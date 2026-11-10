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Depuis Lyon, GL events annonce le rachat du brésilien Tópico

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Depuis Lyon, GL events annonce le rachat du brésilien Tópico

GL events annonce l’acquisition de 100 % de Tópico, entreprise de l’État de São Paulo spécialisée dans la fabrication et la location de structures temporaires industrielles. La finalisation de l’opération, qui doit renforcer la présence du groupe au Brésil, est attendue en janvier 2027, sous réserve des conditions suspensives.

Fondée en 1979, Tópico gère un parc de structures temporaires de 1,57 million de mètres carrés avec environ 450 salariés. L’entreprise réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et travaille notamment avec des industriels dans le cadre de contrats de plus de cinq ans. GL events la présente comme le leader de son marché au Brésil.

Cette acquisition doit donner au groupe une implantation locale et un savoir-faire industriel dans les structures temporaires de longue durée. En retour, GL events entend apporter à Tópico son expérience commerciale dans l’événementiel de grande envergure et l’aider à développer son activité au Brésil et en Amérique latine.

"La fabrication et la location de structures temporaires constituent un pilier stratégique pour GL events, déjà solidement implanté en France, au Royaume-Uni, en Espagne, au Chili et au Moyen-Orient", déclare Olivier Ginon, président-directeur général du groupe.

L’équipe de direction actuelle de Tópico doit rester en place. Le montant de l’opération n'a pas été communiqué.

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gl events

1 commentaire
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Ex Précisions le 10/11/2026 à 11:13

Pas la crise pour tout le monde...

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bon jus d'orange le 10/11/2026 à 10:58

quand c'est trop, c'est tropico!

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saco697 le 10/11/2026 à 10:55

ils preparent la fin de la macronnie avec qui ils se sont bien gavés

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