Lyon : Jean-Michel Aulas devient parrain de promotion de l’IHECF

Une nouvelle casquette pour Jean-Michel Aulas.
Le cofondateur de Cegid a été choisi comme parrain de promotion de l’IHECF Lyon, implanté depuis 2023 dans le quartier de Gorge de Loup. L’établissement forme notamment aux métiers de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité et du management.
Dans le cadre de ce rôle, Jean-Michel Aulas rencontrera les étudiants lors d’une masterclass organisée mardi 22 septembre. Pendant 45 minutes, il reviendra notamment sur la création et le développement de Cegid, mais aussi sur le management, la finance, la stratégie et la prise de décision.
Une nouvelle fonction en parallèle de la Métropole
Cette nomination intervient alors que Jean-Michel Aulas a retrouvé pleinement ses fonctions de premier vice-président de la Métropole de Lyon, délégué au rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l’innovation et aux grands projets, après sa mise à l'écart par Véronique Sarselli suite aux révélations dans l'affaire Abreu.
Avec cette nouvelle fonction à l’IHECF, JMA partagera son expérience d’entrepreneur et de dirigeant auprès des étudiants appelés à travailler dans les métiers du chiffre et de la gestion.
bien vu - et tellement réaliste quand on sait et qu'on a chereché à savoir, comment se sont passées les choses du coté du Montout à DecinesSignaler Répondre
Avec de telles compétences il va faire carton plein à la Métropole.Signaler Répondre
tout le reste de travers disait Coluche .Signaler Répondre
Ils ont trouvé leur maitre .
Et vivement sa retraite !Signaler Répondre
Ils auront un bon parrain qui va pouvoir avec son expérience leur apprendre à transformer l'argent public en patrimoine privé.Signaler Répondre
Au moins il est dans son domaine, pas comme dans la politique ;-)Signaler Répondre