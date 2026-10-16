Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : neuf établissements perturbés ce vendredi

Au lendemain d'une nouvelle journée marquée par une dizaine d'interpellations, lycéens et étudiants poursuivent leurs actions ce vendredi, à la veille d'une importante mobilisation nationale annoncée ce samedi 17 octobre.
Selon un premier bilan communiqué par la préfecture du Rhône à 8h, neuf établissements étaient concernés ce matin par des barricades ou de petits rassemblements, dont cinq lycées et quatre établissements universitaires.
La situation reste toutefois relativement calme pour l'heure, après plusieurs journées de tensions dans l'agglomération lyonnaise.
Des restrictions toujours en vigueur
Dans le 1er arrondissement de Lyon, une centaine de personnes étaient notamment rassemblées devant le lycée professionnel Jacques-de-Flesselles. Aucun autre incident particulier n'a été signalé à ce stade aux abords de cet établissement.
En parallèle, 17 établissements assurent leurs enseignements à distance ce vendredi.
Face aux risques de nouveaux débordements, les autorités maintiennent leur dispositif de prévention. Les arrêtés préfectoraux encadrant strictement le transport ou la vente d'articles pyrotechniques et de carburant restent en vigueur ce vendredi.
Ces mesures interviennent au lendemain d'une journée une nouvelle fois agitée. Jeudi, 19 établissements avaient été impactés dans le Rhône et 13 personnes avaient été interpellées, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles et des dégradations.
Samedi, ça va être le grand retour du cosplay gilets jaunes, version fluo délavé 2018, avec les lycéens en sortie pédagogique du week‑end qui vont découvrir la “révolution” comme on découvre un aquarium.Signaler Répondre
Et évidemment, les LFI vont débarquer pour jouer les stratèges, comme si quelqu’un avait déjà pris leurs plans au sérieux un seul jour dans l’histoire de l’humanité.
Bref : un mélange de nostalgie fluo, d'ados en quête de frisson, et de militants persuadés d’être Machiavel, alors que tout ça ressemble juste à un rassemblement de gens qui n’ont rien de mieux à foutre un samedi.
Il ne vous aura pas échappé que Macron a été élu et réélu.Signaler Répondre
Peut être qu'hormis la minorité vociférante, la majorité silencieuse a été d'accord avec sa politique.
La jeunesse qui brule tout, saccage tout? Immole une pauvre femme au lance flamme?Signaler Répondre
Vous avez de la chance d'etre en France! Moi je laisserai tout les bien publics saccagés en l'état!
ça vous fera les pieds d'étudier dans des bien dégradés par vous les décérébrés!
Arretez de parler de liberté, égalité fraternité! les Français ne sont pas tous égaux! les migrants ont plus de droits que les étrangers!Signaler Répondre
quand a ce décérébré avec sa pancarte qu'il déménage en Iran si la France lui conviens pas!!!!!!
Je paie des impôts, alors le merdeux qui a jamais rien glander de sa vie qu'il se taise!!!!!!!
mais sans professeurs remplacés et des conditions matérielles détériorées , les ultralibéraux ont organisé t un enseignement à deux vitesses .Signaler Répondre
Si tu veux une bonne éducation tu payes !
Heureusement nous avons les principes de la grande révolution Liberté Egalité Fraternité qui reviennent en boomerang sur Blanquer et Cie .
Notre jeunesse nous les rappelle . Qu ' elle en soit remerciée !
Ben non, comme d habitude . Vous nous avez habitué avec vos manifs antisémites tous les samedis...Signaler Répondre
On va juste attendre que ca se passe.....
En 10 ans, le RN n’a été d’aucune lutte sociale face au macronisme. gilets jaunes ,retraites,blocus lycéens,manifestations pour l’Ukraine,manifestations pour Gaza,manifestations pour les droits des femmes,manifestations pour protéger la nature….etc Jamais dans la rue, jamais au côté du peuple en lutte : toujours du côté de la répression. l’extrême droite a toujours soutenu Macron dans le parlement chaque vote pour l’extrême droite et un vote pour la politique de Macron Ce 17octobre ne fait pas exception.Signaler Répondre
Manifestez mais n'allez pas tout casser, piller et jeter des projectiles sur les FDO et ils n'utiliseront pas un seul de ces outils.Signaler Répondre
C'est pourtant simple.
Celui qui déclare la guerre est le premier belligérant, pas celui qui répond. N'inversez pas les choses.
De par leur action ces jeunes accélèrent à très grande vitesse à leur insu le développement de l'IA et des robots qui les remplacera.Signaler Répondre
Du coup ils paraissent tellement archaïques dans leurs revendications que la question de domestication de l'être humain par l'IA prend tout son sens.
Tous les profiteurs du système seront présents pour lutter contre le système : c'est dire à quel point du monde est attendu !...Signaler Répondre
Les véritables ou les branleurs?Signaler Répondre
J' adore la pancarte "On est jeunes mais pas ignorants"Signaler Répondre
...avec un S à jeune et à ignorant ! ...
A partir du 18 , c’est pas qu’ils se dégonflent mais qu’ils vont faire " pschitt"😂Signaler Répondre
Vu sur la pancarte de ce zozo " la jeunesse e.....l'éducation nationale "Signaler Répondre
Tu as de la chance d'etre en France, l'école est gratuite!
"On est l'avenir..." ouais, avec des jeunes comme la plupart d'entre vous, l'avenir de la France est bien compromis. Le niveau baisse de plus en plus, les matières grises quittent le pays, la plupart de ces "jeunes" ne savent plus ni lire ni compter, et ils espèrent obtenir un diplôme à bas prix pendant que les enfants des autres pays voient leur niveau augmenter dans toutes le matières essentielles. Ici, on valorise les "artistes", les glandeurs, les sciences molles qui ne mènent à rien... Qu'on s'étonne de l'état psychologique de cette jeunesse désœuvrée, sans but, si ce n'est qu'espérer à être payée à en faire le moins possible. Triste avenir que celui de notre pays.Signaler Répondre
Avant la mobilisation du 17 octobre à Lyon, les commerces se barricadent en Presqu’île alors que le point de rendez-vous a été donné à 14h place Bellecour samedi (non déclaré pour l’heure) les renseignements annoncé la plus grande mobilisation dans l’histoire de la FranceSignaler Répondre
Des actions annoncées dès ce soir en avant-première soit disant pour motiver tout le monde. Péages, périphérique, rocade plateforme logistique ,raffinerie, aéroport,port ,rond-point ,etc.Signaler Répondre
La gestion de la crise lycéenne par le gouvernement, c’est l’amateurisme : déni, puis répression, puis une plateforme de concertation bidon et 3000 remplaçants sortis du chapeau. Pendant ce temps Parcoursup reste intouchable et on prie pour que les vacances calment tout. Les lycéens méritent mieux que ça.Signaler Répondre
Laurent Nuñez annonce ce matin qu’il autorise les grenades et les LBD lors de la grande journée de mobilisation de samedi. Le message aux policiers est clair : « éborgnez, mutilez, le ministre vous protège ». C’est une véritable déclaration de guerre à destination de la jeunesse. Rendez-vous demain dans la rue !Signaler Répondre
Laissez les lycées et facs fermés, ces jeunes étudiants illétrés et abrutis n’ont aucune envie d’étudier mais préfèrent casser, bloquer et incendier leurs écoles. Plus ou moins de cours ne changeront pas leur avenir...bloqué comme leurs écoles...Signaler Répondre