Ce vendredi 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant et date d'ouverture du marché de Noël de la place Carnot, les campements installés sous la gare de Perrache doivent être évacués, à la demande de la Métropole de Lyon. Parmi les personnes concernées figurent deux familles dont les enfants sont scolarisés à l’école élémentaire de Condé (Lyon 2e). "Deux familles sont concernées par cette expulsion dans notre école : une avec deux enfants, une autre avec quatre enfants. Elles vivent actuellement dans des tentes sous la gare de Perrache", explique Julien Menager, membre du collectif de parents d'élèves de l'école élémentaire Condé. Depuis plusieurs semaines, ces derniers multiplient les démarches auprès de la Ville de Lyon et des associations pour tenter de trouver une solution d'hébergement, en vain.

"On a un enfant qui dort sur un banc en classe"

Les conditions de vie de ces enfants, âgés de 4 à 9 ans, inquiètent les parents d'élèves. "On a un enfant qui n’arrive tellement pas à dormir dans sa tente, que lorsqu’il arrive à l’école, il dort sur un banc en classe", déclare Julien Menager. Le collectif pointe également du doigt le timing de cette décision. "On a, à la fois, la journée des droits de l’enfant qui a été célébrée à la mairie, et des enfants expulsés de leur tente proche de leur école la même semaine". La Ville de Lyon a confirmé avoir connaissance de la situation et avoir tenté de trouver une solution avec les associations. Le collectif regrette aussi l'absence de solution proposée par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et vice-président de la Métropole de Lyon.

Face à l'urgence de la situation, les parents d'élèves ont décidé de prendre les choses en main. Accompagnés par des assistantes sociales et l'association Jamais sans toit, ils ont lancé une cagnotte solidaire. "On a déjà récolté 2 000 euros grâce à cette cagnotte. Cinq nuits ont pu être débloquées. Il restait deux nuits vacantes, que nous avons pu payer avec la cagnotte", détaille Julien Menager. Les familles pourront donc obtenir plusieurs nuits à l’hôtel. "On compte ensuite utiliser la cagnotte pour leur payer un hôtel lorsqu’il fera trop froid la nuit."

À la veille de l'évacuation annoncée, aucune solution réelle n'a été trouvée pour les deux familles. "Nous souhaiterions que les enfants puissent dormir et manger correctement, c’est le minimum vital", conclut Julien Menager.