Vénissieux : une manifestation en soutien à la "résistance palestinienne" interdite par la Préfecture

Cette décision a été prise par les services de l'Etat après la découverte d'un appel à manifester en soutien à la "résistance palestinienne" Un rassemblement, qui n'a pas été déclaré, et qui doit se tenir sur la place du marché des Minguettes, à Vénissieux.

En lien avec le ministre de l'Intérieur, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé de publier un arrêté pour interdire "tout rassemblement ou cortège non déclaré poursuivant le même objectif", entre 17h et minuit, à Vénissieux et dans les communes voisines de Feyzin, Saint-Fons, Bron, Saint-Priest et Corbas, ainsi que dans les 7e et 8e arrondissements de Lyon".

"Le choix de la date du 3e anniversaire des attaques terroristes commises en Israël, le 7 octobre 2023, ainsi que le mot d’ordre de soutien à la "résistance" confèrent à ce rassemblement une signification qui dépasse très clairement l’expression d’une solidarité avec la population civile palestinienne", explique la Préfecture, rappelant qu'une manifestation similaire avait déjà été organisée le 7 octobre 2025. Des participants avaient alors défilé derrière une banderole portant l'inscription "Vive le déluge d'Al Aqsa ! Palestine Vaincra", accompagnée d'une photographie du porte-parole des Brigades Al-Qassam.

Ces faits avaient donné lieu à un signalement au procureur de la République de Lyon. Une procédure pour apologie du terrorisme étant toujours en cours.

"Trois ans après les attaques terroristes du 7 octobre, notre devoir est de préserver cette date dédiée à la commémoration et aux hommages à l’égard des victimes, dont 51 de nos compatriotes, de leurs familles, et de leurs proches", a réagi Étienne Guyot.