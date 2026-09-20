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Lyon : Jean-Michel Aulas devient parrain de promotion de l’IHECF

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Lyon : Jean-Michel Aulas devient parrain de promotion de l’IHECF

Jean-Michel Aulas devient parrain de promotion de l’IHECF Lyon, école spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la finance et de la gestion. L’ancien président de l’OL participera également à une masterclass consacrée à son parcours de dirigeant.

Une nouvelle casquette pour Jean-Michel Aulas.

Le cofondateur de Cegid a été choisi comme parrain de promotion de l’IHECF Lyon, implanté depuis 2023 dans le quartier de Gorge de Loup. L’établissement forme notamment aux métiers de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité et du management.

Dans le cadre de ce rôle, Jean-Michel Aulas rencontrera les étudiants lors d’une masterclass organisée mardi 22 septembre. Pendant 45 minutes, il reviendra notamment sur la création et le développement de Cegid, mais aussi sur le management, la finance, la stratégie et la prise de décision.

Une nouvelle fonction en parallèle de la Métropole

Cette nomination intervient alors que Jean-Michel Aulas a retrouvé pleinement ses fonctions de premier vice-président de la Métropole de Lyon, délégué au rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l’innovation et aux grands projets, après sa mise à l'écart par Véronique Sarselli suite aux révélations dans l'affaire Abreu.

Avec cette nouvelle fonction à l’IHECF, JMA partagera son expérience d’entrepreneur et de dirigeant auprès des étudiants appelés à travailler dans les métiers du chiffre et de la gestion.

Tags :

Jean-Michel Aulas

IHECF Lyon

6 commentaires
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lululu le 20/09/2026 à 19:52
Solidarité 69 a écrit le 20/09/2026 à 17h06

Ils auront un bon parrain qui va pouvoir avec son expérience leur apprendre à transformer l'argent public en patrimoine privé.

bien vu - et tellement réaliste quand on sait et qu'on a chereché à savoir, comment se sont passées les choses du coté du Montout à Decines

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Arthur. le 20/09/2026 à 19:07
Solidarité 69 a écrit le 20/09/2026 à 17h06

Ils auront un bon parrain qui va pouvoir avec son expérience leur apprendre à transformer l'argent public en patrimoine privé.

Avec de telles compétences il va faire carton plein à la Métropole.

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cinq année de droit le 20/09/2026 à 18:03
Solidarité 69 a écrit le 20/09/2026 à 17h06

Ils auront un bon parrain qui va pouvoir avec son expérience leur apprendre à transformer l'argent public en patrimoine privé.

tout le reste de travers disait Coluche .

Ils ont trouvé leur maitre .

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parrain le 20/09/2026 à 17:47

Et vivement sa retraite !

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Solidarité 69 le 20/09/2026 à 17:06

Ils auront un bon parrain qui va pouvoir avec son expérience leur apprendre à transformer l'argent public en patrimoine privé.

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Ex Précisions le 20/09/2026 à 16:58

Au moins il est dans son domaine, pas comme dans la politique ;-)

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