Lyon : Jean-Michel Aulas devient parrain de promotion de l’IHECF

Une nouvelle casquette pour Jean-Michel Aulas.

Le cofondateur de Cegid a été choisi comme parrain de promotion de l’IHECF Lyon, implanté depuis 2023 dans le quartier de Gorge de Loup. L’établissement forme notamment aux métiers de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité et du management.

Dans le cadre de ce rôle, Jean-Michel Aulas rencontrera les étudiants lors d’une masterclass organisée mardi 22 septembre. Pendant 45 minutes, il reviendra notamment sur la création et le développement de Cegid, mais aussi sur le management, la finance, la stratégie et la prise de décision.

Une nouvelle fonction en parallèle de la Métropole

Cette nomination intervient alors que Jean-Michel Aulas a retrouvé pleinement ses fonctions de premier vice-président de la Métropole de Lyon, délégué au rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l’innovation et aux grands projets, après sa mise à l'écart par Véronique Sarselli suite aux révélations dans l'affaire Abreu.

Avec cette nouvelle fonction à l’IHECF, JMA partagera son expérience d’entrepreneur et de dirigeant auprès des étudiants appelés à travailler dans les métiers du chiffre et de la gestion.