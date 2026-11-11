11-Novembre à Lyon : une grande cérémonie organisée au parc de la Tête d'Or ce mercredi

La capitale des Gaules rend hommage ce mercredi aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, mais également à l'ensemble des personnes mortes pour la France.

Les commémorations débuteront à 9h45, à la porte des Enfants du Rhône, au parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Après une prise d'armes, une remise de décorations et plusieurs allocutions officielles, les participants rejoindront le monument aux morts de l'île du Souvenir.

Le dépôt de gerbes est programmé à 11h15, avant la fin de la cérémonie prévue vers 11h45.

Des élèves lyonnais associés aux commémorations

Le maire de Lyon Grégory Doucet, le préfet du Rhône Étienne Guyot et le gouverneur militaire de Lyon Alain Lardet participeront notamment à cet hommage.

Cette édition fera également une large place aux jeunes générations. Des cadets de la défense, des volontaires de la Préparation militaire Marine et des élèves de plusieurs établissements scolaires du Rhône seront présents.

Une chorale réunissant des élèves lyonnais et vénissians interprétera plusieurs chants, accompagnée par la Musique de l'Artillerie.

La matinée sera aussi marquée par la remise de nombreuses distinctions militaires et civiles.

Les colonels Olivier Bayada et Éric Parizot seront notamment promus officiers de la Légion d'honneur. Emmanuelle Darmon, sous-préfète de Tournon-sur-Rhône et ancienne directrice de cabinet à la préfecture du Rhône, recevra quant à elle les insignes de chevalier.

Trois médailles militaires, une distinction dans l'ordre national du Mérite et onze médailles de la Défense nationale seront également remises.