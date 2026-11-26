Le numéro 839, daté du 23 décembre, doit être le dernier. Dans un article publié cette semaine, la rédaction d’Expressions annonce la disparition prochaine du journal distribué tous les quinze jours dans les boîtes aux lettres de Vénissieux. Le conseil municipal du 7 décembre doit encore acter la cessation d’activité de la régie autonome qui l’édite.

Créé en 1990, le titre emploie aujourd’hui huit salariés à temps plein, dont sept journalistes. Sa rédaction décrit une issue douloureuse, précipitée par la remise en cause de la subvention municipale, mais préparée par plusieurs années de difficultés économiques.

Une subvention de 610 000 euros annulée par la justice

Le tournant judiciaire remonte au 15 octobre 2026. La cour administrative d’appel de Lyon a annulé la délibération municipale accordant une subvention de 610 000 euros à Expressions pour 2023. Elle a ainsi infirmé le jugement de janvier 2025 qui avait validé cette aide.

La cour a retenu l’absence de notification préalable de cette aide économique à la Commission européenne. Elle n’a pas tranché l’argument des requérants qui dénonçaient le caractère politique du journal. Le recours avait été engagé en 2023 par cinq élus d’opposition dont Farid Ben Mousssa, après un rapport de la chambre régionale des comptes mettant en cause les conditions du financement.

Des recettes publicitaires en recul et trois exercices déficitaires

La rédaction souligne toutefois que ses difficultés précèdent cet arrêt. Par rapport au début des années 2010, elle chiffre la perte de recettes publicitaires à environ 100 000 euros par an, tandis que la subvention municipale est restée fixée à 610 000 euros depuis 2016.

Réduction des dépenses, modération salariale et suppression de deux postes ont permis de poursuivre l’activité. Mais les trois derniers exercices se sont soldés par des déficits, explique le journal. Son équilibre aurait nécessité une hausse de la dotation en 2027, devenue incertaine dans ce contexte juridique.

Boumertit met directement en cause l’ancienne maire

L’annonce de la fin d’Expressions relance l’affrontement entre le maire LFI, Idir Boumertit, et Michèle Picard, qui dirigeait auparavant la ville pour le PCF.

"Michèle Picard porte la responsabilité de cette situation. Elle a laissé pourrir les choses", accuse le maire dans sa réaction.

Sur l’hypothèse d’un recours au Conseil d’État, Idir Boumertit affirme qu’il ne résoudrait pas l’urgence financière : "Cela ne changera donc rien au fait que le journal ne pourra plus payer ses charges et ses salaires à la fin du mois de janvier."

Dès octobre, Michèle Picard avait, de son côté, demandé au nouveau maire de contester l’arrêt.

Un nouveau périodique municipal annoncé pour 2027

La fin du titre pose aussi la question de l’avenir de l’équipe. D’après la rédaction, une concertation a été ouverte pour examiner des possibilités d’intégration dans les services municipaux. La plupart des journalistes, dont certains disposaient de salaires très confortables, au-delà de certains standards de grandes rédactions parisiennes, ont décliné cette proposition, souhaitant "conserver leur statut professionnel et leur carte de presse".

Expressions rapporte enfin que la Ville prévoit de lancer, début 2027, un nouveau périodique plus fréquent que son magazine actuel, Vénissieux Singulier Pluriel. Sa périodicité serait comparable à celle d’Expressions, mais il dépendrait directement de la direction municipale de la communication.