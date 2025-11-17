Immuniser Lyon fête ses 10 ans et revendique un rôle moteur dans la prévention vaccinale

Créé en 2015 par la Ville de Lyon, le collectif fédère aujourd’hui plus de 30 partenaires publics et privés autour d’un objectif : améliorer la couverture vaccinale et renforcer la culture de prévention au plus près du terrain.

Avec plus de 300 actions menées en une décennie, la démarche locale a fait école. Elle a inspiré plusieurs territoires, dont Vacci Nice ou Vacci’tanie en Occitanie, et s’inscrit désormais dans le Plan régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour le Pr Franck Chauvin, professeur de santé publique, Immuniser Lyon représente "un exemple innovant d’action concertée entre collectivités territoriales et acteurs de santé […] avec comme objectif d’augmenter la protection de la population par une meilleure couverture vaccinale". La démarche avait déjà été citée dans les travaux nationaux sur la politique vaccinale, y compris ceux de la Cour des comptes.

Même constat pour le Pr Yves Gillet, chef des urgences pédiatriques à l’Hôpital Femme Mère Enfant, qui estime constater "un véritable changement de paradigme" : "La vaccination est désormais perçue comme un geste altruiste, renforcé par les initiatives locales et la crise du Covid".

Un impact mesurable dans la métropole

Selon une évaluation épidémiologique menée sur 2015-2022, Lyon présente depuis 2020 une couverture vaccinale contre la grippe supérieure au reste de la région. La vaccination HPV reste également à un bon niveau, renforcée par les campagnes scolaires.

Les actions ont ciblé tous les publics : écoles, quartiers prioritaires, établissements médico-sociaux, entreprises, professionnels de santé ou encore forums de prévention.

Alors que la mobilisation ne faiblit pas, la porte-parole du collectif, le Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, affirme : "Notre ambition est la même qu’au premier jour : rendre l’accès à la vaccination plus concret, plus facile et plus collectif, en particulier dans les territoires où les besoins sont les plus importants".

Deux axes majeurs sont annoncés :

• Le programme PREVAX, avec le Gérontopôle AURA, visant à augmenter la vaccination des plus de 65 ans.

• La formation d’ambassadeurs santé dans les QPV, chargés de sensibiliser les familles à la vaccination HPV et méningocoque dans les collèges.

Pour le Pr Gaëtan Gavazzi du CHU de Grenoble, PREVAX vise notamment à "réduire les risques de maladie grave, d’hospitalisation et de perte d’autonomie" chez les seniors.

En réunissant institutions, chercheurs, soignants, associations et citoyens, Immuniser Lyon entend poursuivre un modèle désormais bien identifié : une prévention proche des habitants, continue et coordonnée, en soutien aux politiques nationales de santé.