Ils venaient porter secours à une femme blessée. Les pompiers ont finalement dû appeler la police pour se protéger.
Selon les informations du Progrès, les faits se sont déroulés samedi, peu après 17h, dans un appartement de la rue Jaboulay, à Lyon 7e.
Les secouristes intervenaient auprès d'une femme retrouvée au sol, présentant plusieurs blessures. Alors qu'ils tentaient de l'évacuer vers l'hôpital, son fils, en situation de handicap mental et physique, s'en serait violemment pris à l'un d'entre eux.
Le jeune homme aurait d'abord tenté d'étrangler un pompier, avant de le griffer au visage malgré l'intervention d'un collègue.
Des pompiers mordus et menacés
La situation s'est ensuite aggravée lorsque la mère aurait également agressé une secouriste. Un pompier venu lui porter assistance aurait alors été mordu par la femme.
Face aux violences, les secours ont sollicité l'intervention des forces de l'ordre. La mère et son fils auraient alors multiplié les insultes et les menaces de mort.
Tous deux ont finalement été interpellés par les policiers, également visés par des insultes.
Les sapeurs-pompiers agressés ont déposé plainte.
Il s'agissait de la deuxième intervention marquée par des violences contre des secouristes dans la métropole lyonnaise ce samedi. Quelques heures auparavant, à Villeurbanne, un père et son fils s'en étaient déjà pris à des pompiers venus vérifier une suspicion de fuite de gaz.
Et à Trappes ? C’est encore un coup du bourrage de crâne de LFI ?Signaler Répondre
à croiser les bambins en maternitéSignaler Répondre
Maîtrisez votre psychogéographie. Les habitants de Villeurbanne et Lyon 7ème.... rien de plus à ajouter.Signaler Répondre
encore une famille Groseille..Signaler Répondre
Quelle misère humaine...Signaler Répondre
S'en prendre aux policiers, aux ambulanciers, aux pompiers, aux médecins, est bien typique de lfi. Donc il n'est pas la peine de se demander qui a commis de tels actes dans cette affaire.Signaler Répondre
Ce qui ne sera jamais le cas avec le Rassemblement National.
J'espère que les forces de l'ordre ne viendront jamais secourir ou soigner les lfi et les voyous. Que ces derniers se démerdent SEULS
Oui et? Qu’est ce que ça enlève au message auquel vous répondez? Rien!Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Les facteurs ne mettent plus d'uniforme?Signaler Répondre
C'est de l'humour ?
Le mien en a un et il est tres voyant sur son velo jaune..
Il faut arrêter de tout mettre sur le dos de LFI. Ils ne sont pas responsables de tout, pas plus que le gouvernement actuel, et le prochain ne le sera pas non plus. Certains comportements déraillent complètement : problèmes d’éducation, drogue, manque de fermeté… Les responsables politiques ont leur part de responsabilité, mais chacun doit aussi assumer la sienne.Signaler Répondre
Pas de censure svp
Ça ressemble à un scénario de film d’horreur 😱.Signaler Répondre
Actuellement on voient régulièrement des zombies dans les rues, ça ne choque plus personnes 🤔
C'est exactement ça !Signaler Répondre
De toute façon TOUS les services publics ont besoin de boycotter ces zones barbares jusqu'au nouvel ordre. Plus de SAMU, courrier, etc. Les habitants ne les méritent pas.... le darwinisme appliqué.Signaler Répondre
Tout ce qui est uniforme la racaille ou lfistes ont une haine contre eux, alors que ce sont des personnes qui sont là pour protéger les gens et la république.Signaler Répondre
On devine du coup qui sont en majorité ces casseurs pilleurs incendiaires agresseurs pour rejeter la loi en général.
Avec ces décérébrés ce n'est pas pour rien que les facteurs ne mettent plus d'uniforme, ils se prendraient à minima des coups de couteaux...
Voilà le résultat de la campagne haineuse de LFI envers tout ce qui représente une autorité ou une institution, ya plus aucune barrièreSignaler Répondre