GL events remporte la concession du centre des congrès de Lima au Pérou pour 15 ans

Nouvelle implantation internationale pour GL events. Le groupe lyonnais annonce ce jeudi 2 octobre avoir remporté l’appel d’offres portant sur la gestion et l’exploitation du Lima Convention Center, au Pérou.

La concession doit être signée avant la fin de l’année 2026 pour une durée de 15 ans.

18 000 m² et jusqu’à 10 000 personnes

Le centre des congrès de Lima dispose d’environ 18 000 m² d’espaces événementiels et de 18 salles multifonctionnelles.

Sa capacité maximale atteint 10 000 personnes. Le site est principalement destiné aux congrès, conventions et événements professionnels.

Une fois son activité arrivée à son rythme de croisière, GL events estime que l’équipement pourrait générer plus de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, avec une équipe d’environ 40 salariés.

Renforcer la présence de GL events en Amérique latine

Le groupe entend notamment utiliser son réseau commercial international pour développer la place du Lima Convention Center sur le marché des rencontres et événements professionnels en Amérique latine et à l’international.

L’objectif affiché est également de renforcer l’attractivité de Lima pour l’organisation de grands événements professionnels.

"Cette nouvelle concession illustre la mise en œuvre méthodique de notre stratégie de croissance et marque notre engagement de long terme au Pérou", souligne Olivier Ginon, PDG de GL events.

Le dirigeant lyonnais promet de mobiliser "la force de notre réseau international, notre expertise commerciale et notre savoir-faire opérationnel" pour poursuivre le développement du site au cours des 15 prochaines années.

GL events est aujourd’hui présent dans plus de 20 pays sur les cinq continents et compte environ 6 500 collaborateurs.