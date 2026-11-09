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Lyon : aucun blocage de lycées ce lundi, mais 14 établissements en distanciel

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Lyon : aucun blocage de lycées ce lundi, mais 14 établissements en distanciel

Une semaine après la rentrée scolaire, la situation n'est toujours pas revenue à la normale dans les établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon. Quatorze lycées sont en distanciel ce lundi.

Mise à jour à 11h20 : Ce sont désormais 8 interpellations qui ont été menées ce lundi matin pour des tirs de mortier d'artifice, également devant les lycées Saint-Joseph, Sermenaz, François Cevert et Doisneau.

Mise à jour à 10h10 : La situation s'est tendue devant les lycées Branly et Charles de Foucauld avec des tirs de mortier d'artifice. Trois interpellations ont été menées.

Article initial : La situation s'est légèrement apaisée ce lundi matin, la préfecture ne recense aucun blocage ou regroupement devant les lycées du Rhône et de l'agglomération lyonnaise. Toutefois, 14 lycées fonctionnent en distanciel.

Il s'agit des établissements suivants :
 Lycée Parc Chabrières, Oullins :
- Lycée La Martinière Diderot, Lyon 1
- Lycée Lacassagne, Lyon 3
- Lycée Herriot, Lyon 6 :
- Lycée Colbert, Lyon 8 :
- Lycée Louis Lumière, Lyon 8 :
- Lycée la Martinière Monplaisir, Lyon 8
- International Jean Perrin (partiel), Lyon 9
- Lycée la Martinière Duchère, Lyon 9
- Lycée Condorcet, Saint Priest :
- LP Marie Curie, Villeurbanne :
- Faÿs (partiel), Villeurbanne
- Cité scolaire Sembat-Seguin, Vénissieux
- Lycée Louis Armand, Villefranche-sur-Saône

L'université Lyon 2 a également fermé ses deux sites de l'agglomération.

Ce mardi, une nouvelle manifestation de la jeunesse est annoncée à 11h place Jean-Macé, suivie d'une AG à la Bourse du Travail à 14h.

Tags :

mouvement lycéen

2 commentaires
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Pa69 le 09/11/2026 à 11:19

Blocage en cours immac villeurbanne

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CIRCULÉ le 09/11/2026 à 11:18

L’anarchie gagne du terrain. En centre-ville les feux tricolores ne fonctionnent même plus 😳

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Et surtout le 09/11/2026 à 11:15

Comme d'habitude, les cours en distanciel sont mis en place à la fin de la crise.

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Sur le terrain le 09/11/2026 à 10:19

Charles Merieux, à Gerland, blocage filtrant ce matin à 8h.

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FactChecker le 09/11/2026 à 10:09

Concernant le lycée Louis Armand, c'est faux : les cours ne sont assurés en distanciel.
Renseignez vous avant de publier de fausses infos. Merci

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