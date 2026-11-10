Cannabis, cocaïne, ecstasy… Les gendarmes font une importante découverte au nord de Lyon

Le 30 octobre dernier, les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Villefranche-sur-Saône ont réalisé une importante découverte à Belleville-en-Beaujolais, dans le nord du Rhône.

Lors de cette opération, les militaires ont découvert une quantité importante de produits stupéfiants. Les investigations ont notamment permis de saisir 300 grammes de résine de cannabis, 50 grammes d'herbe, 18 grammes de cocaïne, 70 comprimés d'ecstasy, 16 grammes de MDMA et 10 grammes de kétamine.

Les gendarmes ont également mis la main sur 1 600 euros en espèces. Au total, la valeur marchande des stupéfiants saisis est estimée entre 3 900 et 4 900 euros.

Des livraisons de drogue entre le Rhône et l'Ain

Mais les investigations ne se sont pas arrêtées à cette découverte. L'enquête a permis de mettre en évidence une activité de livraison de stupéfiants organisée depuis plusieurs semaines, sur un territoire dépassant les frontières du département.

Selon la gendarmerie du Rhône, les livraisons concernaient un secteur étendu, allant du nord de la compagnie de Villefranche-sur-Saône jusqu'à plusieurs communes voisines de l'Ain.

Présenté à la justice le 2 novembre, l'individu mis en cause a été condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis.

Cette opération a mobilisé plusieurs unités de gendarmerie : le PSIG de Villefranche-sur-Saône, les brigades de Belleville-en-Beaujolais et d'Anse, ainsi que la brigade de recherches de Villefranche-sur-Saône.

Dans sa publication, la gendarmerie du Rhône salue une intervention collective ayant permis de « porter un coup d'arrêt à ce réseau de revente ».