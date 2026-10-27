Quarante ans tout rond. Depuis 1986, Georges Blanc présidait le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB), l'organisme qui réunit tous les acteurs de la filière. À 83 ans, le chef étoilé de Vonnas a annoncé son intention de passer la main, après un demi-siècle passé au sein du comité.

Il ne quitte pas la scène pour autant. Auprès de France 3, il a assuré qu'il resterait aux côtés des éleveurs et continuerait de jouer les ambassadeurs, tant qu'il en aurait la force et l'envie.

Le plus gros client de la filière

Seule volaille à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée depuis 1957, devenue AOP en 1996, la volaille de Bresse lui doit une bonne part de sa notoriété internationale. Le chef est aussi un client de poids : selon Cyril Dégluaire, vice-président du CIVB et éleveur, il achète 250 à 300 poulets par semaine. Le remplacer, avec son aura, s'annonce compliqué, reconnaît la filière, qui y voit aussi l'occasion pour les éleveurs de s'impliquer davantage dans la communication.

Moins de poussins, moins de jeunes

Le départ intervient dans un contexte difficile. Il y a dix ans, les éleveurs comptaient 900 000 mises en place de poussins par an. Ils n'en sont plus qu'à 650 000. Comme le reste de l'agriculture, la filière, qui compte 99 éleveurs, peine à convaincre les jeunes de s'installer.

Un autre combat reste ouvert : l'inscription de la volaille de Bresse au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Le projet, porté depuis 2021 par l'association Volabresco, avance petit à petit.