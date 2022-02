Covid-19 : un million de vaccinations réalisées aux Hospices Civils de Lyon

Plus d'un an après le démarrage officiel de la campagne de vaccination en France, les Hospices Civils de Lyon vont procéder à leur millionième injection ce vendredi à 9h à l'hôpital de la Croix-Rousse, en présence du directeur des HCL Raymond Le Moign. La première dose de vaccin avait été administrée le 29 décembre 2020 à une patiente de 87 ans, à l'hôpital Pierre Garraud, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Depuis, le CHU de Lyon représente à lui seul près de 30% du total des 3,7 millions de vaccinations réalisées dans le département du Rhône. Dans le détail, près de 600 000 doses de vaccin ont été réalisées au Palais des Sports de Gerland.

"Avec nos partenaires, notamment les collectivités territoriales et les professionnels de santé libéraux, nous atteignons cette semaine ce résultat incroyable pour la santé de nos concitoyens. Mais le virus est toujours présent et le combat contre l’épidémie se poursuit : avec les gestes barrières, la vaccination est le meilleur espoir d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. Les équipes des HCL continuent d’encourager chacun à les soutenir dans ce combat", a déclaré Raymond Le Moign, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon.