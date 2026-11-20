C'est une annonce faite lors du conseil municipal du jeudi 19 novembre. Grégory Doucet et son adjointe aux Sports, Julie Nublat-Faure, ont confirmé que la baignade dans la darse de Confluence serait entièrement gratuite et ouvrirait pour l'été 2027. Une promesse de campagne du maire qui se concrétise, après des mois de blocage politique.
Pas de ticket d'entrée, mais pas de plongée en eaux troubles non plus. La Ville prévoit des conditions strictes pour accéder au site. Les baigneurs devront justifier d'un niveau minimal de nage et porter une bouée obligatoire. L'espace sera clôturé et surveillé par des personnels dédiés. Un prestataire spécialisé sera chargé de la surveillance, du contrôle de la qualité de l'eau, de l'entretien des installations, ainsi que du montage et démontage du dispositif en début et fin de saison.
La baignade ne sera autorisée que pendant la période estivale et aux horaires d'ouverture. En dehors de ces créneaux, l'accès à l'eau sera interdit. Le règlement intérieur du site précisera les modalités exactes. Cette première phase repose sur un dispositif de baignade en eau libre, sans fond aménagé. La municipalité a en effet choisi de recentrer le projet sur cette formule, après avoir demandé à la SPL Lyon Confluence de revoir le calendrier et les modalités techniques pour tenir l'échéance annoncée.
Un bras de fer politique qui a failli tout faire capoter
Derrière cette annonce, plusieurs mois de tensions entre la Ville de Lyon et la Métropole. La nouvelle majorité métropolitaine de droite, emmenée par Véronique Sarselli, s'était montrée rapidement réticente à ce projet. Le 7 octobre, un accord a finalement été annoncé. La présidente de la Métropole a donné son feu vert, à rebours de la position défendue quelques semaines plus tôt par son vice-président. Mais pas sans contreparties : la Métropole a posé trois conditions — une ouverture limitée à la période estivale, des horaires encadrés, et un dispositif de sécurité adapté à la fréquentation.
La Ville dit vouloir poursuivre les échanges avec les riverains, les commerçants et les habitants. Elle prévoit un comité de suivi et une réunion de restitution de la concertation en décembre. Pour rappel, lors de la concertation citoyenne, 73,7 % des quelque 10 000 participants s'étaient prononcés en faveur du projet. L'objectif affiché est clair : offrir aux Lyonnais un espace de fraîcheur en plein cœur de la ville, dans un contexte de multiplication des épisodes de fortes chaleurs.
elle flotte !!!!Signaler Répondre
Ce genre de quartier sorti de nulle part et voulu grandiose au départ finit toujours mal comme Centre 2 à St Étienne...Signaler Répondre
En même temps investir dans une ville géree par des écolos lfistes faut pas être bien malin....Signaler Répondre
En fait, toute l année....l' été ça risque d être marrant, juste en passant, quand tous ces potes de banlieues LFI débarqueront......Signaler Répondre
On va l' avoir notre Hamza la douane des bobos......🤣🤣🤣
Bon DOUCET., tu mets le slip, le bonnet, tu plonges.
J attends 5 jours pour voir si tu n as pas de boutons, diarrhée, problèmes respiratoires,......si tu dis ok tout va bien, j y emmène ma belle mère....ça te dit le niveau de confiance......
bon courage amis lyonnais du secteurSignaler Répondre
Il connait ça le doucet...Signaler Répondre
On va avoir droit à une démonstration des nageurs en eaux troubles de l'équipe de la Mairie, DOUDOU en 50 mètres brasse, pas plus aprçd il couleSignaler Répondre
La Maire de Lyon 7 ne sait pas nager, elle aura ses brassards
entièrement gratuit… Bravo, c’est la porte ouverte à du grand n’importe quoi, les riverains n’ont pas fini d’en baver avec les nuisances sonores et autres, qu’il émanera de ces baignades quasi sauvages.Signaler Répondre
On rasera gratisSignaler Répondre
Alors ? C estcqui le patron hein ? C est qui ? Le gentil doudou a sa mémère..
pour info, ca ne relève pas des compétences d'une mairieSignaler Répondre
Les urnes s'en souviendront...Signaler Répondre
Quelle déception
Finalement l'investissement en pierre n'est que foutaise... Prix au m² exorbitant à la construction du quartier, dégradation d'année en année et maintenant le ponpon sur la darse une baignade qui va ne va engendrer que de la merde...
Au secours...
Et combien ça va encore nous coûter la conn.... ?Signaler Répondre
Pour infos, les ehpad, collèges, lycées, etc ... ont grandement besoin d'être climatisés.
on pourrait agrémenter la baignade en laissant entrer les silures qui prolifèrent avec une moyenne de 2 mètres et 60/70 kilos puis y plonger le maire et ses adjoints..quelle rigolade !!Signaler Répondre
Doucet vient d'annoncer une nouvelle zone de non droit validée par la majorité municipale EELV-LFI.Signaler Répondre
Rien d'étonnant !
Entrée gratuite magnifique enfin moi j'irai pas bon courage pour la baignadeSignaler Répondre
On pourra faire pipi dans l'eau ou plus, c'est déjà pas très propre, vous avez une analyse bactério de l'eau de la Saône pour rigolerSignaler Répondre
Ils l'ont bien cherché...payer 500 000€ un appartement alors que c'est tout du transport de béton et de préfabriqué...Curieux de savoir ce qu'ils vaudront dans 30 ans leurs appartements de luxe.Signaler Répondre
Finalement, pas de fond mais un bassin "naturel" pour assurer une ouverture à l'été 2027. Donc on rogne sur la qualité de l'aménagement. Idem sur la sécurité : Où va-t-il trouver les MNS pour surveiller la baignade? Quel investissement en matériel (bouées) pour 3 mois d'utilisation? Comment juger le niveau de nage? Il serait intéressant d'avoir une projection 3D du site avec l'aménagement des vestiaires et douches... Avis aux futurs usagés : Il est très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le dermato..Signaler Répondre
je plains de tout mon cœur les personnes qui ont investi dans le secteur. Elles vont apprécier le vivre ensemble.Signaler Répondre
Je plains les riverains et le centre commercial.Signaler Répondre
Confluence à bannir l'été.
Bon courage car toute la banlieu lyonnaise va débouler pour se laver gratosSignaler Répondre
Ces Ecologistes détruisent vraiment toute la ville de fond en comble.Signaler Répondre
Après avoir pondu un quartier flambant neuf où des tas de gens sont devenus propriétaires en imaginant qu'il serait agréable d'y vivre pour les prochaines dizaines d'années, on y met de la baignande publique avec toute les nuisances sonores et autres incivilités que cela va apporter.
Les Ecolos auront été de bien mauvais gestionnaires, aucune vision cohérente et conséquente, juste une écologie idéologique en guise de boussole d'aveugle.
Combinaison obligatoire pour éviter les hypothermies...Ces rigolos n'ont pas retenus la leçon avec les 7 noyades en presqu'île cet été.Signaler Répondre
Pensez aux réservations chez votre médecin habituel car ;Signaler Répondre
"bonjour les épisodes de gastro et maladies de peau en tous genres à venir" !!!
Ca fait rêver de se baigner dans la darse, entre nuisances, pollution et ragondins....Signaler Répondre
et bon courage aux habitants
au moins les nuisibles seront ils fixés sur place là bas,et ne viendront pas emmerder les familles placides qui se sont dispersées sous d'autres cieux .Signaler Répondre
Courage aux voisins de cette darse....Signaler Répondre
Vont-ils retirer les voitures du fond ?Signaler Répondre
Un bassin traversé par une voie ferrée, sur laquelle transit des wagons de produits chimiques et pétroliersSignaler Répondre
La sécurité et l'écologie , méthode des écolos , incroyable mais vrai
""""Les baigneurs devront justifier d'un niveau minimal de nage et porter une bouée obligatoire.""""Signaler Répondre
La combinaison néoprène, les palmes et les bouteilles seront elles autorisées ?
Coté vestimentaire, le burkini et le string seront ils autorisés ?
Et vous appelez ça gratuit ?Signaler Répondre
On s'en tamponne !Signaler Répondre