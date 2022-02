Lyon : le centre de vaccination de Confluence inauguré ce mercredi

Après trois jours de déménagement entre Gerland et Confluence, le centre de vaccination rouvre au public à partir de 8h30 dans les anciens locaux de Décathlon dans le centre commercial, au premier étage.

Le centre de vaccination est ouvert tous les jours de 8h30 à 20h. Les enfants entre 5 et 11 ans et les personnes à partir de 12 ans peuvent dès maintenant s’y faire vacciner par la prise d’un rendez-vous sur Doctolib.

Le fonctionnement de ce nouveau centre est assuré par l’ensemble des partenaires qui ont mis en place de celui de Gerland depuis janvier 2021 (Hospices Civils de Lyon, la Ville de Lyon, Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) médecins et infirmiers), sous l’égide de l’Agence Régionales de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du Rhône, et en lien avec l’Assurance maladie.

Le centre de Confluence devrait effectuer 1200 vaccinations quotidiennes grâce à un effectif de 14 infirmiers, 6 médecins, 8 étudiants, 18 agents administratifs et 2 cadres HCL.