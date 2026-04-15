Lyon : GL Events démarre 2026 en croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 9%

Le groupe GL Events, basé à Lyon, entame l’année 2026 sur une dynamique positive. Sur les trois premiers mois, son chiffre d’affaires s’établit à 468,1 millions d’euros, en hausse de 8,9% par rapport à la même période en 2025.

L’activité internationale représente désormais 51% du chiffre d’affaires, confirmant la stratégie d’expansion du groupe sur l’ensemble des continents.

Cette progression repose notamment sur la contribution à de grands événements internationaux, comme les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, ainsi que la préparation des Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya.

Le pôle GL Events Live, dédié aux prestations événementielles, enregistre la plus forte progression, avec une hausse de près de 29%, atteignant 251,5 millions d’euros.

Cette performance s’appuie sur des événements majeurs en France et à l’étranger, qu’il s’agisse de salons professionnels, de défilés de mode ou de grandes compétitions sportives.

Des résultats contrastés selon les activités

Si l’activité Live progresse fortement, le pôle Exhibitions recule de 24%, en raison d’un effet de calendrier lié à la biennalité de certains salons.

À l’inverse, la gestion de sites événementiels (Venues) poursuit sa croissance, avec une hausse de plus de 10%, portée notamment par l’exploitation du Stade de France et une activité soutenue en province.

Malgré un contexte géopolitique jugé incertain, le groupe lyonnais confirme ses ambitions pour l’année, avec une croissance attendue supérieure à 8% à périmètre constant et une amélioration du résultat opérationnel. Son président-directeur général, Olivier Ginon, souligne "une forte dynamique de croissance internationale », portée par « l’engagement des équipes déployées sur tous les continents".

Le groupe a par ailleurs finalisé la reprise du réseau de salles S.pass et de la salle Pleyel à Paris, avec l’ambition de structurer un réseau culturel à l’échelle nationale.