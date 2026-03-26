Lyon : GL Events frappe fort et met la main sur 25 salles en France

C’est une opération qui pourrait rebattre les cartes du spectacle vivant en France. Le groupe lyonnais GL Events vient d’obtenir le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour racheter les salles événementielles exploitées par Fimalac, dont la prestigieuse Salle Pleyel à Paris.

Avec cette acquisition, GL Events met la main sur 25 salles en région, auxquelles s’ajoute l’une des scènes les plus emblématiques de la capitale.

L’objectif pour Olivier Ginon est de renforcer son maillage territorial et s’imposer comme un acteur incontournable sur toute la chaîne de l’événementiel, du salon professionnel au spectacle vivant.

Pour le PDG du groupe, cette opération dépasse le simple rachat : "L’aval de l’Autorité de la concurrence va nous permettre de finaliser rapidement cette opération […] au service de l’attractivité des territoires et du rayonnement du spectacle vivant", affirme-t-il.

A Paris, Fimalac Entertainment exploite des lieux emblématiques tels que la salle Pleyel, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, le Théâtre Marigny et a une participation minoritaire dans le Théâtre de la Madeleine.

Derrière cette acquisition, GL Events vise aussi le marché stratégique du MICE (meetings, incentives, conférences, expositions), en pleine reprise après plusieurs années perturbées.

En intégrant ces nouvelles salles, le groupe lyonnais pourra proposer une offre plus intégrée, capable d’accueillir aussi bien des événements professionnels que des concerts ou spectacles.

Fimalac ne disparaît pas totalement de l’équation. Le groupe prend 1 % du capital de GL Events, un geste présenté comme un signe de confiance dans les perspectives du nouvel ensemble.

Si l’Autorité de la concurrence a donné son accord, l’opération doit encore être validée par le ministère de l’Économie. Le closing est attendu à partir du 16 avril prochain.

Une nouvelle étape pour le groupe lyonnais, qui confirme son ambition : devenir un acteur central du spectacle et des grands événements en France… et au-delà.