Manifestation à Lyon : un cortège très calme, plusieurs lignes TCL perturbées

Mise à jour à 13h23 : Un cortège d'environ 400 personnes a commencé à partir en manifestation sauvage vers la Part-Dieu. Des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués pour les disperser.

Mise à jour à 12h30 : Le cortège a progressé rapidement dans les rues de Lyon. Les premiers manifestants ont rejoint la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en un peu moins d'une heure. Les participants ont ainsi atteint le point d'arrivée prévu de cette nouvelle mobilisation.

Article Initial : Nouvelle journée de mobilisation dans les rues de Lyon. Après plusieurs manifestations marquées par des tensions ces dernières semaines, un nouveau cortège s'est élancé ce mardi 10 novembre, aux alentours de 11h30, depuis la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.

🪧Nouvelle manifestation dans les rues de Lyon ! Le cortège s'est élancé aux alentours de 11h30 ce mardi depuis la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, dans une ambiance plutôt calme. Les manifestants prennent la direction de la place Guichard. #10novembre https://t.co/4tJzt0Ujzo — Lyon Mag (@lyonmag) November 10, 2026

Pour l'heure, la manifestation se déroule dans une ambiance relativement calme. Les participants doivent rejoindre la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en empruntant notamment l'avenue Jean-Jaurès.

Le T2 et plusieurs lignes de bus perturbés

Cette nouvelle mobilisation entraîne toutefois des perturbations sur le réseau TCL. Le tramway T2 est particulièrement impacté et circule uniquement entre les stations Saint-Priest Bel Air et Villon.

Plusieurs lignes de bus sont également affectées par le passage du cortège, notamment les lignes 116, 85 et 57.

Une nouvelle mobilisation après plusieurs journées de tensions

Cette manifestation est organisée à l'appel d'une intersyndicale réunissant des organisations lycéennes, étudiantes et des syndicats de l'éducation. Les revendications portent notamment sur les moyens accordés à l'Éducation nationale, les conditions de travail et les rémunérations.

Ce nouveau rassemblement intervient dans un contexte social tendu dans l'agglomération lyonnaise, après plusieurs mobilisations émaillées d'incidents ces dernières semaines.

Vendredi dernier, l'entrée du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement, avait notamment été incendiée en marge de la mobilisation lycéenne. Un événement qui avait conduit le syndicat des personnels de direction SNPDEN-Unsa à se rassembler devant l'établissement ce lundi.