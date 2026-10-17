Mobilisation lycéenne : Vénissieux ouvre des espaces municipaux aux jeunes pendant les vacances

La mobilisation lycéenne va trouver un nouveau point d’appui à Vénissieux.

Dans le contexte du mouvement qui touche actuellement de nombreux établissements, la Ville annonce qu’elle va ouvrir des espaces municipaux aux lycéens pendant les vacances scolaires.

Ces lieux pourront servir à organiser des réunions, débattre et permettre aux jeunes de poursuivre leur mobilisation. Ils doivent également pouvoir accueillir des temps d’entraide, de travail et de continuité éducative.

"Créer les conditions de leur libre expression"

La municipalité LFI affirme ne pas vouloir se substituer aux lycéens ni décider à leur place des formes prises par leur mouvement.

"La responsabilité d’une municipalité n’est ni de se substituer aux lycéens, ni de décider à leur place des formes ou des objectifs de leur mobilisation. Elle est de contribuer à créer les conditions de leur libre expression, dans un cadre sûr et apaisé", explique-t-elle.

La Ville considère que la mobilisation actuelle pose à la fois la question de la continuité des parcours scolaires, du maintien du lien avec les établissements et de la possibilité pour les jeunes d’exprimer collectivement leurs revendications.

Des salles pour débattre mais aussi travailler

Concrètement, des espaces municipaux seront mis à disposition durant les vacances scolaires afin que les lycéens puissent "se retrouver, débattre, tenir leurs réunions".

Le maire Idir Boumertit souhaite également que ces lieux puissent être utilisés pour travailler et organiser des moments d’entraide entre élèves.

Vénissieux présente cette initiative comme une manière de concilier liberté d’expression, droit de réunion et responsabilité collective.

Dans son communiqué, la Ville inscrit cette décision dans l’histoire sociale et ouvrière de Vénissieux et affiche clairement son soutien au droit des jeunes à s’organiser.

"Parce qu’une jeunesse qui débat, qui s’organise et qui s’engage est une richesse pour la démocratie, Vénissieux fait le choix de lui ouvrir ses portes", conclut l'édile mélenchoniste.