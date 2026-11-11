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11-Novembre à Lyon : une grande cérémonie organisée au parc de la Tête d'Or ce mercredi

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11-Novembre à Lyon : une grande cérémonie organisée au parc de la Tête d'Or ce mercredi

Lyon célèbre ce mercredi 11 novembre le 108e anniversaire de l'Armistice de 1918. Une cérémonie officielle se déroulera dans la matinée au parc de la Tête d'Or, en présence des autorités civiles et militaires. Plusieurs centaines de participants sont attendus, avec une place particulière accordée à la jeunesse.

La capitale des Gaules rend hommage ce mercredi aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, mais également à l'ensemble des personnes mortes pour la France.

Les commémorations débuteront à 9h45, à la porte des Enfants du Rhône, au parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Après une prise d'armes, une remise de décorations et plusieurs allocutions officielles, les participants rejoindront le monument aux morts de l'île du Souvenir.

Le dépôt de gerbes est programmé à 11h15, avant la fin de la cérémonie prévue vers 11h45.

Des élèves lyonnais associés aux commémorations

Le maire de Lyon Grégory Doucet, le préfet du Rhône Étienne Guyot et le gouverneur militaire de Lyon Alain Lardet participeront notamment à cet hommage.

Cette édition fera également une large place aux jeunes générations. Des cadets de la défense, des volontaires de la Préparation militaire Marine et des élèves de plusieurs établissements scolaires du Rhône seront présents.

Une chorale réunissant des élèves lyonnais et vénissians interprétera plusieurs chants, accompagnée par la Musique de l'Artillerie.

La matinée sera aussi marquée par la remise de nombreuses distinctions militaires et civiles.

Les colonels Olivier Bayada et Éric Parizot seront notamment promus officiers de la Légion d'honneur. Emmanuelle Darmon, sous-préfète de Tournon-sur-Rhône et ancienne directrice de cabinet à la préfecture du Rhône, recevra quant à elle les insignes de chevalier.

Trois médailles militaires, une distinction dans l'ordre national du Mérite et onze médailles de la Défense nationale seront également remises.

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11 novembre

Lyon

8 commentaires
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Frigide Barjot le 11/11/2026 à 10:54
Hippie forever a écrit le 11/11/2026 à 10h29

Votre seule apparition en uniforme remonte à l'époque vous bossiez dans un fast food multinational.

Babette s'en va en guerre?

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ladéca le 11/11/2026 à 10:50
Hippie forever a écrit le 11/11/2026 à 09h19

Quand tu penses qu'il y a des VA EN GUERRE comme vous qui restent tranquillou au chaud chez eux. Allez visionner 'Les sentiers de la gloire' de Stanley Kubrick pour apprécier la contribution française dans la Grande Guerre. Film interdit en France jusqu'à 1975. Après vous allez manger votre chapeau.

MOI, UN VA EN GUERRE?
Et le devoir de mémoire, tu connais pas?
Mes grands parents comme beaucoup d'autres ont fais les grandes guerres pour qu'on soit libre aujourdh'ui
Alors va fumer ton herbe avec tes chèvres 🤣

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Hippie forever le 11/11/2026 à 10:29
Bellota a écrit le 11/11/2026 à 10h11

Doucet n’a pas sa place
Antimilitariste forcené que fait-il là ?

Votre seule apparition en uniforme remonte à l'époque vous bossiez dans un fast food multinational.

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Lolotoooôooo le 11/11/2026 à 10:12

Doucet, ça doit lui faire mal aux roustons d'être présent a cette commémoration....

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Bellota le 11/11/2026 à 10:11

Doucet n’a pas sa place
Antimilitariste forcené que fait-il là ?

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Hippie forever le 11/11/2026 à 09:19
honte a eux a écrit le 11/11/2026 à 08h41

Quand tu penses qu'il y a des professeurs qui veulent plus célébré le 11 Novembre! Vous devriez etre radiés de la profession!!!!!!

Quand tu penses qu'il y a des VA EN GUERRE comme vous qui restent tranquillou au chaud chez eux. Allez visionner 'Les sentiers de la gloire' de Stanley Kubrick pour apprécier la contribution française dans la Grande Guerre. Film interdit en France jusqu'à 1975. Après vous allez manger votre chapeau.

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honte a eux le 11/11/2026 à 08:41

Quand tu penses qu'il y a des professeurs qui veulent plus célébré le 11 Novembre! Vous devriez etre radiés de la profession!!!!!!

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Ex Précisions le 11/11/2026 à 08:24

Le Doudou y participe ??
C'est pour ça qu'il pleut ;-)

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