Près de Lyon : des jeunes tentent de se cacher à la vue des policiers, une découverte préoccupante près de deux lycées

Ce lundi 16 novembre, vers 8h, les policiers du Rhône ont mis la main sur une cinquantaine de mortiers d'artifice à Gleizé, à proximité de Villefranche-sur-Saône.

Les fonctionnaires de la brigade anti-criminalité (BAC) effectuaient alors une patrouille de sécurisation entre les lycées Louis-Armand et Claude-Bernard, en raison des mobilisations lycéennes et des incidents survenus aux abords de ces établissements.

Alors qu'ils circulaient à hauteur de l'aire de loisirs Montcalm, sur la commune de Gleizé, les policiers ont repéré un groupe d'une quinzaine de personnes au comportement suspect.

Selon la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, plusieurs individus auraient tenté de se dissimuler à la vue des forces de l'ordre. L'un d'eux, qui transportait un carton, se serait empressé de "le cacher derrière un buisson."

Les policiers ont alors décidé de descendre de leur véhicule pour procéder à des vérifications. Une partie du groupe a immédiatement pris la fuite.

Les fonctionnaires ont contrôlé les personnes restées sur place avant de découvrir, dans le carton entrouvert, une cinquantaine de mortiers d'artifice. Le matériel a été saisi et une enquête est désormais en cours. À ce stade, la police ne précise pas si des interpellations ont été réalisées.

Cette découverte intervient alors que les mobilisations lycéennes se multiplient depuis plusieurs semaines dans l'agglomération lyonnaise, parfois accompagnées de violences aux abords des établissements scolaires.

Le 6 novembre dernier, notamment, des incidents avaient éclaté devant plusieurs établissements. À Vénissieux, aux abords du lycée Marcel-Sembat, des poubelles et des chariots avaient été incendiés. Dans le 7e arrondissement de Lyon, des tirs de mortiers d'artifice avaient également visé les policiers devant la Cité scolaire internationale.

Au total, dix personnes avaient été interpellées lors de cette journée de mobilisation.