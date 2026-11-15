Journaliste lynché à Lyon : c'est la faute à Voltaire

"Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire."

Cette formule de Voltaire guide un peu ma vie quotidienne.

Il paraît que ça fait de moi et de ceux qui la brandissent en étendard d'affreux droitards qui refusent de faire le tri. Je reconnais désormais que cela fait surtout de moi un bien mauvais littéraire puisque j'apprends seulement maintenant, à la rédaction de ces lignes, que Voltaire ne l'a jamais écrite.

L'ermite de Ferney n'y est pour rien donc, mais cette citation reste diablement d'actualité.

Plusieurs jours déjà passent et une petite musique tambourine à mes tympans agacés. Consécutivement au dramatique attentat raciste de Trappes, il serait devenu légitime de rejeter la faute sur les chaînes d'info en continu, CNEWS et BFM-TV en tête.

Et ce qui devait arriver arriva. Ce samedi après-midi, après avoir documenté une bonne partie de la manifestation lyonnaise jusqu'à son arrivée chaotique place Jean-Macé, un journaliste de BFM a été reconnu. Puis il a été mis dehors, puis lynché, frappé, dépouillé. Ne devant son salut qu'au courage de son agent de sécurité. Sous mes yeux horrifiés, et ceux d'une foule avide de violences devenues légitimes.

Je n'ai pas filmé la scène. D'abord parce qu'elle n'a duré que quelques secondes - même si elles ont paru une éternité. Mais aussi parce que mon cerveau me martelait qu'une chasse aux journalistes venait d'être déclenchée et que je pouvais être le prochain si je me rapprochais, téléphone à la main. Une sorte de peur qui paralyse, une première.

Je me fais systématiquement emmerder sur les manifestations. Et c'est le jeu. Je filme des exactions de black blocs, on me demande d'arrêter, je contourne. Les règles sont claires, immuables. Pareil avec les forces de l'ordre que je gêne en restant planté devant eux pendant les charges, je sais ce que je risque.

Mais là, pour la première fois, je n'ai pas pu documenter un énième fait qui allait encore noyer les revendications de plus en plus inaudibles des manifestants débordés par ces jeunes venus pour tout casser, y compris des gueules. BFM et mon confrère s'en "réjouiront", ils appellent à ne pas diffuser les rares images du lynchage.

Alors qui sont les agresseurs du journaliste ? A l'origine, il y a bien souvent un antifa. Disons les termes, un blanc à l'éducation si parfaite qu'il lui est devenu insupportable d'avoir eu davantage de chances à la naissance que ses compagnons de lutte. Comme tout converti, il s'imagine devoir en faire deux fois plus pour être accepté. Là où il n'a pas changé pourtant, c'est qu'il sait où trouver de la main d’œuvre pour exécuter ses basses besognes.

Un seul cri de "facho" permet de rameuter les jeunes de cité. En l'occurrence, une trentaine d'entre eux ont mené la tête de cortège samedi. Ils avaient entre 14 et 25 ans. Ce sont eux qui ont érigé la barricade enflammée de l'avenue Berthelot avec des poubelles et même une machine à laver abandonnée sur le trottoir. Et ce sont eux qui ont fondu sur le journaliste de BFM-TV pour le passer à tabac.

La plupart n'ont, comme moi, pas entendu et compris pourquoi il fallait le frapper, mais ils y sont allé quand même. Pour se défouler. Sur ordre de ceux qui rêvent de le faire mais qui ont encore une limite qu'ils ne peuvent franchir. Par peur ou tout simplement parce qu'on leur a inculqué toute leur vie que ça ne se faisait pas dans une société civilisée.

Tels des Gavroche décérébrés, ces jeunes que j'ai pu suivre toute l'après-midi n'avaient qu'une idée en tête : en découdre avec les forces de l'ordre. Certains étaient drôles et m'ont arraché, ainsi qu'à un jeune CRS, quelques sourires quand leurs répliques faisaient mouche. D'autres avaient les yeux vides et la détermination du psychopathe, au sens médical du terme.

S'ils ont des causes ou des revendications à défendre, à aucun moment ils n'en ont fait part. Ils sont malgré eux le bras armé d'une gauche radicale qui entend abattre toute voix dissonante.

Comme si les journalistes avaient une voix autre que celle qu'ils interrogent !

J'en veux donc aux responsables politiques nationaux et locaux qui paniquent à l'idée que le Rassemblement national arrive au pouvoir et qui, n'ayant pas de solution démocratique sous la main, agitent celle de la révolution dans le bruit, la fureur, et le sang.

J'en veux à Sophie Binet, Ryad Rani, Suzanne Njidam, Manon Moret et Eloïse Lefebvre-Milon qui excluent des médias de leurs points presse - et particulièrement à la patronne de la CGT qui, du haut de ses 44 ans, se comporte aussi puérilement que les représentants des lycéens et des étudiants.

J'en veux aux journalistes qui se taisent, qui ne boycottent pas en retour ceux qui écartent leurs confrères arbitrairement et qui demain, je le sais, feront le ménage eux-mêmes pour pouvoir continuer à ramener des images à leurs rédactions. Nous le faisons quand c'est Jordan Bardella, nous baissons la tête quand c'est la CGT…

J'en veux à Radio Nova ou à l'Humanité, au Média et à Blast, qui déshumanisent ceux qui sont sur le terrain pour donner la parole à des voix qu'ils ne veulent pas entendre et qu'ils n'invitent d'ailleurs jamais sur leurs plateaux. La gueule de Jordan Florentin ne vous revient pas ? Vous n'êtes pas les seuls, mais en attendant, c'est à moi que les black blocs aux gants coqués ont demandé à trois reprises le 17 octobre place Bellecour si je bossais ou non pour Frontières.

Enfin, j'en veux au gouvernement qui laisse pourrir une situation jusqu'à l'os. Des repas chez des amis, où l'on critique les journalistes "qui mentent", "aux ordres", j'en ai tout un tableau de chasse. En quelques répliques et questions, on creuse pour voir systématiquement qu'il n'y a aucun argument tenable dans cette diatribe du "tous pourris". Mais ces gens désemparés par une vie de plus en plus injuste en viennent à violenter des responsables imaginaires de leurs malheurs : les maires, les arabes, les juifs, les gauchistes, les droitards et donc désormais les journalistes.

On nous assène d'un côté comme de l'autre : "l'extrême-droite tue", "l'extrême-gauche tue". Alors qu'en réalité, c'est bien la connerie, la médiocrité et l'incapacité de défendre ses idées sans bourre-pif qui le font.

"Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités". Encore une citation à propos attribuée à tort à Voltaire ! Décidément, l'auteur a bon dos quand il s'agit de porter des phrases pleines de bon sens sur la situation actuelle de notre société.

Le journaliste de BFM-TV est tombé par terre, c'est donc la faute à Voltaire. Notre droit à faire notre boulot, c'est la faute à…

Alexis André

Directeur de la publication de LyonMag