Près de Lyon : une concession automobile dévalisée en pleine nuit, le butin est considérable

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, une concession automobile située rue Jean-Marie-Merle, à Vaulx-en-Velin, a été la cible d'un important cambriolage.

Les faits se seraient déroulés entre 3h et 5h du matin, à proximité du quartier du Mas-du-Taureau, rapporte le Progrès.Pour accéder à l'établissement, les malfaiteurs ont utilisé une voiture-bélier afin de forcer le portail.

Une fois à l'intérieur, ils ont également brisé plusieurs vitres à l'aide d'une plaque métallique avant de fouiller les locaux.

Un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros

Au moins huit véhicules ont été dérobés au cours de cette opération : cinq Volkswagen Polo, deux Golf et un Tiguan. Un neuvième véhicule pourrait également avoir été emporté.

Trois voitures ont été récupérées dans l'atelier de diagnostic, dont la porte a été défoncée à l'aide d'un camion-bélier. Cinq autres véhicules ont été volés sur le parc extérieur.

Les véhicules dérobés étaient notamment des voitures d'occasion, de location ou de prêt. Certains pourraient aussi appartenir à des clients de la concession. Le montant du préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros.