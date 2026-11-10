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Près de Lyon : un homme sort une arme blanche en pleine rue, les gendarmes interviennent

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Près de Lyon : un homme sort une arme blanche en pleine rue, les gendarmes interviennent

Une altercation a nécessité l'intervention des gendarmes ce mardi 10 novembre à Sathonay-Camp, dans le Rhône. Un homme d'une trentaine d'années a menacé un habitant avec un objet tranchant, avant d'être interpellé et placé en garde à vue.

La situation aurait pu dégénérer ce mardi matin, à proximité de la place du marché de Sathonay-Camp.

Sur le boulevard de la Castellane, une discussion entre deux hommes a pris une tournure inquiétante lorsque l'un des protagonistes a sorti un objet tranchant pour menacer son interlocuteur, un habitant de la commune.

Alertés, les gendarmes sont rapidement intervenus sur les lieux. Leur présence à proximité a facilité l'opération : les militaires assurent justement une permanence chaque mardi matin, de 8h30 à midi, dans les locaux de la police municipale.

L'individu menaçant, un trentenaire domicilié à Caluire-et-Cuire, a été interpellé sans opposer de résistance.

L'objet utilisé pour proférer les menaces a été saisi et le suspect placé en garde à vue.

Des dépistages d'alcool et de stupéfiants ont également été effectués. Leurs résultats n'étaient pas encore connus dans l'après-midi.

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