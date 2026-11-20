Une scène dramatique s'est déroulée ce vendredi, à la mi-journée, dans la cour du collège La Xavière, à Vénissieux.
Alors que les élèves profitaient de leur pause déjeuner, une collégienne de 14 ans s'est soudainement effondrée devant ses camarades, victime d'un arrêt cardiaque.
Selon Le Progrès, les membres du personnel éducatif sont immédiatement intervenus pour lui porter secours. Formés aux gestes de premiers secours, ils ont commencé un massage cardiaque tout en alertant les pompiers.
Son cœur redémarre grâce à un défibrillateur
Rapidement arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont pris le relais et utilisé un défibrillateur. Ils sont parvenus à faire repartir le cœur de l'adolescente.
Les équipes du Smur ont ensuite assuré son évacuation vers l'hôpital cardiologique Louis-Pradel, à Bron, où elle a été prise en charge dans un état préoccupant.
Face au choc provoqué par cet événement, survenu sous les yeux de nombreux collégiens, un dispositif d'accompagnement psychologique va être mis en place.
La direction de La Xavière doit informer les familles des modalités permettant aux élèves concernés de bénéficier de ce soutien.
C'est l'éfficacité de la chaine de secours, lieu, personnel formé et réactif, matériel, et proximité des hopitaux très compétentsSignaler Répondre
Bon rétablissement et soutien à sa famille
En France, on compte environ 46 000 à 50 000 arrêts cardio-respiratoires (ACR) extra-hospitaliers chaque année, soit près de 130 cas par jour, recensées chaque année en France. Seulement 2 000 à 4 000 personnes survivent (« reviennent » à la vie), soit un taux de survie global compris entre 5 % et 8 %. Elle a eu beaucoup de chance la fille !Signaler Répondre
Du personnel gégulièrement formés au secourisme de base, avec du matéeiel adapté et en état, c'est très important dans les écoles, commerces, entreprisesSignaler Répondre
Pas détruits comme dans beaucoup d'écoles par des gamins irresponsables
Soutient à cette gamine , ainsi qu'aux Parents , bon rétablissementSignaler Répondre
Pas de défibrillateur dans l'établissement ?Signaler Répondre
Bon rétablissement à cette jeune fille, on est avec toi .Signaler Répondre
courage à toi une pensée pour la familleSignaler Répondre