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Mobilisation du 24 octobre : 500 lycéens devant la préfecture de l'Ain, trois interpellations

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Mobilisation du 24 octobre : 500 lycéens devant la préfecture de l'Ain, trois interpellations
Deux arrêtés pris la veille interdisaient les rassemblements non déclarés dans plusieurs secteurs de Bourg-en-Bresse et d'Oyonnax, de 10h30 à 19 heures. — Photo :

La journée de mobilisation de ce samedi 24 octobre s'est déroulée dans le calme dans l'Ain, selon la préfecture. Près de 500 personnes se sont rassemblées devant la préfecture à Bourg-en-Bresse, où trois personnes ont été interpellées.

Après les débordements du 17 octobre, la préfecture de l'Ain avait pris les devants. Pour cette journée nationale d'action, "acte II" de la mobilisation contre la vie chère, à laquelle s'ajoutait la mobilisation lycéenne, deux arrêtés préfectoraux pris le 23 octobre interdisaient tout attroupement non déclaré dans plusieurs secteurs de Bourg-en-Bresse et d'Oyonnax, de 10h30 à 19 heures.

À Bourg-en-Bresse, le périmètre couvrait une large partie de la ville, des boulevards du centre aux abords de Brou en passant par l'avenue Alsace-Lorraine. À Oyonnax, il concernait notamment la rue Anatole-France et la rue Bichat. Seuls les rassemblements ayant fait l'objet d'une demande en bonne et due forme étaient autorisés.

Trois rassemblements dans le calme

Deux rassemblements statiques avaient été autorisés à Bourg-en-Bresse. Le matin, l'Association France Palestine Solidarité a réuni une quarantaine de personnes dans le centre-ville. L'après-midi, de 14 heures à 16 heures, un collectif lycéen a rassemblé près de 500 personnes devant la préfecture.

Trois personnes y ont été interpellées et placées en garde à vue, pour outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour détention de projectiles.

À Gex, une manifestation non autorisée a réuni une quarantaine de personnes entre 14 heures et 15h30, avant de s'achever dans le calme. Selon la préfecture, aucune violence, dégradation ou pillage de commerce n'est à déplorer dans le département à l'issue de la journée.

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