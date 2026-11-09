Le compte à rebours est lancé. Ce lundi 9 novembre, la Fédération française des télécoms organisait une réunion à Bourg-en-Bresse sur la fermeture du réseau cuivre et la modernisation des réseaux. L'occasion de rappeler l'échéance : le 31 janvier 2027, Orange arrêtera définitivement son réseau historique dans quatre communes de l'Ain, Bourg-en-Bresse, Curtafond, Meillonnas et Saint-Bernard.

Avec le cuivre disparaissent l'ADSL et la téléphonie fixe traditionnelle. Au total, 32 141 lignes sont concernées, chez les particuliers comme dans les entreprises.

Ne pas attendre le dernier moment

Le message de l'opérateur est clair : il faut basculer vers la fibre dès maintenant, y compris pour le téléphone fixe, afin d'éviter toute coupure le jour J. Le raccordement n'est pas toujours immédiat et peut nécessiter des travaux, d'où l'intérêt d'anticiper. Pour ceux qui ne pourraient pas être raccordés à temps, les box 4G ou 5G peuvent servir de solution transitoire.

Les entreprises sont particulièrement concernées. Au-delà de l'accès à internet, certains équipements fonctionnent encore sur des lignes cuivre, comme des alarmes, des terminaux de paiement ou des systèmes de téléassistance. Ils doivent eux aussi être adaptés avant l'échéance.

Après la 2G, la 3G

L'Ain n'en est pas à sa première étape. Buellas a été la première commune du département à voir son réseau cuivre fermé, en janvier dernier. Côté mobile, Orange a éteint la 2G dans l'Ain le 20 octobre. La 3G doit suivre entre 2028 et 2029.

Ces fermetures s'inscrivent dans le plan national de décommissionnement du cuivre, mené commune par commune et qui doit s'achever d'ici la fin de la décennie.