..

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Anti gauchosphere le 06/10/2026 à 17:13
les chiffres tombent a écrit le 06/10/2026 à 16h45

La plus forte mobilisation de la jeunesse depuis mai 1968 il y a quelques chose qui ce passe en France

Oui, les derniers soubresauts violents de la gauchosphere avant sa disparition 😘

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La ViA le 06/10/2026 à 17:12
les chiffres tombent a écrit le 06/10/2026 à 16h45

La plus forte mobilisation de la jeunesse depuis mai 1968 il y a quelques chose qui ce passe en France

Bof arrêtez de vous inventer une vie avec l'iA

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Watt le 06/10/2026 à 17:03
les chiffres tombent a écrit le 06/10/2026 à 16h45

La plus forte mobilisation de la jeunesse depuis mai 1968 il y a quelques chose qui ce passe en France

N'importe quoi. On parle de 300 000 personnes dans les rues aujourd'hui quand on pouvait en compter 3 millions contre le CPE...

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les chiffres tombent le 06/10/2026 à 16:45

La plus forte mobilisation de la jeunesse depuis mai 1968 il y a quelques chose qui ce passe en France

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Agir le 06/10/2026 à 16:45
Avec LFI quelquefois on rit... a écrit le 06/10/2026 à 13h04

Lyon, Raphael ARNAULT s'est tenu à carreau et a maintenu ses troupes de fascistes......nous gardons en mémoire l agression du jeune a la croix rousse et le meurtre de Quentin....
Si vous voulez rire, allez sur internet MELENCHON pose en président de la république, on dirait Giscard d Estaing 🤣🤣pour appeler au calme......
Le mytho il aura rêvé toute sa vie ....parce que la république c est luiiiiiiiiii🤡🤡🤡

Laissez vos morts en paix. Comme ceux qui ont étés agressés ou tués par vos semblables.

Les intérêts d’une nation qui se fait piétiner par la gauche et la droite molle et traitresses doivent primer. On en veut plus. 40 ans que l’on se fait pigeonner.

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Agir le 06/10/2026 à 16:40
Jacques20 a écrit le 06/10/2026 à 16h07

Plus intelligents ? Quand on a demandé à la majorité de ceux qui manifestaient qui cassaient, la majorité n'avait aucun argument. Utiliser un "lance flamme" improvisé au visage d'une femme qui n'avait rien à y voir, ça aussi c'est très intelligent.
Moins manipulés ? Mais vous êtes manipulés par LFI, un Mélenchon qui vous fait faire n'importe quoi.
Ce sont 2 réponses de quelqu'un qui ne réfléchit pas du tout.

Oui, un délinquant a utilisé un lance flamme. Inacceptable.

Et à côté de ça des FDO qui édentent, charcutent et agressent même sexuellement… d’ailleurs, ne faisaient-ils pas celà aussi sur les gilets jaunes?

En tous temps de toute manière ça a été comme ça. On est passé du bataillon à bayonnettes aux lbd.

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la france que j’aime le 06/10/2026 à 16:29

Cette marée humaine est formidable. Elle dit l’éveil d’une génération à laquelle on demande de tout supporter sans broncher. Elle répond qu’elle existe et qu’elle veut sa part d’avenir, tout en exigeant l’égalité et en revendiquant la solidarité. Je sens leur générosité, leur envie de rupture avec les logiques mercantiles, leur soif de démocratie, leur empathie avec les peuples opprimés. Quand je suis au milieu d’eux, quand je les regarde et les écoute, je me dis simplement qu’il faut leur faire confiance. Ils sont la relève et la France a un bel avenir !

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historique la mobilisation le 06/10/2026 à 16:23
MDR a écrit le 06/10/2026 à 15h51

tu as pas le sentiment que d'autres manipule aussi un certain électorat en parlant de l Palestine , et pas des femmes en Afghanistan par exemple. Ou de l'abbaya alors que sa a concerné même pas 600 filles a quoi bon le remettre si ce n'est pour manipuler .
bref vous êtes plus éclairer que nous et sa ce vois que les jeunes le sont aussi, surtout en brûlant des poubelles, des lycées des visages aussi parfois.
on est dans une belle merde !!

Partout en France, la jeunesse se lève pour son avenir. Plus de 1600 lycées et 90 pourcents des universités sont rentrés dans la mobilisation. La stratégie du pourrissement de Lecornu est en échec. Qu’il cesse d’organiser la violence et qu’il réponde enfin aux revendications lycéennes.

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le programme de Macron le 06/10/2026 à 16:21
Macron a peur a écrit le 06/10/2026 à 15h49

historique Face aux mobilisations lycéennes et étudiantes, Sébastien Lecornu annonce la SUSPENSION DES COURS en fin de semaine pour permettre « un temps de démocratie interne » au sein des établissements. Macron a peur des manifestations comment il va faire le 17 octobre

Un proche du 1er ministre Sébastien Lecornu semble convaincu « d’un ralentissement du mouvement #lycéen » dès demain « avec l’arrivée de la pluie »

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Par curiosité.... le 06/10/2026 à 16:20
Césarion a écrit le 06/10/2026 à 15h03

je travaille dans un service public.
trouve un autre argument.

A la mairie ?

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Attendons 2027 en vrai républicain.. le 06/10/2026 à 16:09
le jeunes en force a écrit le 06/10/2026 à 15h45

90 % des 18-29 ans comptent aller voter à l’élection présidentielle, alors que le premier tour est dans littéralement 7 mois. Ça, c’est le game changer d’une élection présidentielle. Habituellement, ce sont les retraités qui votent massivement. L’ensemble des candidats seront contraints de prendre en compte cette donnée, et c’est une bonne nouvelle pour les préoccupations de la jeunesse. Vraiment, c'est une énorme nouvelle. ceux qui pensent élire un premier ministre avec un passé sur Facebook des années 30 les français de 2027 sont plus intelligents et moins manipulés

Les retraités iront vote en masse, mais ils ont de l expérience, et il faut bien le dire un peu moins d'énergie........
Les anciens ne font pas de bruit, ils gardent leur énergie pour marcher, courir, pédaler jusqu aux urnes, tranquille.
En attendant amusez vous, il faut bien que jeunesse se passe les petits ..
A la fin de la récré, tout le monde rentre au chaud et se fabrique des souvenirs.....

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Césarion le 06/10/2026 à 16:09
bla bla bla a écrit le 06/10/2026 à 15h17

la gauche distribue du pognon et taxe a tout va pendant des années , et a un moment il faut passer a la caisse ; combien de centaines de milliers d'emplois industriels perdus en France depuis 45 ans ?

" combien de centaines de milliers d'emplois industriels perdus en France depuis 45 ans ?"
parce que l'état donne des aides aux plus précaires ou parce que les gentils patrons ont délocalisé?

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Jacques20 le 06/10/2026 à 16:07
le jeunes en force a écrit le 06/10/2026 à 15h45

90 % des 18-29 ans comptent aller voter à l’élection présidentielle, alors que le premier tour est dans littéralement 7 mois. Ça, c’est le game changer d’une élection présidentielle. Habituellement, ce sont les retraités qui votent massivement. L’ensemble des candidats seront contraints de prendre en compte cette donnée, et c’est une bonne nouvelle pour les préoccupations de la jeunesse. Vraiment, c'est une énorme nouvelle. ceux qui pensent élire un premier ministre avec un passé sur Facebook des années 30 les français de 2027 sont plus intelligents et moins manipulés

Plus intelligents ? Quand on a demandé à la majorité de ceux qui manifestaient qui cassaient, la majorité n'avait aucun argument. Utiliser un "lance flamme" improvisé au visage d'une femme qui n'avait rien à y voir, ça aussi c'est très intelligent.
Moins manipulés ? Mais vous êtes manipulés par LFI, un Mélenchon qui vous fait faire n'importe quoi.
Ce sont 2 réponses de quelqu'un qui ne réfléchit pas du tout.

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