À la place des chaudrons, il ne reste que des trous dans le béton. Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 octobre, trois chaudrons en cuivre ont disparu dans deux communes voisines du Bugey, Poncin et Jujurieux, distantes d'une dizaine de kilomètres.

À Poncin, le maire, Christophe Fournier, a été alerté au petit matin. La commune a porté plainte. Selon l'élu, interrogé par France 3, les images de vidéosurveillance montrent plusieurs individus vider le chaudron, le basculer puis le charger dans une camionnette. À Jujurieux, le scénario est identique.

Des témoins de l'histoire locale

Ces chaudrons n'étaient pas de simples décorations de rond-point. Ils servaient autrefois à fabriquer le fromage et avaient été acquis pour mettre en valeur le savoir-faire des cuivreries qui ont fait la réputation du secteur. Installés sur des places ou des carrefours, ils étaient devenus des points de repère pour les habitants.

Les voleurs ne se sont pas laissé décourager par leur poids : chaque pièce peut atteindre 150 kilos, et toutes étaient scellées dans une dalle de béton. Le butin a de quoi attirer. Sur la base d'environ 10 euros le kilo de cuivre, le préjudice pourrait approcher 1 500 euros par chaudron.

Peu d'espoir de les retrouver

Sur place, les habitants oscillent entre colère et résignation. Avec les cours actuels du cuivre, beaucoup craignent que les chaudrons aient déjà été fondus et revendus. L'enquête, elle, se poursuit pour tenter d'identifier les auteurs de ces vols, dont le mode opératoire laisse penser à une équipe organisée et équipée.