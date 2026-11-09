Lyon : aucun blocage de lycées ce lundi, mais 14 établissements en distanciel

Mise à jour à 11h20 : Ce sont désormais 8 interpellations qui ont été menées ce lundi matin pour des tirs de mortier d'artifice, également devant les lycées Saint-Joseph, Sermenaz, François Cevert et Doisneau.
Mise à jour à 10h10 : La situation s'est tendue devant les lycées Branly et Charles de Foucauld avec des tirs de mortier d'artifice. Trois interpellations ont été menées.
Article initial : La situation s'est légèrement apaisée ce lundi matin, la préfecture ne recense aucun blocage ou regroupement devant les lycées du Rhône et de l'agglomération lyonnaise. Toutefois, 14 lycées fonctionnent en distanciel.
Il s'agit des établissements suivants :
Lycée Parc Chabrières, Oullins :
- Lycée La Martinière Diderot, Lyon 1
- Lycée Lacassagne, Lyon 3
- Lycée Herriot, Lyon 6 :
- Lycée Colbert, Lyon 8 :
- Lycée Louis Lumière, Lyon 8 :
- Lycée la Martinière Monplaisir, Lyon 8
- International Jean Perrin (partiel), Lyon 9
- Lycée la Martinière Duchère, Lyon 9
- Lycée Condorcet, Saint Priest :
- LP Marie Curie, Villeurbanne :
- Faÿs (partiel), Villeurbanne
- Cité scolaire Sembat-Seguin, Vénissieux
- Lycée Louis Armand, Villefranche-sur-Saône
L'université Lyon 2 a également fermé ses deux sites de l'agglomération.
Ce mardi, une nouvelle manifestation de la jeunesse est annoncée à 11h place Jean-Macé, suivie d'une AG à la Bourse du Travail à 14h.
Blocage en cours immac villeurbanneSignaler Répondre
L’anarchie gagne du terrain. En centre-ville les feux tricolores ne fonctionnent même plus 😳Signaler Répondre
Comme d'habitude, les cours en distanciel sont mis en place à la fin de la crise.Signaler Répondre
Charles Merieux, à Gerland, blocage filtrant ce matin à 8h.Signaler Répondre
Concernant le lycée Louis Armand, c'est faux : les cours ne sont assurés en distanciel.Signaler Répondre
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