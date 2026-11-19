Ce vendredi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant et date d'ouverture du marché de Noël de la place Carnot, les campements installés sous la gare de Perrache doivent être évacués, à la demande de la Métropole de Lyon. Parmi les personnes concernées figurent deux familles dont les enfants sont scolarisés à l’école élémentaire de Condé (Lyon 2e). "Deux familles sont concernées par cette expulsion dans notre école : une avec deux enfants, une autre avec quatre enfants. Elles vivent actuellement dans des tentes sous la gare de Perrache", explique Julien Menager, membre du collectif de parents d'élèves de l'école élémentaire Condé. Depuis plusieurs semaines, ces derniers multiplient les démarches auprès de la Ville de Lyon et des associations pour tenter de trouver une solution d'hébergement, en vain.
"On a un enfant qui dort sur un banc en classe"
Les conditions de vie de ces enfants, âgés de 4 à 9 ans, inquiètent les parents d'élèves. "On a un enfant qui n’arrive tellement pas à dormir dans sa tente, que lorsqu’il arrive à l’école, il dort sur un banc en classe", déclare Julien Menager. Le collectif pointe également du doigt le timing de cette décision. "On a, à la fois, la journée des droits de l’enfant qui a été célébrée à la mairie, et des enfants expulsés de leur tente proche de leur école la même semaine". La Ville de Lyon a confirmé avoir connaissance de la situation et avoir tenté de trouver une solution avec les associations. Le collectif regrette aussi l'absence de solution proposée par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et vice-président de la Métropole de Lyon.
Face à l'urgence de la situation, les parents d'élèves ont décidé de prendre les choses en main. Accompagnés par des assistantes sociales et l'association Jamais sans toit, ils ont lancé une cagnotte solidaire. "On a déjà récolté 2 000 euros grâce à cette cagnotte. Cinq nuits ont pu être débloquées. Il restait deux nuits vacantes, que nous avons pu payer avec la cagnotte", détaille Julien Menager. Les familles pourront donc obtenir plusieurs nuits à l’hôtel. "On compte ensuite utiliser la cagnotte pour leur payer un hôtel lorsqu’il fera trop froid la nuit."
À la veille de l'évacuation annoncée, aucune solution réelle n'a été trouvée pour les deux familles. "Nous souhaiterions que les enfants puissent dormir et manger correctement, c’est le minimum vital", conclut Julien Menager.
Des enfants abandonnés dans la rue? La cité de l'enfance peut les recueillir et monter un dossier d'adoption.Signaler Répondre
Pourquoi vous ne les hébergez pas chez vous ?Signaler Répondre
Dans la plupart des pays du monde quand on n'a plus de travail on rentre dans son pays d'origine.Signaler Répondre
La plupart des pays choisissent leur immigration! En France on laisse rentrer tout le monde, le dumou de la finance en fait venir 250 000 du maghreb chaque année! LFI veux régulariser tout les sans papiers qui travaillent! on a 7 millions de personnes qui font rien!Signaler Répondre
On nous demande de donner aux restos du coeur, alors qu'on est a découvert le 15
3600 milliards de dettes, bientôt l'épargne sera réquisitionnée, les retraites divisées par 2
L'avenir s'annonce bien 🤔
......qu' il méprisentSignaler Répondre
Nous sommes des beaufs, des pétainistes, des fachos. Alors ils nous expédient quelques étrangers entre nos pattes, telle une boule au milieu des quilles, afin de tester nos réactions et pouvoir reprendre leurs insultes.
Si je suis bien le raisonnement de la majorité des commentateurs, il s'agirait de laisser se développer la misère à nos portes, dans nos rues, pour dissuader les personnes de fuir la misère de leur pays d'origine. Prometteur. Voilà un projet inspirant !Signaler Répondre
Et si je comprends bien l'intention des parents d'élèves, ils feraient preuve de ... fraternité, c'est cela ? Ça me rappelle une devise républicaine, pas vous ?
Et alors qu'est-ce qu'on en a à faire ?Signaler Répondre
Direction l'ASE, ou direction leur pays on s'en cogne.
faire des enfants lorsqu'on vie dehors il y a quand des questions à ce poser, ce n'est pas un passe droit mais plutôt de légoisme de faire des gamins lorsqu'on vit dehors.Signaler Répondre
et que proposez vous comme solutions pour les 4 ou 500 millions de miséreux qui se pressent aux portillons ? (d'après l'ONU , ils pourraient etre un peu plus d'un milliard a vouloir fuir leurs pays d'origine)Signaler Répondre
En fait, ces associations leur permettent de vivre grassement avec des revenus de ,3000 euros par mois......dans la vraie vie, ces personnes n'ont aucune valeur professionnelle et ne savent pas travailler....Signaler Répondre
Soyons concrets....que les 3 élues qui vont passer 3 jours dans une école par " solidarité" en prennent 2 chacunes chez eux.....Signaler Répondre
La je dirais bel exemple...
imagine merluch président! 6 mois après on est en faillite !!!!Signaler Répondre
Le social on en crève. Mais on continue.Signaler Répondre
Ce n'est pas être d'extrême droite que de vouloir réguler l'immigration dans son.pays , tous les pays du monde contiennent les flux migratoire de leur pays , il n'y a que les gauchistes qui imposent leur vision malsaine au monde entier et nous ont dit ça suffit , que les pro migrants les prennent chez eux s'ils sont autant attendris par les étranger d'ailleurs plus que par leur propre peuple.Signaler Répondre
Ceux qui continuent à faire entrer des étrangers sur notre territoire alors que nous n'avons pas de quoi les accueillir décemmentSignaler Répondre
Devraient avoir honte , tous les autres pays dans le monde n'acceptent que ceux qu'ils peuvent accueillir et en France on laisse ces familles dehors , associations pro migrants et autres gauchistes pro migrants vous devriez avoir honte. Et surtout évitez de traiter de racistes ceux qui n'ont pas la même vision étriquée que la vôtre.
Merci, mille fois merci de confirmer que la gauchosphere et le meilleur multiplicateur de la droite dure.👍😎😘Signaler Répondre
plutôt déformationSignaler Répondre
Prenez les chez vous et vous serez raccord ! !Signaler Répondre
les campements dure depuis trop longtemps, en plus cela installe un mauvais climat de doute et de peur face à des voleurs et les odeurs d’urine etc.. n'arrange rien, pour les touristes c'est une mauvaises image de la ville mais d’où viennent ces gens ? il n'y a plu de place et plu d'argent dans es caisses de l'état pour aider la misère du monde car pendant ce temps, les citoyens lyonnais sont bien moins pris en compte, à méditer.Signaler Répondre
pas sûr que ce soient tous leurs enfants ! Certains sont peut être en formation.Signaler Répondre
situation précaire et sans moyens ,on s'abstient de copuler bêtement dans les cabanons en se coupant la queue,pour ne pas engendrer de futurs malheureuxSignaler Répondre
Vous devriez plutôt penser aux enfants miséreux qui agissent dans la légalité pour essayer de s’en sortir, eux et leurs parents. Que vont-ils penser si ils vous lisent ? un peu d’humanité svp.Signaler Répondre
"Nous souhaiterions que les enfants puissent dormir et manger correctement, c’est le minimum vital"Signaler Répondre
Y a qu'à les refiler à la DASS et l'Aide Sociale à l'Enfance elle sert à quoi
Donneurs de leçons. Je ne savais pas que ces nomades étaient là avant nous. Bravo pour toutes vos bonnes idées. Commencez par chez vous . Il faut faire la chasse aux passeurs et pour commencer lorsque l on a des enfants on ne les amène pas dans des situations pareilles. On les protège . La France n a plus de moyens financiers et autres. Nous arrivons à peine à boucler nos fins de mois et vous voulez loger ces pauvres gens gratuitement. Pourquoi ne vont ils pas dans d autres pays? Monsieur je sais tout.Signaler Répondre
Européens uniquement:Signaler Répondre
Séjour de 3 mois maximum (court séjour)
• Liberté de circulation : Vous pouvez séjourner en France jusqu'à 3 mois sans titre de séjour ni condition de motif.
• Limite : Vous ne devez pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ni représenter une menace pour l'ordre public.
Qui se gavent d’argent public et font de la morale gauchiasse du matin au soir, ont bien quelques pièces dans leurs vastes appartements pour les accueillir...Est ce que Glucksmann et Mélenchon qui au vu de leurs patrimoines immobiliers accueillent des sdf dans leurs maisons et appartements???Signaler Répondre
Merci pour votre commentaire pleins d'empathie et de soutien.Signaler Répondre
J'espère que vous et votre entourage n'aura jamais besoin d'aide.
Je pense donc que vous êtes carrés dans vos bottes et que vous n'acceptez aucune aide social ou financière d'autre part (APL ou autre) ;)
Je suis bien d'accord, les gens sans logements, quels qu'ils soient, devraient être obligés de trouver un logement ailleurs : ça règlerait tous les problèmes !Signaler Répondre
Ce sont souvent des familles qui viennent de d'Europe de l'Est , Roms de Roumanie entre autres : ils sont connu pour utiliser les enfants pour récupérer de l'argent et ils sont connus pour bien résister au froid.Signaler Répondre
On a l'habitude de voir ça et on s'imagine que c'est leur mode de vie. Ils font de la recup' , ils mendient, ils sont toujours soupçonnés de vol. Ce sont les nomades de l'europe, ils étaient là avant nous.
Il faut donc taxer les propriétaire pour financer leur relogement dans des espaces modernes et écologiques car seul l'inclusion sera la base du vivre ensemble.
Ces gens, sous des airs de bon samaritain, nuisent gravement à l'ensemble des acteurs. D'une manière générale, un parent est responsable de ses enfants avant même sa conception : alors ces parents qui proposent à leurs enfants de vivre sur des trottoirs n'ont aucune conscience ni amour parental.Signaler Répondre
Si à la lecture d'un article mentionnant la détresse de gamins miséreux, vous vous sentez remplis d'idées d'extrême-droite, vous avez un sacré problème au cerveau.Signaler Répondre
Julien prends les chez toi puisque ton geste a la base bon attire d'autres familles et les pigeons payent mais les pigeons en ont marre attention au retour de manivelleSignaler Répondre
C'est bien triste pour ces enfants mais la faute revient bien aux parents qui sont venus ici, sans but, sans logement.Signaler Répondre
ça devient lassant c’est du n'importe quoi. ( je cherche le gouvernement ou se trouve t’il)Signaler Répondre
Les collectifs et autres associations issues de la gauchosphere sont des machines à faire monter la droite dure, grand merci à elles 👍😎Signaler Répondre
De faire jouer la sensiblité humaine, quand ces gamins auront 15 ans, et qu'ils voleront dans le métro, on en reparleSignaler Répondre
Retour au pays avec leurs parents
ces parents d’élèves ont certainement une chambre d’amis….. Qu’ils n’hésitent pas à les prendre chez euxSignaler Répondre
Ça pointe du doigt beaucoup de choses mais jamais sur le fait d’enchaîner les gosses à tire larigot alors qu’on n’a pas les moyensSignaler Répondre
"Nous souhaiterions que les enfants puissent dormir et manger correctement, c’est le minimum vital", conclut Julien Menager. "Signaler Répondre
Nous souhaiterions aussi que les Français qui bossent, cotisent, paient des impôts, une mutuelle hors de prix puissent vivre de leur travail et ne soient pas a découvert le 15 du mois!
On n'a qu'à prendre les gamins comme santons à l'échelle dans les crèches, ils seront au chaud dans la paille ;-)Signaler Répondre
Pour les roms il vont leur payer des chambres d hôtel c est nicolas qui paye comme d habitudeSignaler Répondre
Que ces belles âmes les accueillent chez elles. Que ces belles âmes permettent à leur petites filles et petits garçons de vivre avec eux, de s’enrichir culturellement….Signaler Répondre
La prise en otage des services de l'État à l'aide des enfants et des parents font on ne discutera de la responsabilité sont toujours de gros tabous.Signaler Répondre
ils ont cas à les accueillir chez euxSignaler Répondre
Un flixbus et direction Roménia...Signaler Répondre