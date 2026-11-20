Deux hommes âgés de 19 et 34 ans ont été interpellés ce mercredi 18 novembre, après un vol présumé de trottinette à Bourgoin-Jallieu.
Les faits débutent vers 16h, sur le parking de la gare SNCF de Bourgoin-Jallieu. Un témoin remarque deux individus en train de s'attaquer à l'antivol d'une trottinette. Les suspects parviennent à sectionner le cadenas avant de prendre la direction des quais.
Interpellés à leur descente du train à Lyon
Prévenus des faits, les policiers berjalliens interviennent rapidement, mais les deux hommes ont déjà embarqué dans un train à destination de Lyon.
Grâce au signalement transmis par le témoin, les forces de l'ordre de Bourgoin-Jallieu préviennent leurs homologues lyonnais.
À l'arrivée du train en gare de Lyon Part-Dieu, une trentaine de minutes plus tard, les policiers du service de transport sont déjà sur place. Les deux suspects sont interpellés dès leur descente du train, toujours en possession de la trottinette dérobée, précise le Progrès.
Les deux hommes, âgés de 19 et 34 ans, en situation irrégulière, ont été placés en garde à vue.
Il y a longtemps que cette amnistie n'existe plus.Signaler Répondre
Ont-ils au moins payé leurs billet de train ? :-pSignaler Répondre
En situation irréguliere........étonnant non ?Signaler Répondre
Surtout que dans 6 mois l'amnistie présidentielle va mettre dehors un bon nombre de délinquants. Même si c'est le RN qui gagne.Signaler Répondre
Mais qui hésite? toi? Moi mon vote est prêt depuis trés longtemps!!!!!!Signaler Répondre
Et on hésite encore pour qui voter en 2027 ?Signaler Répondre
Dans leur pays! Toi, tu es pas une lumière!!!!!Signaler Répondre
Dehors OK, mais où, comment ? Pas si simple (hélas, on le verra dans 6 mois)...Signaler Répondre
Dans 48 h, ils sont dehors! La France est devenue une poubelle. Il y a que les politiques et les juges qui ne le voit pas! Par contre, nous les Français qui nous nous levons le matin pour aller bosser on voit trés bien! Donner plus de droits a des sangsues qui arrivent en France ça suffit! On va vous montrer qu'on en a marre de votre politique que vous menez depuis 40 ans. On attends avec impatience 2027! Nos bulletins de vote sont déjà prets 👀Signaler Répondre
Et hop, un petit rappel à la loi et une deuxième IQTF (Invitation à quitter la France).Signaler Répondre
Ces oqtf sortiront libresSignaler Répondre
Ils ne paieront rien
Et vont recommencer
Totale impunité reconnue et mis en avant par les passeurs = destination idéale
Situation irrégulière, donc dehors manu militari, ras le bol de ces délinquants en plus étrangers , c'est pas du sodial, c'est de la connerie judiciaireSignaler Répondre
Bien joué les policiers mais maintenant expulsion direct pour ces déchets mais j'y crois pas trop.Signaler Répondre