Lyon : 30 mois de prison après le vol de 716 000 euros de matériel sur un tournage Netflix

Le cambriolage avait été particulièrement spectaculaire : dans la nuit du 1er au 2 avril, le toit d’un camion stationné rue Lemot, à Lyon, avait été découpé pour permettre le vol de 716 000 euros de matériel de cinéma.

Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné l'auteur des faits à 30 mois de prison avec maintien en détention.

Le prévenu de 25 ans a reconnu avoir récupéré les coûteux objectifs destinés à filmer une série Netflix, tout en affirmant ne pas être l’auteur direct du cambriolage. Il a soutenu avoir agi sous la contrainte d’un donneur d’ordre qui lui aurait tiré dessus.

Sept objectifs retrouvés dans un box

L’enquête avait connu une avancée importante cet été avec la découverte, dans un box de la rue Challemel-Lacour à Lyon 7e, de sept objectifs Panavision provenant du vol.

Le prévenu disposait de la clé du local. D’autres objets y avaient également été retrouvés, notamment 209 paires de lunettes de soleil estimées à près de 70 000 euros.

Malgré la récupération d’une partie du matériel de cinéma, l’entreprise victime estime encore son préjudice à 177 459 euros, somme que le condamné devra réparer.

Relaxé pour un autre cambriolage

Le jeune homme était également poursuivi dans un deuxième dossier concernant le vol de 300 000 euros de caméras lors du tournage de la série Flashback pour TF1, dans la nuit du 26 au 27 novembre, toujours dans l'agglomération lyonnaise. Mais il a été relaxé pour ces faits.