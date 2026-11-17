C'est un rendez-vous que Lyon attendait depuis longtemps. En mars prochain, les plus grands chefs de France pourraient se retrouver dans la capitale des Gaules pour découvrir le palmarès 2027 du Guide Michelin.

Selon les informations du média spécialisé Bouillantes, la cérémonie est programmée pour le lundi 15 mars 2027.

Lyon succéderait ainsi à Monaco, ville hôte en 2026, après Metz en 2025, Tours en 2024, Strasbourg en 2023 et Cognac en 2022.

Depuis que le Guide Michelin organise sa cérémonie en région, la capitale historique de la gastronomie française n'avait encore jamais été retenue.

Paul Bocuse retrouvera-t-il sa troisième étoile ?

Au-delà de l'événement, cette édition pourrait réserver quelques surprises aux restaurateurs lyonnais.

En 2026, trois nouvelles tables de Lyon et de sa métropole avaient été récompensées : Les Loges d'Anthony Bonnet, Circle de Bastian Ruga et L'Étape Dorée de Yo Miyazaki à Saint-Genis-Laval.

Mais tous les regards pourraient surtout se tourner vers Collonges-au-Mont-d'Or et l'Auberge du Pont de Collonges.

L'établissement historique de Paul Bocuse, qui avait perdu sa troisième étoile en 2020, espère toujours retrouver la distinction suprême. Une éventuelle reconquête lors d'une cérémonie organisée à Lyon aurait une résonance toute particulière.

Reste désormais à attendre la confirmation officielle du Guide Michelin concernant le choix de Lyon et le lieu précis de la cérémonie.