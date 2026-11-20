Une scène dramatique s'est déroulée ce vendredi, à la mi-journée, dans la cour du collège La Xavière, à Vénissieux.

Alors que les élèves profitaient de leur pause déjeuner, une collégienne de 14 ans s'est soudainement effondrée devant ses camarades, victime d'un arrêt cardiaque.

Selon Le Progrès, les membres du personnel éducatif sont immédiatement intervenus pour lui porter secours. Formés aux gestes de premiers secours, ils ont commencé un massage cardiaque tout en alertant les pompiers.

Son cœur redémarre grâce à un défibrillateur

Rapidement arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris le relais et utilisé un défibrillateur. Ils sont parvenus à faire repartir le cœur de l'adolescente.

Les équipes du Smur ont ensuite assuré son évacuation vers l'hôpital cardiologique Louis-Pradel, à Bron, où elle a été prise en charge dans un état préoccupant.

Face au choc provoqué par cet événement, survenu sous les yeux de nombreux collégiens, un dispositif d'accompagnement psychologique va être mis en place.

La direction de La Xavière doit informer les familles des modalités permettant aux élèves concernés de bénéficier de ce soutien.