C'est un coup de billard footballistique à plusieurs bandes, qui pourrait bien rebattre les cartes de la vie politique lyonnaise.

En se déclarant candidat à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino, Philippe Diallo pourrait bien laisser vacant son siège de président de la FFF l'an prochain.

D'ailleurs, l'intéressé s'y voit déjà, expliquant avoir commencé à déléguer "un certain nombre de dossiers" en vue de mener campagne jusqu'à l'élection le 18 mars au Maroc.

Quid de l'avenir de la fédé en cas de victoire de Diallo en 2027 ? Il reviendrait à son bras droit, Jean-Michel Aulas, d'assurer l'intérim dans le siège de président de la FFF. Une promotion qui durerait au moins plusieurs mois, jusqu'à la prochaine assemblée fédérale fixée au mois de juin.

Un poste qui l'éloignerait à coup sûr, et peut-être définitivement de la politique lyonnaise, où JMA endosse les écharpes de conseiller municipal d'opposition et de vice-président à la Métropole de Lyon.

Surtout si Jean-Michel Aulas décidait de prendre goût de diriger la 3F et de se présenter officiellement pour conserver sa présidence l'été prochain.