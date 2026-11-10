Basée à Marcy-l’Étoile, bioMérieux présente cet instrument automatisé comme un outil destiné aux laboratoires de microbiologie clinique. Il doit permettre d’identifier les micro-organismes responsables d’infections et de mesurer leur sensibilité aux antibiotiques, afin d’aider les soignants à choisir un traitement adapté.

La rapidité de ces analyses est un enjeu dans la lutte contre l’antibiorésistance. "Des solutions d’antibiogramme rapides et précises sont essentielles pour garantir aux patients de recevoir les traitements les plus appropriés le plus tôt possible", souligne Céline Roger-Dalbert, directrice exécutive de la recherche et du développement chez bioMérieux.

VITEK PRO vise les laboratoires ayant une activité moyenne à importante. La plateforme combine automatisation, outils numériques et un menu de tests de sensibilité aux antibiotiques. Le groupe indique qu’elle pourra évoluer en capacité pour répondre aux besoins des laboratoires.

Après les États-Unis et certains pays européens au premier trimestre 2027, le déploiement doit s’étendre progressivement au reste du monde au deuxième trimestre. À terme, bioMérieux prévoit que VITEK PRO remplace ses systèmes VITEK 2 et VITEK XL.