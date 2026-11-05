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Bugey Sud : l'État et la communauté de communes renouvellent leur contrat d'intégration jusqu'en 2029

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Bugey Sud : l'État et la communauté de communes renouvellent leur contrat d'intégration jusqu'en 2029
Depuis le lancement du partenariat en 2019, plus de 300 personnes ont suivi des formations linguistiques dans le Bugey Sud. — Photo :

Le sous-préfet de Belley et la communauté de communes Bugey Sud ont signé le 29 octobre la reconduction de leur contrat territorial d'accueil et d'intégration. Depuis 2019, plus de 300 personnes ont suivi des cours de français dans ce cadre.

Le partenariat dure depuis 2019, il est prolongé jusqu'en 2029. Le 29 octobre, Christophe Duverne, sous-préfet de Belley, et Sylvie Schreiber, vice-présidente de la communauté de communes Bugey Sud, ont signé un nouveau contrat territorial d'accueil et d'intégration (CTAI) pour la période 2026-2029, en présence d'Olivier Paternoster, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités.

Le français d'abord

Ce dispositif vise à faciliter l'insertion des étrangers en situation régulière installés sur le territoire. La maîtrise du français en reste la priorité, condition jugée indispensable pour avancer sur tout le reste : l'accès à l'emploi, aux droits, aux soins et à la mobilité. Plus de 300 personnes ont déjà suivi des formations linguistiques depuis le lancement du partenariat. Le contrat bénéficie aussi du soutien de la caisse d'allocations familiales et du Département de l'Ain.

Un territoire particulièrement concerné

Le Bugey Sud occupe une place à part dans l'Ain en matière d'accueil. Il abrite le principal centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) du département, et concentre 5 % des signataires du contrat d'intégration républicaine de l'Ain, selon Le Journal de l'Éco.

Ce contrat d'intégration républicaine est signé par les étrangers qui obtiennent un premier titre de séjour et souhaitent s'installer durablement en France. Il comprend une formation civique et, si nécessaire, des cours de français. Le CTAI vient compléter ce parcours à l'échelle locale, en mobilisant les acteurs du territoire autour de l'emploi, du logement ou de l'accès aux services publics.

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