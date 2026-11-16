Ils venaient porter secours à une femme blessée. Les pompiers ont finalement dû appeler la police pour se protéger.

Selon les informations du Progrès, les faits se sont déroulés samedi, peu après 17h, dans un appartement de la rue Jaboulay, à Lyon 7e.

Les secouristes intervenaient auprès d'une femme retrouvée au sol, présentant plusieurs blessures. Alors qu'ils tentaient de l'évacuer vers l'hôpital, son fils, en situation de handicap mental et physique, s'en serait violemment pris à l'un d'entre eux.

Le jeune homme aurait d'abord tenté d'étrangler un pompier, avant de le griffer au visage malgré l'intervention d'un collègue.

Des pompiers mordus et menacés

La situation s'est ensuite aggravée lorsque la mère aurait également agressé une secouriste. Un pompier venu lui porter assistance aurait alors été mordu par la femme.

Face aux violences, les secours ont sollicité l'intervention des forces de l'ordre. La mère et son fils auraient alors multiplié les insultes et les menaces de mort.

Tous deux ont finalement été interpellés par les policiers, également visés par des insultes.

Les sapeurs-pompiers agressés ont déposé plainte.

Il s'agissait de la deuxième intervention marquée par des violences contre des secouristes dans la métropole lyonnaise ce samedi. Quelques heures auparavant, à Villeurbanne, un père et son fils s'en étaient déjà pris à des pompiers venus vérifier une suspicion de fuite de gaz.