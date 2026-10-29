Bonne nouvelle pour les éleveurs de bovins. Depuis le lundi 19 octobre, l'Ain, comme l'ensemble des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, est passé de la zone vaccinale II à la zone vaccinale I face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Ce changement, autorisé par la Commission européenne, a été traduit localement par un arrêté préfectoral du 28 octobre, qui inscrit toutes les communes du département dans cette zone.

Plus de laissez-passer

Concrètement, il n'est plus exigé que tout le troupeau d'origine soit vacciné pour faire sortir un bovin de la zone. Le laissez-passer de la direction départementale de la protection des populations n'est plus nécessaire non plus : l'opérateur déclare le mouvement en ligne et télécharge aussitôt son récépissé. Deux conditions demeurent pour chaque animal : un examen clinique favorable par un vétérinaire datant de moins de 72 heures, et une bonne immunité. Les exportateurs ont désormais accès à tout le marché européen.

Vaccination obligatoire jusqu'au 31 décembre

Ces assouplissements reposent sur la revaccination des troupeaux, entièrement financée par l'État. Elle reste obligatoire jusqu'au 31 décembre 2026. À partir du 1er janvier, un bovin non immunisé ne pourra quitter la zone qu'avec un test PCR négatif, à la charge de l'éleveur, et un laissez-passer sanitaire.

Si aucun nouveau foyer n'apparaît, la zone vaccinale sera levée le 1er septembre 2027 et la région retrouvera son statut indemne. D'ici là, des vétérinaires contrôleront des élevages tirés au sort. Dans l'Ain, 34 exploitations seront concernées.