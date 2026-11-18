C'est un coup de billard footballistique à plusieurs bandes, qui pourrait bien rebattre les cartes de la vie politique lyonnaise.
En se déclarant candidat à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino, Philippe Diallo pourrait bien laisser vacant son siège de président de la FFF l'an prochain.
D'ailleurs, l'intéressé s'y voit déjà, expliquant avoir commencé à déléguer "un certain nombre de dossiers" en vue de mener campagne jusqu'à l'élection le 18 mars au Maroc.
Quid de l'avenir de la fédé en cas de victoire de Diallo en 2027 ? Il reviendrait à son bras droit, Jean-Michel Aulas, d'assurer l'intérim dans le siège de président de la FFF. Une promotion qui durerait au moins plusieurs mois, jusqu'à la prochaine assemblée fédérale fixée au mois de juin.
Un poste qui l'éloignerait à coup sûr, et peut-être définitivement de la politique lyonnaise, où JMA endosse les écharpes de conseiller municipal d'opposition et de vice-président à la Métropole de Lyon.
Surtout si Jean-Michel Aulas décidait de prendre goût de diriger la 3F et de se présenter officiellement pour conserver sa présidence l'été prochain.
En français de Molière, ça donne quoi votre affaire ? Dégager qui ? De où ? Pour où ?Signaler Répondre
Allez y, ne vous gênez pas surtout. On sait comment vous êtes : que de la g*** sur le net mais IRL, trouillards comme pas deux !
pour ma part je suis pret pour dégager les comme toi et de quelle ville tu parles ? celle complétement vide lorsqu'il pleut pauvre petit minableSignaler Répondre
En l’occurrence c’est votre bouche qui crache du fielSignaler Répondre
J’exprime sur cette tribune mes opinions
Je ne vous demande pas de les partager
Mais essayez de respecter la contradiction
Quant à quitter Lyon qui est la ville où je suis née et où sont enterrés les liens, sûrement pas
Et ce n’est pas vous qui m’y obligerez
Pas plus que vous m’empêcherez de parler
parfait pour Sarselli, après n'avoir pas réussi à virer le boulet Aulas, il partirait définitivement. Et son projet impossible de mega tunnel pourrait enfin être enterré.Signaler Répondre
Moi, j'aime ma ville, mon maire, et les Lyonnais. C'est vous qui les critiquez, donc c'est vous qui devez changer d'air au lieu de chouiner sur le net en permanence. Les villes FN n'attendent que vous ! Lyon ne sera jamais FN, jamais. Consolez vous ailleurs ou ravalez votre fiel.Signaler Répondre
Grace à ce personnage nous avons récupéré DOUCET le bobo à vélos chinois mr DOUCET ROCKFELLER c'est rapé VIVASignaler Répondre
Ce bon vieux jean Mi toujours prêt à grater des privilèges et vivre aux frais de la princesseSignaler Répondre
La FFF va connaître l’effet tunnel. Trois petits tours et puis s’en va… aux Iles Vierges !Signaler Répondre
Et vous à MarseilleSignaler Répondre
Vous pouvez toujours déménager à Carpentras ...Signaler Répondre
Pourquoi pas Tapie ?Signaler Répondre
alors bon débarras à celui qui s y croyait déjà !Signaler Répondre
Ils ont un tel cerveau qu’ils ont réélu le pire du pire : j’ai nommé la DoucetteSignaler Répondre
Du coup on a une ville tellement apaisée et tellement belle et tellement prospère qu’il n’y aura plus que des escrolo-bobos et toute la misère du monde pour y vivre
Quelle chance !
Non merci, après une campagne désastreuse, il nous a fait réélire Doucet. Qu'il se fasse oublier.Signaler Répondre
Après avoir fait les poches des contribuables de la Métropole, va-t-il s'attaquer aux poches des contribuables français et autres footeux amateurs ?Signaler Répondre
avec un dut en informatique , créer une petite boite avec quelques copains qui 50 ans plus tard pèse 4500 salariés ; faites aussi bienSignaler Répondre
Tout réussi ? Vraiment ?Signaler Répondre
Il ne veut pas se calmer à son âge ?Signaler Répondre
Et s'occuper des ses petits enfants, arrières petits enfants, arrières arrières petits enfants ;-)
Il y en a "des " à qui tout réussi ....et puis d'autres qui pédalent.Signaler Répondre
C est rageant non ?
Mais quel comique ce type…Signaler Répondre
Il a pas compris que plus personne ne veut de lui nul part !
A force de ne rien faire à la Métropole : il doit s'ennuyer.Signaler Répondre
Bravo pour l'exemplarité ! Un vieillard aux manettes ; c'est beau ça. Et après on s'étonne que les jeunes se revoltent.Signaler Répondre
Il cherche du travail le mossieur? La politique ça a pas marché? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
sa candidature pour la ville de lyon restera la plus grande blague du siècle le candidat de la société civile heureusement que les lyonnais ont un cerveauSignaler Répondre
Oui et un stade de ligue 1 portant son nom après sa mort...normal, juste retour des choses.Signaler Répondre
Le Mozart de la rentabilité va vouloir un autre grand stade pour l'équipe de France.Signaler Répondre
bon ca ne changerai pas grand chose , tu peux y aller JMASignaler Répondre