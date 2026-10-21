Les averses de ces derniers jours n'ont pas suffi. Dans l'Ain, la sécheresse dure depuis plusieurs mois, marquée par un déficit de pluie persistant. Les précipitations tombées notamment sur le Bugey sont restées insuffisantes pour recharger durablement les cours d'eau et, surtout, les nappes souterraines.

Celles-ci continuent de baisser, en particulier dans la plaine de l'Ain. Les services de l'État relèvent que l'épisode pluvieux en cours pourrait améliorer la situation des rivières à court et moyen terme, mais pas celle des nappes. Or ce sont elles qui alimentent en grande partie l'eau potable des habitants.

Un arrêté signé le 16 octobre

Après consultation du comité départemental chargé du suivi de la sécheresse, le préfet Louis-Xavier Thirode a donc placé la zone d'alerte eaux souterraines "Plaine de l'Ain" en alerte renforcée. Objectif affiché : préserver les ressources disponibles et anticiper d'éventuelles difficultés d'approvisionnement.

Le Bugey et la Saône toujours en crise

Les autres mesures restent en vigueur. Les rivières du Haut-Rhône et du Bugey demeurent en situation de crise, tout comme la zone Saône aval, pour les eaux superficielles et souterraines. Les rivières de Bresse et de Dombes restent en alerte. Côté nappes, la zone Dombes-Sud reste en alerte renforcée et celle de Dombes Certines Nord en vigilance.

Le détail des restrictions par usage figure dans l'arrêté, publié sur le site des services de l'État dans l'Ain. Chacun peut aussi vérifier les mesures applicables à son adresse sur le site national VigiEau.