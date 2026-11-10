Manifestation à Lyon : un cortège très calme, plusieurs lignes TCL perturbées

Mise à jour à 13h23 : Un cortège d'environ 400 personnes a commencé à partir en manifestation sauvage vers la Part-Dieu. Des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués pour les disperser.
Mise à jour à 12h30 : Le cortège a progressé rapidement dans les rues de Lyon. Les premiers manifestants ont rejoint la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en un peu moins d'une heure. Les participants ont ainsi atteint le point d'arrivée prévu de cette nouvelle mobilisation.
Article Initial : Nouvelle journée de mobilisation dans les rues de Lyon. Après plusieurs manifestations marquées par des tensions ces dernières semaines, un nouveau cortège s'est élancé ce mardi 10 novembre, aux alentours de 11h30, depuis la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.
🪧Nouvelle manifestation dans les rues de Lyon ! Le cortège s'est élancé aux alentours de 11h30 ce mardi depuis la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, dans une ambiance plutôt calme. Les manifestants prennent la direction de la place Guichard. #10novembre https://t.co/4tJzt0Ujzo— Lyon Mag (@lyonmag) November 10, 2026
Pour l'heure, la manifestation se déroule dans une ambiance relativement calme. Les participants doivent rejoindre la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en empruntant notamment l'avenue Jean-Jaurès.
Le T2 et plusieurs lignes de bus perturbés
Cette nouvelle mobilisation entraîne toutefois des perturbations sur le réseau TCL. Le tramway T2 est particulièrement impacté et circule uniquement entre les stations Saint-Priest Bel Air et Villon.
Plusieurs lignes de bus sont également affectées par le passage du cortège, notamment les lignes 116, 85 et 57.
Une nouvelle mobilisation après plusieurs journées de tensions
Cette manifestation est organisée à l'appel d'une intersyndicale réunissant des organisations lycéennes, étudiantes et des syndicats de l'éducation. Les revendications portent notamment sur les moyens accordés à l'Éducation nationale, les conditions de travail et les rémunérations.
Ce nouveau rassemblement intervient dans un contexte social tendu dans l'agglomération lyonnaise, après plusieurs mobilisations émaillées d'incidents ces dernières semaines.
Vendredi dernier, l'entrée du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement, avait notamment été incendiée en marge de la mobilisation lycéenne. Un événement qui avait conduit le syndicat des personnels de direction SNPDEN-Unsa à se rassembler devant l'établissement ce lundi.
il n'y a plus un rond ; il va meme manquer 100 milliards pour boucler 2026 (malgré le taux des prélèvements obligatoires de 48% du PIB , un record toutes catégories )Signaler Répondre
Réponse/ Revendications toutes légitimes certainement pas d’une part et d’autre part il faut savoir attérir et savoir faire des compromisSignaler Répondre
Je rêve d un deuxième tour MELENCHON, TEDDY RINNER ........Signaler Répondre
Imagine, l entrée sur le plateau pour le débat ...
Ça sent le forfait. 🤣🤣🤣
doit on aussi demander la dissolution d'un parti lorsque l'un de ses sympathisant déclenche une fusillade dans la rue?Signaler Répondre
parce qu'apparemment
"Mais moi , quand je vois le mobilier urbain détruit de semaine en semaine .
Quand je vois des lycées flambant neuf incendier par des abrutis
Quand je vois des syndicats qui mécontent en réclament toujours plus dans une logique de revanche contre l'état .
Quand j'entends un parti politique toujours de plus en plus violent dans le verbe appelant à joindre le geste à la parole ."
ca justifie l'interdiction d'un parti. (ton message de 12h38)
Une fin de règne.......une débâcle .....et alors la maintenant leur intolérance, leur violence , leur haine de tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont devenus très visibles ....Signaler Répondre
Ils deviennent de plus en dangereux pour notre démocratie et notre sécurité physique. ..aussi.
Ne lâchons rien, nous sommes plus nombreux...
Et nous avons déjà gagné contre les fascistes ..
A quoi ça leur sert de manifester avec un Président en fin de mandat et les caisses vides.Signaler Répondre
Je ne vois pas l'intérêt surtout qu'il y a les urnes dans 6 mois pour voter comme il faut pour le pays et tous les Français.
Effectivement,plus de 50 ans qu’il vit sur notre dos, lui la retraite ce ne sera jamais son problème, pas belle la vieSignaler Répondre
mouvement justifié donc revendications légitimes?Signaler Répondre
pourquoi un mouvement qui porte des revendications légitimes doit s'arrêter alors que les revendications légitimes ne sont pas satisfaites?
Encore une manif qui a fait pschiit...Signaler Répondre
Mouvement lycéen justifié les premières semaines.Signaler Répondre
Mais franchement aujourd’hui aucune raison de poursuivre le mouvement tous ces jeunes sont manipulés par l’extrême gauche , les lycéens ne s’en rendent même pas compte et c’est bien dommage
LFI a de plus en plus de difficultés à mobiliser ses troupes on dirait...Signaler Répondre
ah tu sors enfin de ta grotte depuis juillet 2024.Signaler Répondre
Tu dis qu'il y a rien mais tu demandes vivement que cela finisse.Signaler Répondre
ça chauffe dans ton grenier
Ma réponse a été censuré par le modérateur, pourtant j'étais resté poli ..........................Signaler Répondre
Y avait personne a leurs manifs de merde j'habite Guichard et rien. Vivement que sa finissentSignaler Répondre
Quand est ce que le résultat des urnes n'a pas été exécuté ?Signaler Répondre
relis toi tu parles d'impôts. pas d'impôts sur le revenu.Signaler Répondre
c'est surement un oubli de ta part et certainement pas une façon de faire croire de façon malhonnête que certain ne contribuent pas.
pour rappel, l'IR (t'as vu je connais même l'abrévation) ne représente que 16% des recettes de l'état.
dans tes 53% de non payeurs tu comptes aussi les 13000 fortunes qui ont un RFR (revenu fiscal de référence tu vois je m'y connais en impot) médian de 53.000 euros et qui n'ont pas payé d'impôt sur le revenu?
je ne nie pas la responsabilité de lfi et de la cgt dans ce mouvement social. (à part manifester comment montrer son mécontentement quand le résultat des urnes n'est pas respecté?)
mais je n'y vois pas d'actes justifiant une dissolution, des accusations de crimes et de complots.
j'attends toujours tes exemples.
Absolument d accord avec vous !Signaler Répondre
La TVA est un impôt indolore que vous payez au quotitien sur toutes consommations et sans vous en rendre compte.Signaler Répondre
Par contre vous semblez être embourbée dans votre merde et comme d'habitude vous avez besoin d'accuser avant de regarder où vous mettez les pieds.
L'inversion des vérités qui dérangent est une habitude des complotistes et des autoritaires.
Vous feriez un joli couple avec Ex Précisions.
La métropole de Lyon se cache bien en effet sur le sujet des transports en communs, Gilles Gascon qui est le vice président sur le sujet est totalement absent...Signaler Répondre
Faire faire sa Révolution par des enfants, c'est criminel, passible du peleton d'exécution dans certains pays,Signaler Répondre
Toutes les dictatures se valent. Le danger présent est celui lié aux Insoumis. L’emprise qu’ils ont sur la jeunesse est inquiétante.Signaler Répondre
Cesarion : je vous parle d'impôt sur le revenu , vous me répondez par la TVA !Signaler Répondre
Visiblement vous ne savez pas ce que sait l'impôt sur le revenu ?
Vous ne devez pas en payer ?
Mais moi , quand je vois le mobilier urbain détruit de semaine en semaine .
Quand je vois des lycées flambant neuf incendier par des abrutis
Quand je vois des syndicats qui mécontent en réclament toujours plus dans une logique de revanche contre l'état .
Quand j'entends un parti politique toujours de plus en plus violent dans le verbe appelant à joindre le geste à la parole .
Oui ! Mille fois oui ce parti politique et ce syndicat sont responsables de ces désordres même ci cela vous déplaît que je les nomme LFI et la CGT acteur et complice de ce bordel . J.M
Les parents ne paieront rien du tout pour être soit disant "insolvables" , tout le monde sait qui va casquer .Signaler Répondre
son gourou et son parti LFI ne valent plus rien il devrait être banni de la FranceSignaler Répondre
Demain c’est férié !Signaler Répondre
Après demain un petit rhume,on arrive au 16 !
Quelle belle semaine de vacance(s)qui ne se rattrapera pas.
Il n'en n'ont pas marre de leur guignolerie deambulatoire ? c'est tellement lieux que les cours ou le boulot. Bande d'incapablesSignaler Répondre
Je me suis coupé le doigt en tranchant le saucisson.....mais qui a acheté un tel saucisson ?Signaler Répondre
C est a peu près le niveau de votre inversion de responsabilités pour a tout prix dire absolument du mal de la métropole......maintenant que vous l'avez perdu....
Vous êtes mignons, et merci de nous faire rire 😘
Les fonctionnaires désœuvrés n'auraient donc plus de merguez ?Signaler Répondre
Tout ce qu'il veut c'est être président à la manière poutine...Signaler Répondre
Des fascistes "plutôt calmes" ? C'est une blague ?Signaler Répondre
100% des consommateurs payent la tva.Signaler Répondre
le même taux pour tout le monde contredisant la maxime de la république "tu paies selon tes moyens tu reçois selon tes besoins."
1ere source de revenu de l'etat actuellement détournée pour contrebalancer les baisses de cotisation des entreprises et la suppression de la taxe d'habitation.
dire que la CGT est complotiste sans exemple ou argument n'est-ce pas la méthode des complotistes?
quelle raison autre que "mélenchon c'est de la merde" justifie d'interdire un parti?
"La CGT et Mélenchon sont des criminels" où sont les condamnations? pardon quel est le crime?
"qui ruine le bien public" comment? quelle proposition budgétaire émanant de la CGT ou de LFI a été mis en œuvre.
MELANCHON est un criminel de mettre la jeunesse dans la rueSignaler Répondre
Les parents vont devoir payer les dégats, ce n'est pas des revendications, le but l'insurrection, créé le malheur pour maintenir la colère, obtenir , il s'en fou, il est riche lui
Z'avez attaqué l'apéro en avance dites-donc !Signaler Répondre
Melenchon gagne 16413€ / Mois avec notre pognon et il se victimise lui et son parti à longueur de journée on en a marre il veut plonger notre pays dans la M.. citation de Jean Moulin : « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir et dire non quand on est en danger. »Signaler Répondre
Admirer la transhumance de ce troupeau de moutons LFIstes en culotte courte !Signaler Répondre
de moins en moins nombreux il ne reste que les fascistes de gauche ceux qui interdisent l’accès au savoir et à la liberté de penser .. c’est ça la gauche extrême de la melenchonnie le parti de la pensée unique qui interdit de penser différemment et qui s’oppose à la libre circulation pour apprendre totalement en opposition aux droits de l’homme et du citoyenSignaler Répondre
Mélenchon c'est de la merde !!Signaler Répondre
il faut interdire LFI se sont des youyou !!
La CGT est complotiste et co-responsable de ce bordel .
La CGT et Mélenchon sont des criminels qui ruine le bien public payé par contribuable qui travaille et paye des impôts soit une minorité de 47% .J.M
Plusieurs tramways et le Rhônexpress à l'arrêt à Lyon ce mardi matin après une panne encore des problèmes avec les TCL que fait cette métropole incompétenteSignaler Répondre