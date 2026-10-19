Près de Lyon : une concession automobile dévalisée en pleine nuit, le butin est considérable

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, une concession automobile située rue Jean-Marie-Merle, à Vaulx-en-Velin, a été la cible d'un important cambriolage.
Les faits se seraient déroulés entre 3h et 5h du matin, à proximité du quartier du Mas-du-Taureau, rapporte le Progrès.Pour accéder à l'établissement, les malfaiteurs ont utilisé une voiture-bélier afin de forcer le portail.
Une fois à l'intérieur, ils ont également brisé plusieurs vitres à l'aide d'une plaque métallique avant de fouiller les locaux.
Un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros
Au moins huit véhicules ont été dérobés au cours de cette opération : cinq Volkswagen Polo, deux Golf et un Tiguan. Un neuvième véhicule pourrait également avoir été emporté.
Trois voitures ont été récupérées dans l'atelier de diagnostic, dont la porte a été défoncée à l'aide d'un camion-bélier. Cinq autres véhicules ont été volés sur le parc extérieur.
Les véhicules dérobés étaient notamment des voitures d'occasion, de location ou de prêt. Certains pourraient aussi appartenir à des clients de la concession. Le montant du préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Un coup des émeutiers de samedi 17 octobre, ils n'avaient pas fini leurs emplettes sur LyonSignaler Répondre
Il faudrait entièrement repenser ce quartier, qui abrite une partie de cette élite dont on peut sérieusement questionner l’utilité pour la société. Comme dans Midnight Express, on pourrait parler des « mauvaises machines de la société ».Signaler Répondre