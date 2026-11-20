C'est une annonce faite lors du conseil municipal du jeudi 19 novembre. Grégory Doucet et son adjointe aux Sports, Julie Nublat-Faure, ont confirmé que la baignade dans la darse de Confluence serait entièrement gratuite et ouvrirait pour l'été 2027. Une promesse de campagne du maire qui se concrétise, après des mois de blocage politique.

Pas de ticket d'entrée, mais pas de plongée en eaux troubles non plus. La Ville prévoit des conditions strictes pour accéder au site. Les baigneurs devront justifier d'un niveau minimal de nage et porter une bouée obligatoire. L'espace sera clôturé et surveillé par des personnels dédiés. Un prestataire spécialisé sera chargé de la surveillance, du contrôle de la qualité de l'eau, de l'entretien des installations, ainsi que du montage et démontage du dispositif en début et fin de saison.

La baignade ne sera autorisée que pendant la période estivale et aux horaires d'ouverture. En dehors de ces créneaux, l'accès à l'eau sera interdit. Le règlement intérieur du site précisera les modalités exactes. Cette première phase repose sur un dispositif de baignade en eau libre, sans fond aménagé. La municipalité a en effet choisi de recentrer le projet sur cette formule, après avoir demandé à la SPL Lyon Confluence de revoir le calendrier et les modalités techniques pour tenir l'échéance annoncée.

Un bras de fer politique qui a failli tout faire capoter

Derrière cette annonce, plusieurs mois de tensions entre la Ville de Lyon et la Métropole. La nouvelle majorité métropolitaine de droite, emmenée par Véronique Sarselli, s'était montrée rapidement réticente à ce projet. Le 7 octobre, un accord a finalement été annoncé. La présidente de la Métropole a donné son feu vert, à rebours de la position défendue quelques semaines plus tôt par son vice-président. Mais pas sans contreparties : la Métropole a posé trois conditions — une ouverture limitée à la période estivale, des horaires encadrés, et un dispositif de sécurité adapté à la fréquentation.

La Ville dit vouloir poursuivre les échanges avec les riverains, les commerçants et les habitants. Elle prévoit un comité de suivi et une réunion de restitution de la concertation en décembre. Pour rappel, lors de la concertation citoyenne, 73,7 % des quelque 10 000 participants s'étaient prononcés en faveur du projet. L'objectif affiché est clair : offrir aux Lyonnais un espace de fraîcheur en plein cœur de la ville, dans un contexte de multiplication des épisodes de fortes chaleurs.