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Lyon et Villeurbanne : deux agressions de pompiers en quelques heures, une mère et son fils interpellés dans le 7e arrondissement

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Lyon et Villeurbanne : deux agressions de pompiers en quelques heures, une mère et son fils interpellés dans le 7e arrondissement

Les sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon ont été pris pour cible à deux reprises samedi 14 novembre. Dans le 7e arrondissement, une intervention pour secourir une femme a dégénéré en violences, morsures et menaces de mort. Deux personnes ont été interpellées. Quelques heures plus tôt, un autre équipage avait été agressé à Villeurbanne.

Ils venaient porter secours à une femme blessée. Les pompiers ont finalement dû appeler la police pour se protéger.

Selon les informations du Progrès, les faits se sont déroulés samedi, peu après 17h, dans un appartement de la rue Jaboulay, à Lyon 7e.

Les secouristes intervenaient auprès d'une femme retrouvée au sol, présentant plusieurs blessures. Alors qu'ils tentaient de l'évacuer vers l'hôpital, son fils, en situation de handicap mental et physique, s'en serait violemment pris à l'un d'entre eux.

Le jeune homme aurait d'abord tenté d'étrangler un pompier, avant de le griffer au visage malgré l'intervention d'un collègue.

Des pompiers mordus et menacés

La situation s'est ensuite aggravée lorsque la mère aurait également agressé une secouriste. Un pompier venu lui porter assistance aurait alors été mordu par la femme.

Face aux violences, les secours ont sollicité l'intervention des forces de l'ordre. La mère et son fils auraient alors multiplié les insultes et les menaces de mort.

Tous deux ont finalement été interpellés par les policiers, également visés par des insultes.

Les sapeurs-pompiers agressés ont déposé plainte.

Il s'agissait de la deuxième intervention marquée par des violences contre des secouristes dans la métropole lyonnaise ce samedi. Quelques heures auparavant, à Villeurbanne, un père et son fils s'en étaient déjà pris à des pompiers venus vérifier une suspicion de fuite de gaz.

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Lyon

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12 commentaires
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2 nerones dont un de trop le 16/11/2026 à 12:32
Solidarité 69 a écrit le 16/11/2026 à 10h28

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Et à Trappes ? C’est encore un coup du bourrage de crâne de LFI ?

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y a pas interêt le 16/11/2026 à 12:27
les Duquesnoy a écrit le 16/11/2026 à 12h18

encore une famille Groseille..

à croiser les bambins en maternité

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Psychogéographie le 16/11/2026 à 12:27

Maîtrisez votre psychogéographie. Les habitants de Villeurbanne et Lyon 7ème.... rien de plus à ajouter.

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les Duquesnoy le 16/11/2026 à 12:18
Chris25 a écrit le 16/11/2026 à 12h01

Quelle misère humaine...

encore une famille Groseille..

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Chris25 le 16/11/2026 à 12:01

Quelle misère humaine...

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 16/11/2026 à 11:11

S'en prendre aux policiers, aux ambulanciers, aux pompiers, aux médecins, est bien typique de lfi. Donc il n'est pas la peine de se demander qui a commis de tels actes dans cette affaire.
Ce qui ne sera jamais le cas avec le Rassemblement National.
J'espère que les forces de l'ordre ne viendront jamais secourir ou soigner les lfi et les voyous. Que ces derniers se démerdent SEULS

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Commentaire typique d’un vieux gauchiste le 16/11/2026 à 11:01
C'est moi a écrit le 16/11/2026 à 10h14

Les facteurs ne mettent plus d'uniforme?
C'est de l'humour ?
Le mien en a un et il est tres voyant sur son velo jaune..

Oui et? Qu’est ce que ça enlève au message auquel vous répondez? Rien!

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Solidarité 69 le 16/11/2026 à 10:28

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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C'est moi le 16/11/2026 à 10:14
Ex Précisions a écrit le 16/11/2026 à 07h07

Tout ce qui est uniforme la racaille ou lfistes ont une haine contre eux, alors que ce sont des personnes qui sont là pour protéger les gens et la république.
On devine du coup qui sont en majorité ces casseurs pilleurs incendiaires agresseurs pour rejeter la loi en général.
Avec ces décérébrés ce n'est pas pour rien que les facteurs ne mettent plus d'uniforme, ils se prendraient à minima des coups de couteaux...

Les facteurs ne mettent plus d'uniforme?
C'est de l'humour ?
Le mien en a un et il est tres voyant sur son velo jaune..

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Apolitique 69450 le 16/11/2026 à 10:06

Il faut arrêter de tout mettre sur le dos de LFI. Ils ne sont pas responsables de tout, pas plus que le gouvernement actuel, et le prochain ne le sera pas non plus. Certains comportements déraillent complètement : problèmes d’éducation, drogue, manque de fermeté… Les responsables politiques ont leur part de responsabilité, mais chacun doit aussi assumer la sienne.
Pas de censure svp

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NETFLIX le 16/11/2026 à 08:04

Ça ressemble à un scénario de film d’horreur 😱.
Actuellement on voient régulièrement des zombies dans les rues, ça ne choque plus personnes 🤔

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Les Fachos Incultes le 16/11/2026 à 07:49
Asile à ciel ouvert a écrit le 16/11/2026 à 06h44

Voilà le résultat de la campagne haineuse de LFI envers tout ce qui représente une autorité ou une institution, ya plus aucune barrière

C'est exactement ça !

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Soleil noir le 16/11/2026 à 07:33
Ex Précisions a écrit le 16/11/2026 à 07h07

Tout ce qui est uniforme la racaille ou lfistes ont une haine contre eux, alors que ce sont des personnes qui sont là pour protéger les gens et la république.
On devine du coup qui sont en majorité ces casseurs pilleurs incendiaires agresseurs pour rejeter la loi en général.
Avec ces décérébrés ce n'est pas pour rien que les facteurs ne mettent plus d'uniforme, ils se prendraient à minima des coups de couteaux...

De toute façon TOUS les services publics ont besoin de boycotter ces zones barbares jusqu'au nouvel ordre. Plus de SAMU, courrier, etc. Les habitants ne les méritent pas.... le darwinisme appliqué.

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Ex Précisions le 16/11/2026 à 07:07

Tout ce qui est uniforme la racaille ou lfistes ont une haine contre eux, alors que ce sont des personnes qui sont là pour protéger les gens et la république.
On devine du coup qui sont en majorité ces casseurs pilleurs incendiaires agresseurs pour rejeter la loi en général.
Avec ces décérébrés ce n'est pas pour rien que les facteurs ne mettent plus d'uniforme, ils se prendraient à minima des coups de couteaux...

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Asile à ciel ouvert le 16/11/2026 à 06:44

Voilà le résultat de la campagne haineuse de LFI envers tout ce qui représente une autorité ou une institution, ya plus aucune barrière

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