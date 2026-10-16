Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : neuf établissements perturbés ce vendredi

Au lendemain d'une nouvelle journée marquée par une dizaine d'interpellations, lycéens et étudiants poursuivent leurs actions ce vendredi, à la veille d'une importante mobilisation nationale annoncée ce samedi 17 octobre.

Selon un premier bilan communiqué par la préfecture du Rhône à 8h, neuf établissements étaient concernés ce matin par des barricades ou de petits rassemblements, dont cinq lycées et quatre établissements universitaires.

La situation reste toutefois relativement calme pour l'heure, après plusieurs journées de tensions dans l'agglomération lyonnaise.

Des restrictions toujours en vigueur

Dans le 1er arrondissement de Lyon, une centaine de personnes étaient notamment rassemblées devant le lycée professionnel Jacques-de-Flesselles. Aucun autre incident particulier n'a été signalé à ce stade aux abords de cet établissement.

En parallèle, 17 établissements assurent leurs enseignements à distance ce vendredi.

Face aux risques de nouveaux débordements, les autorités maintiennent leur dispositif de prévention. Les arrêtés préfectoraux encadrant strictement le transport ou la vente d'articles pyrotechniques et de carburant restent en vigueur ce vendredi.

Ces mesures interviennent au lendemain d'une journée une nouvelle fois agitée. Jeudi, 19 établissements avaient été impactés dans le Rhône et 13 personnes avaient été interpellées, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles et des dégradations.