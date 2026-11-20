Deux hommes âgés de 19 et 34 ans ont été interpellés ce mercredi 18 novembre, après un vol présumé de trottinette à Bourgoin-Jallieu.

Les faits débutent vers 16h, sur le parking de la gare SNCF de Bourgoin-Jallieu. Un témoin remarque deux individus en train de s'attaquer à l'antivol d'une trottinette. Les suspects parviennent à sectionner le cadenas avant de prendre la direction des quais.

Interpellés à leur descente du train à Lyon

Prévenus des faits, les policiers berjalliens interviennent rapidement, mais les deux hommes ont déjà embarqué dans un train à destination de Lyon.

Grâce au signalement transmis par le témoin, les forces de l'ordre de Bourgoin-Jallieu préviennent leurs homologues lyonnais.

À l'arrivée du train en gare de Lyon Part-Dieu, une trentaine de minutes plus tard, les policiers du service de transport sont déjà sur place. Les deux suspects sont interpellés dès leur descente du train, toujours en possession de la trottinette dérobée, précise le Progrès.

Les deux hommes, âgés de 19 et 34 ans, en situation irrégulière, ont été placés en garde à vue.