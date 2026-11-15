Journaliste lynché à Lyon : c'est la faute à Voltaire

"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire."
Cette formule de Voltaire guide un peu ma vie quotidienne.
Il paraît que ça fait de moi et de ceux qui la brandissent en étendard d'affreux droitards qui refusent de faire le tri. Je reconnais désormais que cela fait surtout de moi un bien mauvais littéraire puisque j'apprends seulement maintenant, à la rédaction de ces lignes, que Voltaire ne l'a jamais écrite.
L'ermite de Ferney n'y est pour rien donc, mais cette citation reste diablement d'actualité.
Plusieurs jours déjà passent et une petite musique tambourine à mes tympans agacés. Consécutivement au dramatique attentat raciste de Trappes, il serait devenu légitime de rejeter la faute sur les chaînes d'info en continu, CNEWS et BFM-TV en tête.
Et ce qui devait arriver arriva. Ce samedi après-midi, après avoir documenté une bonne partie de la manifestation lyonnaise jusqu'à son arrivée chaotique place Jean-Macé, un journaliste de BFM a été reconnu. Puis il a été mis dehors, puis lynché, frappé, dépouillé. Ne devant son salut qu'au courage de son agent de sécurité. Sous mes yeux horrifiés, et ceux d'une foule avide de violences devenues légitimes.
Je n'ai pas filmé la scène. D'abord parce qu'elle n'a duré que quelques secondes - même si elles ont paru une éternité. Mais aussi parce que mon cerveau me martelait qu'une chasse aux journalistes venait d'être déclenchée et que je pouvais être le prochain si je me rapprochais, téléphone à la main. Une sorte de peur qui paralyse, une première.
Je me fais systématiquement emmerder sur les manifestations. Et c'est le jeu. Je filme des exactions de black blocs, on me demande d'arrêter, je contourne. Les règles sont claires, immuables. Pareil avec les forces de l'ordre que je gêne en restant planté devant eux pendant les charges, je sais ce que je risque.
Mais là, pour la première fois, je n'ai pas pu documenter un énième fait qui allait encore noyer les revendications de plus en plus inaudibles des manifestants débordés par ces jeunes venus pour tout casser, y compris des gueules. BFM et mon confrère s'en "réjouiront", ils appellent à ne pas diffuser les rares images du lynchage.
Alors qui sont les agresseurs du journaliste ? A l'origine, il y a bien souvent un antifa. Disons les termes, un blanc à l'éducation si parfaite qu'il lui est devenu insupportable d'avoir eu davantage de chances à la naissance que ses compagnons de lutte. Comme tout converti, il s'imagine devoir en faire deux fois plus pour être accepté. Là où il n'a pas changé pourtant, c'est qu'il sait où trouver de la main d’œuvre pour exécuter ses basses besognes.
Un seul cri de "facho" permet de rameuter les jeunes de cité. En l'occurrence, une trentaine d'entre eux ont mené la tête de cortège samedi. Ils avaient entre 14 et 25 ans. Ce sont eux qui ont érigé la barricade enflammée de l'avenue Berthelot avec des poubelles et même une machine à laver abandonnée sur le trottoir. Et ce sont eux qui ont fondu sur le journaliste de BFM-TV pour le passer à tabac.
La plupart n'ont, comme moi, pas entendu et compris pourquoi il fallait le frapper, mais ils y sont allé quand même. Pour se défouler. Sur ordre de ceux qui rêvent de le faire mais qui ont encore une limite qu'ils ne peuvent franchir. Par peur ou tout simplement parce qu'on leur a inculqué toute leur vie que ça ne se faisait pas dans une société civilisée.
Tels des Gavroche décérébrés, ces jeunes que j'ai pu suivre toute l'après-midi n'avaient qu'une idée en tête : en découdre avec les forces de l'ordre. Certains étaient drôles et m'ont arraché, ainsi qu'à un jeune CRS, quelques sourires quand leurs répliques faisaient mouche. D'autres avaient les yeux vides et la détermination du psychopathe, au sens médical du terme.
S'ils ont des causes ou des revendications à défendre, à aucun moment ils n'en ont fait part. Ils sont malgré eux le bras armé d'une gauche radicale qui entend abattre toute voix dissonante.
Comme si les journalistes avaient une voix autre que celle qu'ils interrogent !
J'en veux donc aux responsables politiques nationaux et locaux qui paniquent à l'idée que le Rassemblement national arrive au pouvoir et qui, n'ayant pas de solution démocratique sous la main, agitent celle de la révolution dans le bruit, la fureur, et le sang.
J'en veux à Sophie Binet, Ryad Rani, Suzanne Njidam, Manon Moret et Eloïse Lefebvre-Milon qui excluent des médias de leurs points presse - et particulièrement à la patronne de la CGT qui, du haut de ses 44 ans, se comporte aussi puérilement que les représentants des lycéens et des étudiants.
J'en veux aux journalistes qui se taisent, qui ne boycottent pas en retour ceux qui écartent leurs confrères arbitrairement et qui demain, je le sais, feront le ménage eux-mêmes pour pouvoir continuer à ramener des images à leurs rédactions. Nous le faisons quand c'est Jordan Bardella, nous baissons la tête quand c'est la CGT…
J'en veux à Radio Nova ou à l'Humanité, au Média et à Blast, qui déshumanisent ceux qui sont sur le terrain pour donner la parole à des voix qu'ils ne veulent pas entendre et qu'ils n'invitent d'ailleurs jamais sur leurs plateaux. La gueule de Jordan Florentin ne vous revient pas ? Vous n'êtes pas les seuls, mais en attendant, c'est à moi que les black blocs aux gants coqués ont demandé à trois reprises le 17 octobre place Bellecour si je bossais ou non pour Frontières.
Enfin, j'en veux au gouvernement qui laisse pourrir une situation jusqu'à l'os. Des repas chez des amis, où l'on critique les journalistes "qui mentent", "aux ordres", j'en ai tout un tableau de chasse. En quelques répliques et questions, on creuse pour voir systématiquement qu'il n'y a aucun argument tenable dans cette diatribe du "tous pourris". Mais ces gens désemparés par une vie de plus en plus injuste en viennent à violenter des responsables imaginaires de leurs malheurs : les maires, les arabes, les juifs, les gauchistes, les droitards et donc désormais les journalistes.
On nous assène d'un côté comme de l'autre : "l'extrême-droite tue", "l'extrême-gauche tue". Alors qu'en réalité, c'est bien la connerie, la médiocrité et l'incapacité de défendre ses idées sans bourre-pif qui le font.
"Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités". Encore une citation à propos attribuée à tort à Voltaire ! Décidément, l'auteur a bon dos quand il s'agit de porter des phrases pleines de bon sens sur la situation actuelle de notre société.
Le journaliste de BFM-TV est tombé par terre, c'est donc la faute à Voltaire. Notre droit à faire notre boulot, c'est la faute à…
Alexis André
Directeur de la publication de LyonMag
A ce jour, plus de 200000 euros de dons recueillis pour l amicale de la police qui vient en aide aux forces de l ordre blessées et a leur familleSignaler Répondre
Bravo et merci a nos valeureux gardiens de la république.
Lyon, la France vous aime 💙🤍❤️
Bien que cet article soit importun , il fallait le rédiger au vu de ce qui s'est passé hier avec le lynchage du journaliste de BFM.Signaler Répondre
Vous l'avez fait : BRAVO pour votre courage et votre détermination.
Quant au fond , RIEN A RAJOUTER si ce n'est que les manifestations ne pourront se dérouler dans le calme et qu'on pourra écouter les revendications que le jour où il n'y aura plus de blacks blocs devant, derrière ou au milieu du défilé.
Il faudrait donc "isoler" ces blacks blocs avant le départ de la manifestation et les "relâchez" sur leurs lieux d'habitation lorsque la manifestation est finie.
Bien sûr, ce n'est qu'un rêve et là je ne rejoins pas Voltaire, mais Martin Luther King
Et ça autorise d'utiliser la violence ? T'as un sacré manque d'éducation, toi.Signaler Répondre
Pourquoi poser cette question : « Tu parles des policiers ? » Comment pouvez-vous interpréter le commentaire en question de cette manière alors que rien ne permet de le penser ? Problème de compréhension ou manière de raisonner biaisée chez vous ? Bref ! expliqué votre « logique ».Signaler Répondre
Par ailleurs, le SNJ s’est-il indigné des agressions de journalistes en marge de la manifestation lyonnaise ?
Le retour du bruit des bottes avenue berthelot, siège de la gestapo. L'extrême gauche en incarnation du fascisme. Triste réalité.Signaler Répondre
J'espère que dans 6 mois Marine et Jordan vont prendre les mesures nécessaires pour mettre l'extrême gauche hors d'état de nuire afin que la France puisse se reconstruire et retrouver son rang dans le monde.Signaler Répondre
Merci.Signaler Répondre
C'est drôle ces prétendus journalistes qui ne bougent pas jusqu'au moment où ça devient chaud pour eux. Pour l'instant, seuls les journalistes qu'on (la gauche) a placé à l'extrême-droite de l'échiquier politique. Mais maintenant même la droite, le centre et le centre gauche sont à l'extrême-droite et peuvent se faire démolir ou pire. Vous rigoliez quand c'était Florentin, ne comptez plus sur nous pour éprouver la moindre compassion. Quand bien même vous assumeriez aujourd'hui que ce n'est pas normal, on ne peut pas avoir un avis à deux vitesses.Signaler Répondre
Tu parles des policiers ? Depuis le début du mouvement a Lyon, les policiers ont blessé bien plus de journalistes que les plus enragés des black blocs..Signaler Répondre
https://www.snj.fr/le-snj-denonce-une-flambee-inedite-de-violences-policieres-contre-les-journalistes-lyon/2748
Alors du temps de la Pravda une seule tête une seule pensée et le bon vieux terrorisme de gaucheSignaler Répondre
Du temps de Pinochet une seule tête une seule pensée et le bon vieux fascisme de l’extrême droite
Et maintenant ? Quand on a constaté cela ? On ne défend pas la liberté des médias - quel que soit leur bord politique - et on accepte la loi des barbares ?
Il est impossible de vous suivre dans ce raisonnement
Sinon demain plus de France libre, plus de discours du 18 juin ?
Monsieur de Gaulle, Monsieur Moulin, Au secours
Je ne lis nulle part qu'il appelle à défoncer Jordan Florentin, mais plutôt à arrêter de le déshumaniser pour favoriser justement le fait que cela devienne OK qu'on lui casse la gueule. Et puis Lyon mag a relayé l'appel du SNJ cette semaine sur les violences policières, avec une vidéo d'une journaliste à eux qui se fait violenter par la police. T'es bien virulent et loquace pour une personne qui ne se renseigne pas avant de l'ouvrir. C'est un peu le mal de notre société d'ailleurs, merci de le prouver.Signaler Répondre
Tu es un sympathisant de Reconquête, le parti qui rend des hommages a Pétain mais aussi a Barrès, Maurras et Bainville (pamphlétaires antisémites d'avant guerre) Reconquête le parti qui dit a demi mot (pour éviter les poursuite judiciaires) vouloir faire aux non-blancs ce que l'extrême droite Européenne a fait aux Juifs, aux slaves et aux RromsSignaler Répondre
L'antisémite et le fasciste, c'est toi..
Regarde toi dans une glace.
Même le nom de ton parti est antisémite:
Le nom Reconquête est une référence directe a la Reconquista espagnole, cette épisode sinistre ou l'inquisition Catholique fit bruler les Juifs d'Espagne sur des buchers..
Vous réagissez maintenant parce qu'il a du nouveau, de la pluralité dans le paysage médiatique, mais lorsque tout le monde reprenait en cœur sans dissonances les affirmations des gauchistes de l'AFP cela ne soulevait pas autant de débats, ni en projet à l'assemblée avec une pétition, ni dans les médias financés avec nos impots.Signaler Répondre
Le révolutionnaire Mélenchon en prison et sa secte dissoute. Et vite avant l'anéantissement de la France déjà mise à mal par une gestion catastrophique depuis 15 ans.Signaler Répondre
Un concentré de haine, d’aveuglement idéologique et d’inversion des valeurs. Le tout asséné avec la suffisance d’un adolescent attardé qui confond certitudes et intelligence, et provocation et réflexion. Aussi grotesque qu’affligeant ! Et le plus inquiétant, c’est que ce genre de discours, aussi puéril que nauséabond, semble malheureusement trouver un écho chez certains.Signaler Répondre
"La gueule de Jordan Florentin ne vous revient pas ? Vous n'êtes pas les seuls, mais en attendant, c'est à moi que les black blocs aux gants coqués ont demandé à trois reprises le 17 octobre place Bellecour si je bossais ou non pour Frontières."Signaler Répondre
Cette phrase desolé elle passe pas, en gros Alexis André vous sous entendez quoi ? "Cassez la gueule à Frontiere et Jordan Florentin" mais nous ne nous touchez pas ?
Au final vous avez que ce que vous meritez, vous couvrez l'extreme gauche depuis des lustres à faire comme si rien ne se passait, maintenant qu'ils s'en prenent à vous vous chialez car vous comprenez maintentant ce que vivent Frontiere ou Cnews, et d'ailleurs ou etiez vous quand eux se faisaient agresse depuis des semaines ? Aux abonnés absents alors que vos confreres se faisaient intimider, menacer et violenter, j'ai pas vu Lyon Mag faire un billet la dessus en disant qu'on s'en prend à la presse.
Quant à BFM bah oui ils veulent pas parler de l'agression ni montrer de videos, bah continuez à vous faire eclater la tronche par l'extreme gauche et à vivre dans la peur pour ensuite nous expliquer que le grand danger c'est l'extreme droite et qu'il faut faire un barrage "republicain" (la blague, avec barrage avec un parti qu'est LFI qui n'a rien de repoublicain). En attendant vous allez raser les murs à cause de l'extreme gauche et non du RN, vous etes complices de l'extreme gauche.
Il n’y a presque plus de journalistes en France le métier semble être devenu celui de commentateur ou de journaliste d’opinion. Les chaînes d’information en continu les médias les journaux et désormais même les médias locaux semblent se focaliser sur deux sujets les musulmans et les étrangers Lorsque les lignes éditoriales deviennent des outils de manipulation de masse au lieu de servir à informer les citoyens, le journalisme perd sa véritable mission Le quatrième pouvoir censé jouer un rôle de contre-pouvoir et défendre l’intérêt général finit par servir d’autres intérêts que ceux des citoyens La liberté de la presse existe-t-elle encore réellement lorsque celui qui finance l’espace publicitaire peut aussi influencer voire orienter la ligne éditoriale et les choix de la rédaction Informer devrait être une mission pas un instrument d’influenceSignaler Répondre
"On peut comparer l’attitude de La France Insoumise et de ses suppôts violents extrêmes gauchistes avec les SS des années 1930 avant la Shoah", d'ailleurs de nos jours et les journalistes et les Juifs sont ciblés par LFI."Signaler Répondre
Il n'y a pas de journaliste de gauche à BFM.. à LM non plus ?Signaler Répondre
Vos sources svp.
Et si vous arrêtiez simplement de dire des conneries puis de faire vos victimes intellectuelles en citant des érudits du passé ?Signaler Répondre
Exciter les bas instincts d'abrutis racistes à coup de phrase choc ? C'est exact :Signaler Répondre
QUI fait marrer la salle en parlant de "Gluc smen" ? PAS UNE personne en France ne prononce Glucksmann de la sorte, PAS UNE, sauf le gourou.
QUI joue entre l'anglais et l'allemand sur la prononciation de "Epstein", ce qui, LÀ ENCORE, fait marrer la salle ?
Une salle pas du tout composée de racistes de bas étage ?
Tu me réponds, et PAS à côté, ensuite on discute, ça te va ?
Tout cela était écrit d'avance. Quand on laisse un média comme Cnews se faire discriminer sans réaction sous prétexte qu'ils ne seraient pas dans le fameux camp du bien on se retrouve un jour ou l'autre le facho de quelqu'un qui vous trouve une sale gueule.Signaler Répondre
Après Voltaire, Lafontaine: vous chantiez et bien dansez maintenant
ce qu'y faut pas entendre comme connerie...Signaler Répondre
Toujours la même question ❓️ Et alors, tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire !😂Signaler Répondre
Voltaire n'a pas écrit "je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire"Signaler Répondre
déja chargé a cette heure ...Signaler Répondre
Les journalistes forment une caste imbue d'elle même et qui croit mériter une immunité ou un respect dû à son métier en le prétendant "fonction". Or il n'existe pas de presse impartiale.. on peut catégoriser un medium politiquement.Signaler Répondre
D'ailleurs "le média", cité dans cet édito, c'est un article au singulier devant un nom au pluriel.. media est le pluriel de medium, c'est du latin, ça veut dire "milieu". Un medium, des media, un minimum, des minima, et un scenario, des scenarii. Le media ouais, le chevaux aussi.. au passage.
La presse n'est pas un observateur neutre. Donc il n'y a pas à lui faire cet honneur. C'est un agent de communication qui est là, il est ami ou ennemi. C'est d'ailleurs pourquoi ça peut nécessiter un certain courage, car cela peut impliquer des risques.
Certains journalistes ne sont pas en sécurité ici, d'autres là, certains dans la foule, d'autres au milieu des poulets. C'est comme ça.
Il n'y a pas de journaliste de droite à L'huma, il n'y a pas de journaliste de gauche à BFM.. à LM non plus.
Qu'un journaliste prenne une volée, finalement ça le renseigne sur la seule question qu'il ne pose jamais.. en plus de désormais savoir de quoi il parle, s'il en est "horrifié" c'est qu'il ne le savait pas.. maintenant qu'il sait qui est son ennemi, il peut en déduire qui est son maitre, mais ça normalement il le savait.
Après quoi les journalistes sont toujours unanimes pour mettre en avant la liberté de la presse.. sans le cautionner pour autant, ils sont libres de se faire péter la tronche comme n'importe quel autre militant. La liberté c'est le choix, et ça s'assume.
Une bonne rouste ça fait circuler le sang.. surtout ne vous demandez pas qui tue le plus de journalistes.
Les journaleux aux ordres sont plutôt du côté Niel / Pigasse que Bolloré. Compliqué d'entendre des collabos faire la morale aux autres...Signaler Répondre
Et c'est l'antifa qui manifeste contre la vie chère et le climat. Je n'ose imaginer ce que feraient des fascistes !Signaler Répondre
Elle m a fait la journée celle là 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Bravo et merci pour votre analyseSignaler Répondre
Elle est courageuse et surtout factuelle
Par les temps qui courent cela devient osé
Si l’on continue d’accepter la violence et l’oppression de la rue aux mains de l’extrême gauche, si on laisse faire les terroristes de la liberté de la presse et des médias, nous allons droit vers une dictature et les lynchages d’aujourd’hui seront la guillotine d’hier
Encore merci et ne lâchez rien
bien d’accord avec vous tout est ditSignaler Répondre
Lyon est une ville EELV !! Merci Doucet !!!!Signaler Répondre
Boucle-la. Ton prochain président que cela te fasse plaisir ou pas.Signaler Répondre
Bah au moins comme ca les journalistes vous saurez qui met votre vie en danger, et c'est pas la soit disant extreme droite (qui veut rien dire car du moment que vous etes pour une vraie securité et un controle de l'immigration comme dans la plupart des pays dans le monde vous êtes catalogués d'extreme droite).Signaler Répondre
En l'occurence dans ces manifs vous etes pris à partis par des nervis d'extreme gauche ou des racailles de quartier, et chaque semaine c'est la meme danse.
La rue n'est que le reflet de l'assemblée nationale dans laquelle LFI et une partie de la Gauche avec eux passent leur temps à bordeliser l'AN avec des comportement insupportables et indignes d'un ou une deputées. Les gens qui votent LFI prennent juste exemple sur leur super deputés et plus le temps passe plus ils se sentent pousser des ailes au point maintenant de s'en prendre à la presse aussi.
On passera l'affaire de CNEWS (qui fait que rapporter la realité et des faits divers existants, ils inventent rien) où maintenant dans un pays d'europe de l'ouest, démocratique, pays des libertés on s'en prends à un grande chaine TV et les gens d'extreme gauche demandent sa disparition car elle ne colle pas à leur narratif, ils choissisent donc si cette chaine à la droit ou pas de venir dans les confs de presse ou la rue, vous trompez pas apres CNEWS ce sera BFM car BFM sera pas assez à gauche, et puis Lyon Mag ou d'autres, la purge Stalinienne ou Maoiste c'est ca.
D'ailleurs c'est vers ce genre de societé qu'ils nous amenent, Staline ou Mao c'etaient exactement la meme chose avec des milices de jeunes qui semaient la terreur (les gardes rouges de Mao par exemple), ils distribuent les bons et mauvais points si vous etes du mauvais coté vous passez à la trappe litteralement, dans les regimes communistes vous finissiez soit avec une balle dans la nuque et dans une fosse commune, soit dans un camp de rééducation ou de concentration. C'est ca qu'ils veulent, suffit de leur leur programme composé que d'interdits et de spoliation, il s'en cache meme plus Melenchon, vous allez rire mais dans son programme y a par exemple "reducation de la consommation de viande", il vous dira meme quoi manger.
Vous la presse votre devoir c'est de montrer ce qu'ils font, de mettre la lumiere sur eux, ils veulent vous terroriser et que vous la fermiez, on a deja vu Melenchon dire à telle ou telle chaine TV "vous allez vous calmer sinon ca va mal finir".
Solidarité avec tous les journalistes qui font leur job. ça fait des mois qu’on attaque les journalistes de CNEWS maintenant c’est au tour des autres…. Quand un responsable politique ou syndical refuse de s’exprimer devant tel ou tel, les journalistes doivent tous partir solidairement. Les gauchos fascistes arrêteront leur sketch qui alimente la violence….Signaler Répondre
Dur retour à la réalité, oui, la gauchosphere et ses adeptes n'ont que faire de la démocratie et utilisent des méthodes fascistes depuis très longtemps, la droite molle ayant la trouilles de se faire traiter de fachos a laissé faire, seul point positif, la peur va changer de camp bientôt, raison pour laquelle les traînent savates sont si fébriles et de plus en plus violents.Signaler Répondre
Nous n'oublierons JAMAIS que Doucet s'est associé à ces dangereux insoumis pour conserver le pouvoir, au mépris de toutes ses soi-disantes valeurs d'humanisme et de respect des autres.Signaler Répondre
Le lider Minimo et ses commissaires politiques nous disent comment bien penser.....Signaler Répondre
Quand ,je vois ,écoute ou lis que des personnes iront voter pour ce parti nauséabond ,dirigé par des fous furieux,je pense qu'ils n'ont absolument rien dans leur cerveau,si bien ,sûr s'ils ont un ,mais je doute très fort !!!! NI LFI,NI RNSignaler Répondre
Attention cela date de longtemps. On parle de JLM et LFI avec leurs alliés car EELV sont tous aussi féroces contre la Liberté d'Expression.Signaler Répondre
Mais ne pas oublier un papier qui était sorti pendant l'affaire C8 qui démontait les arguments officiels mais révélaient que la décision avait été prise à l'Elysée par E.Macron puis mis en application par son secrétaire général A.Kohler.
Donc oui la fermeture de C8 ne venait pas de l'extrême gauche mais a été une décision de l'Elysée... on sait tous que l'ARCOM n'est en réalité qu'une officine des décisions élyséennes, anciennement CSA cette pseudo institution a été créée pour cela par Mitterrand. On claironne ARCOM à tout va mais toutes ses agences ne sont pas indépendantes et réellement politiques.
Qui s'attaque aussi à l'ensemble des journalistes ? les journalistes eux même non ? le syndicat CGT qui demande le licenciement de Charle Sapin en le traitant de racisme et une partie des journalistes de BFM CNews etc etc
Quand des médias entiers sont ous la tutelle de LFI et de JLM et s'attaquent à leurs confrères, on en parle ? et l'Etat et la fameuse ARCOM laisse faire tranquillement.
La justice? on condamne Zemmour pour la notion de "Grand Remplacement" mais par contre on ne condamne pas JLM quand il en parle ouvertement avec sa "nouvelle France".
La Justice? une juge d'instruction de Nanterre qui met en accusation un écrivain Michel Houellebecq... il en dirait quoi Voltaire ?
Quelle est la notion "moderne" des Lumières quand politiques, journalistes, juges, fonctionnaires etc etc veulent censurer une partie des débats ?
Faux juste dire clairement qu'on est dans un néo-obscurantisme qui s'accélère sous la pression d'un wokisme en survie (allié à une volonté d'expansion islamiste).
Fallait se formaliser quand les journalistes de Cnews ont été attaqué les premiers, maintenant les fachos c'est BFM, demain Lci, France Tv, Lyonmag, Le Progrès ect...Signaler Répondre
Le facho pour l'extrême gauche qui dirige la rue sauvage, c'est celui qui montre la réalité, qui témoigne de sa sauvagerie.
Les journalistes qui montrent la réalité seront traités de fachos, tabassés, voir pire, ceux qui ne montrent rien et font donc trahison de leur vocation seront des épargnés soumis.
C'est aussi simple que cela, choisi ton camp journaliste!
Bravo! Comme ça fait plaisir de lire quelqu'un de courageux!!!Signaler Répondre
Le dictateur MELANCHON est 100%/100% responsable du désordre chaque samedieSignaler Répondre
c’est déjà fait! ils pleurnichent comme des enfants de 04 ans au commissariat !! mouaaaaa ! de grand courageux !Signaler Répondre
pour l attentat de trappes on a entendu tous les gauchistes dire que le Rn avait arme idéologiquement le terroriste. Est ce que la il assumerai d avoir armé idéologiquement les agresseurs du journaliste, a force de les boycotter de dire dire qu'il sont racistes et de légitimité la violence on ce retrouve dans cette société, ou on peut tabasser ou tué car le niveau désastreux de nos politiciens nous amène tous doucement au bord du chaos. Il va falloir quand même remettre de l'autorité et du respect dans cette société. Et cela n'empêche pas de se penché sur le problème de la vie chere et du partage des richesses.Signaler Répondre
Avant de venir chouiner dans un article, arrêtez de faire semblant d'ignorer que vous êtes les chiens de garde de ce système.Signaler Répondre
Reconsidérer vos méthodes et votre façon de faire du "journalisme" (cad en réalité faire du sensationnalisme, à coup d'amalgames, phrases et images chocs, traiter la forme mais jamais vraiment le fond, tirer profit de quelques épiphénomènes en surfant sur la vague des ragots qui font les choux gras de...ben oui tiens de qui? Pas de blast, pas l'huma, pas de radio nova) et vous vous sentirez, étrangement, peut-être moins en danger.
Vous excitez les vieux racelards et paumés depuis des années dans votre torchon, vous entretenez les braises de la haine que d'autres se plaisent à répandre, vous n'êtes jamais honnête, souvent approximatif mais toujours rangé du côté du pouvoir, et vous vous étonnez, maintenant que le vent commence à tourner, d'avoir peur ?
Vous vous attendiez à quoi en fait ? Un baroud d'honneur ?
Vous décrivez fort bien ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti mais vous n'avez pas pu écrire ce que vous avez vu et subi, décrire les éléments factuels sans vous sentir obligé de citer l'extrême droite dans votre récit des évènements d'hier.Signaler Répondre
Pourquoi quand on parle de la réalité, la violence d'extrême gauche et de jeunes issus de l'immigration, nous devons nous sentir obligé de citer l'extrême droite pour s'excuser de parler de ces groupes violents.
On n'informe plus. On fait de la propagande.Signaler Répondre
Trop politisée l'information.
Alors...
l’ultra gauche ne cherche qu’à créer une guerre civile. Pensez ySignaler Répondre