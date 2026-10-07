Vénissieux : une manifestation en soutien à la "résistance palestinienne" interdite par la Préfecture

Cette décision a été prise par les services de l'Etat après la découverte d'un appel à manifester en soutien à la "résistance palestinienne" Un rassemblement, qui n'a pas été déclaré, et qui doit se tenir sur la place du marché des Minguettes, à Vénissieux.
En lien avec le ministre de l'Intérieur, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé de publier un arrêté pour interdire "tout rassemblement ou cortège non déclaré poursuivant le même objectif", entre 17h et minuit, à Vénissieux et dans les communes voisines de Feyzin, Saint-Fons, Bron, Saint-Priest et Corbas, ainsi que dans les 7e et 8e arrondissements de Lyon".
"Le choix de la date du 3e anniversaire des attaques terroristes commises en Israël, le 7 octobre 2023, ainsi que le mot d’ordre de soutien à la "résistance" confèrent à ce rassemblement une signification qui dépasse très clairement l’expression d’une solidarité avec la population civile palestinienne", explique la Préfecture, rappelant qu'une manifestation similaire avait déjà été organisée le 7 octobre 2025. Des participants avaient alors défilé derrière une banderole portant l'inscription "Vive le déluge d'Al Aqsa ! Palestine Vaincra", accompagnée d'une photographie du porte-parole des Brigades Al-Qassam.
Ces faits avaient donné lieu à un signalement au procureur de la République de Lyon. Une procédure pour apologie du terrorisme étant toujours en cours.
"Trois ans après les attaques terroristes du 7 octobre, notre devoir est de préserver cette date dédiée à la commémoration et aux hommages à l’égard des victimes, dont 51 de nos compatriotes, de leurs familles, et de leurs proches", a réagi Étienne Guyot.
Ben non, la cour pénale internationale, et la cour de justice internationale, seuls organismes a qualifié un génocide tel le Rwandz a dit que c est une guerre pas un génocide......Signaler Répondre
On attend les suites des plaintes des Gazaouis auprès de ces mêmes organismes , contre le Hamas pour actes de barbarie et tortures contre eux....
What else ?
avec de faux témoignages c’est trop facileSignaler Répondre
7 octobre 2023 1200 personnes israéliennes femmes hommes enfants bébés et veillards..massacrees par les barbares du HamasS, sans revendications, gratuitement Paix a ces 1200 âmes..Signaler Répondre
Ces chiffres sont grossièrements faux et diffusés par la mouvance ultra gauche et frères musulmans. Le Hamas a pris en otage son peuple et s’en est servi comme bouclier humain. Chaque fois Tsahal a demandé préventivement de quitter les lieux d’opérations. Aujourd’hui RSF corrige le nombre de journalistes tués, un nombre non négligeable était des combattants du Hamas et reconnu comme tel….Signaler Répondre
Honte a vousSignaler Répondre
Honte a LFI ce parti antisémite
Honte a ceux et celles qui brandissent le drapeau Palestinien
C'est mélanchon qui vous l'a dit ?Signaler Répondre
Le documentaire israélien « Naza » va être projeté a Lyon . Il présente les témoignages d’anciens soldats et responsables israéliens concernant les opérations de ciblage dans la bande de Gaza, et des mécanismes de sélection des cibles par l'I.ASignaler Répondre
guerre déclarée par le HamasS le 07 /10 une action amène une réactionSignaler Répondre
Solidarité au peuple israélien en ce jour où le 7 octobre 2023 1200 personnes israéliennes femmes hommes enfants bébés veillards,ont été victimes d’un pogrom barbare du Hamas d’une violence inouïe (sans aucune revendication ) gratuitement sur des innocents dans leurs sommeils .. Paix à leurs âmesSignaler Répondre
Ce drapeau de la haine est devenu le drapeau du LFI … ( LFI se sert des palestiniens pour federer leur parti ) A gerberSignaler Répondre
Du 7 octobre 2023 au 7 octobre 2026 Israël a tué : Plus de 74 245 Palestiniens Environ 22 000 enfants Plus de 12 400 femmes Plus de 4 813 personnes âgées Environ 36 000 hommes Plus de 175 267 blessés Environ 588 travailleurs humanitaires (dont 396 employés de l’ONU) Environ 300 journalistes Des milliers de personnes restent ensevelies sous les décombres. Appelez cela par son nom : Une attaque du 7 octobre 2023 connue, prévue à l'avance et sciemment ignorée par le gouvernement sioniste suprémaciste d'Israël, qui a fait 1 200 morts israéliens, dont une partie a été massacrée par les chars et les hélicoptères Apache israéliens. Un GÉNOCIDE, vraisemblablement planifié avant le 7 octobre 2023 pour reprendre la bande de Gaza.Signaler Répondre
Une partie de cette "nouvelle France" qui n'est que haine de la France et passion pour le terrorisme islamiste : des factieux haineux, violents et totalitaires.Signaler Répondre
Le tire de LM est plus clair que celui de LC !Signaler Répondre
Après minuit on peut ?Signaler Répondre
Je trouve que les procédures pour apologie du terrorisme sont tout le temps "en cours", mais rien de rien derrière, ça traine...Signaler Répondre
La justice veut Méchancon président ?
Mais qu'ils y aillent là bas et nous foutre la paix en FRANCE !Signaler Répondre
Bien vuSignaler Répondre