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Depuis Marcy-l’Étoile, bioMérieux annonce une nouvelle plateforme de diagnostic

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Depuis Marcy-l’Étoile, bioMérieux annonce une nouvelle plateforme de diagnostic
DR bioMérieux

Le groupe bioMérieux a obtenu l’autorisation américaine 510(k) et le marquage CE selon le règlement européen IVDR pour VITEK PRO. Le lancement est prévu au premier trimestre 2027 dans une sélection de pays, dont les États-Unis et certains pays européens.

Basée à Marcy-l’Étoile, bioMérieux présente cet instrument automatisé comme un outil destiné aux laboratoires de microbiologie clinique. Il doit permettre d’identifier les micro-organismes responsables d’infections et de mesurer leur sensibilité aux antibiotiques, afin d’aider les soignants à choisir un traitement adapté.

La rapidité de ces analyses est un enjeu dans la lutte contre l’antibiorésistance. "Des solutions d’antibiogramme rapides et précises sont essentielles pour garantir aux patients de recevoir les traitements les plus appropriés le plus tôt possible", souligne Céline Roger-Dalbert, directrice exécutive de la recherche et du développement chez bioMérieux.

VITEK PRO vise les laboratoires ayant une activité moyenne à importante. La plateforme combine automatisation, outils numériques et un menu de tests de sensibilité aux antibiotiques. Le groupe indique qu’elle pourra évoluer en capacité pour répondre aux besoins des laboratoires.

Après les États-Unis et certains pays européens au premier trimestre 2027, le déploiement doit s’étendre progressivement au reste du monde au deuxième trimestre. À terme, bioMérieux prévoit que VITEK PRO remplace ses systèmes VITEK 2 et VITEK XL.

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1 commentaire
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Mérieux Nutri sciences le 10/11/2026 à 09:07

Un groupe encore un peu français et domicilié en France.

Par contre on a certains fonds de pension "vautours" (dont un basé à Lyon) qui rachète des "pépites" et les revendent à la découpe à des groupes étrangers. Mais aucune inquiétude car pour ceux que j'ai en tête ils sont de très bons amis de notre Président Macron qui passe les voir quand il est sur Lyon.

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