Mise à jour à 14h : Plus aucun rassemblement n'était signalé en début d'après-midi aux abords des lycées du département. La Préfecture fait état de 13 interpellations ce mercredi.
Mise à jour à 11h00 : La mobilisation a pris de l'ampleur au cours de la matinée dans le Rhône. Selon un nouveau point de situation communiqué à 11 heures par la préfecture, 21 établissements scolaires ont été impactés depuis ce matin, même si seuls huit, dont trois universités, sont encore concernés à cette heure par des rassemblements.
La situation a notamment été tendue tôt ce mercredi à Givors, dans le secteur des lycées Casanova et Picasso. Une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés ont tiré des mortiers et perturbé l'entrée des élèves. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre un terme aux violences et ont procédé à quatre interpellations. La situation est depuis redevenue calme.
Au total, 11 personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, essentiellement pour des tirs de mortiers et des jets de projectiles, précisent les autorités.
Mise à jour à 9h00 : La mobilisation s’étend ce mercredi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan, 17 établissements scolaires sont désormais impactés par des rassemblements dans la métropole. Ces mobilisations ne bloquent toutefois pas les accès : les élèves peuvent se rendre en cours normalement, précisent les autorités.
Mise à jour à 8h45 : La mobilisation touche également plusieurs lycées lyonnais ce mercredi matin. Selon un nouveau point de situation communiqué à 8h45, des rassemblements sont signalés devant les lycées Ampère (Lyon 2e), Saint-Just (Lyon 5e) et Récamier (Lyon 2e). La situation reste toutefois relativement calme à ce stade.
Article initial : Dans un premier point de situation, la préfecture du Rhône indique que la situation est "relativement calme" ce mercredi 7 octobre, notamment aux abords des lycées. Les rassemblements recensés se concentrent essentiellement sur quelques établissements universitaires.
Des mobilisations sont ainsi signalées à Lyon 1, Lyon 2 ainsi qu'à l'École normale supérieure (ENS).
Les deux campus de Lyon 2 bloqués
La situation entraîne déjà des conséquences importantes à l'Université Lyon 2. Selon nos informations, des blocages sont en cours sur les campus Porte des Alpes et Berges du Rhône.
"En conséquence, aucune activité d'enseignement ne pourra avoir lieu sur ces campus ce mercredi 7 octobre", a annoncé l'université à ses étudiants et à son personnel. Ces derniers sont invités à consulter régulièrement leur messagerie et l'intranet de l'établissement pour suivre l'évolution de la situation.
La mobilisation a également des répercussions sur les transports en commun. Le tramway T1 est fortement perturbé ce mercredi matin et ne circule plus entre Perrache et IUT Feyssine. Sur la ligne T4 les stations entre IUT Feyssine et Le Tonkin ne sont plus desservies. La reprise de la circulation est estimée à 14h.
La situation reste susceptible d'évoluer au cours de la matinée.
Aulas est rentré dans le monde de la politique par obligation par Macron et wauguiez et soutenu par l’extrême droite qui l’on soutenu pendant le débat sur BFM Aulas ne connaît rien on politique pendant la compagne il fesait 10 tweet par jour sur tout les sujets maintenant il est en mode offSignaler Répondre
'Les habits neufs du président Mao ' , publié en 1971 par Simon Leys ; rappelez vous sa mise a l'index par toute la gauche bien pensante de l'époque (JP Sartre , André Glucksmann , Maurice Clavel ....)Signaler Répondre
il aurait fallut s'interroger il y a 25 ou 30 ans pour essayer d'enrailler l'inexorable déclin que l'on pressentait dès la fin du XX siècle ; mais nous avons préféré nous complaire dans les délices de CapoueSignaler Répondre
Mais ça fait plaisir à ces illuminés de l’insurrection de ces petits bourgeois maoïstes qui rêvent encore du grand soir!Signaler Répondre
il est candidat a la présidentielle ?Signaler Répondre
C’est sur, avec la CGT, on a peur….ces guignols ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre que le monde a changé et que nous ne sommes plus en URSS. Ils ne ressentant qu’eux mêmes, une bande glandeurs profesionnelsSignaler Répondre
et l'erreur des anti systèmes qui veulent tout détruire est qu'ils ne réalisent pas que nous nous retrouverons dans le même état économique , social et sociétal qu'un pays du tiers monde : une super élite mafieuse et le reste ...Signaler Répondre
Et vous militant insoumis, vous devriez avoir honte de manipuler cette jeunesse à qui vous faites croire que nous sommes le pays des bisounours. Cette génération doit apprendre la culture de lneffort et du travail au lieu de penser que tout est un du! En 2027, le gauchisme disparaîtraSignaler Répondre
En Allemagne le fantasme d’une partie de l’extrême droite de récupérer l’Alsace-Lorraine (et plus encore) voilà les amis de l’extrême droiteSignaler Répondre
JEUNESSE EN COLÈRE : "Ça va monter crescendo !". Plusieurs syndicats de l'Éducation nationale (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU) appellent à amplifier la mobilisation, à faire grève et à manifester demain en soutien du mouvement lycéen. Les principales organisations étudiantes ont appelé également à poursuivre et amplifier la mobilisation également. La CGT annonce qu'elle sera "de nouveau mobilisée avec les étudiants ce 8 octobre"Signaler Répondre
Tout aussi gratuit on peut donc affirmer que l'on voit beaucoup de parents, protéger leurs enfants majeurs policiers pendant les manifs contre les sympathisants de LFI. C’est la première fois que je vois ça. On devrait tous s’interroger sur la situation actuelle.Signaler Répondre
C'est bien d'accompagner vos enfants dans les manifs, leur expliquer aussi que ces évènements peuvent être dangereux, en fonction des éléments perturbateurs qui y participentSignaler Répondre
La Police fait son travail, il n'est pas spécialement facile, les ordres c'est facile, mais sur le terrain c'est autre chose
Très triste quand il y a des bléssés, surtout grave
Mais quand vos gamins ou d'autres font les cons à 2 ou 2 sur un vélo ou une trottinette, vous ne les voyez pas, qui est responsable en cas d'accident ? pas la Police tout de même
Les ados prennent des risques souvent inconsidérés, avec de la chance , des fois, et des fois pas
Le monde des bisounours est souvent triste
Prudence avant tout
Tous les médias étrangers parlent des vrais revendications légitimes des lycéens . La plupart des médias français : ce sont des branleurs illégitimes.Signaler Répondre
vous êtes en train de former une jeunesse qui va tellement se politiser, se syndiquer et se radicaliser ils se rendent pas compte mais ils créent leur pire ennemi en ce moment même cette génération 15,16,17 ils n’oublieront pas comment l’état a frappé fort et a blessé des centaines nous vivons un tournant de la société partout j’entends dans les cafés et les transports cette jeunesse à la haine contre le système le pire est à venirSignaler Répondre
Je vois des lycéens se laisser embrigader comme de vulgaires écervelés par un futur dictateur d’extrême gauche et par la police politique insoumise. Et ces mêmes jeunes qui cassent et qui n’assument pas. Total soutien à nos FDO pour nous aider à remettre de l’ordre dans ce pays d’assistésSignaler Répondre
Pourquoi le candidat de la société civile ne s’exprime-t-il pas sur les mobilisations de la jeunesse ? Pourtant Aulas a toujours côtoyé les jeunes à travers son club l’OL Est-ce que les revendications portées par les jeunes ne correspondent pas à ses convictions politiques ? Ou bien attend-il que les Bad Gones rejoignent le mouvement pour prendre position sachant que cela paraît impossible puisque les virages de l’OL sont généralement associés à l’extrême droite ? Aulas on sait que tu n’as pas de programme mais au moins tu peux avoir une idéeSignaler Répondre
Il y a même des parents qui pleurent parce que leur fils de 14 ans mange avec une paille 🤣🤣🤣 Ils ont oubliés d'apprendre a leurs fils eden qu'on donne pas des coups de pieds a un flic 👌👌👌Signaler Répondre
Ce qui m'interroge le plus est la présences des keffiehs, des cagoules, des masques anti COVID, des drapeaux palestiniens, de la mention "ACAB" sur les pancartes, des députés LFI se battant avec les policiers ...Signaler Répondre
Quel rapport avec les revendications lycéennes ?
« Chacun défend les siens : - les gauchos : les lycéens - les droitards : les poubelles »Signaler Répondre
On voit beaucoup de parents, protéger les enfants pendant les manifs contre la police. C’est la première fois que je vois ça. On devrait tous s’interroger sur la situation actuelle.Signaler Répondre
Une minorité bordélise le pays. La majorité veut aller en cours. Il est impératif que ceux qui veulent travailler puissent le faire en sécurité. Quant aux autres, qu'ils restent dehors!. J'aimerais seulement qu'aujourd'hui ils respectent les morts des terroristes du Hamas .... mais ils ne savent sûrement pas ce qu'est le respectSignaler Répondre
Pourquoi on nous parle que d’incidents beaucoup de manifs pour la plupart se passent dans le calme nous venons pour demander à l’état une augmentation du budget annuel koloSignaler Répondre
nunez l'incompétent viens d'interdire l'utisitation de grenades assourdissantes ! Je plains les FDO qui vont se prendre des mortiers et caillou 👌👌👌Signaler Répondre
Des lycéens qui détruisent leurs lycées, du jamais vu...Ils ont 16 ou 17 ans et rêvent d’aller en fac en étant incultes et illétrés. Donner plus de moyens à ces abrutis n’en fera pas des prix nobel...Signaler Répondre
LFI ne dirige pas le pays mais dirige des milices qui mettent le pays à feu à sang, ce sont eux qui haranguent les foules, qui cassent, qui pillent et qui tuent (quentin à Lyon). Ça donne en effet un aperçu de ce qui se passerait si Mélenchon arrivait au pouvoir, le 7 octobre nous le vivrions en France et nos concitoyens juifs en seraient les premières victimes.Signaler Répondre
Voici les principales réactions à l’étranger face à la mobilisation lycéenne en France : États-Unis — Donald Trump : il attribue les manifestations à « l’immigration de masse » et à l’islam. Amnesty International : l’ONG dénonce une réponse policière qu’elle juge disproportionnée, notamment envers les mineurs, et appelle les autorités françaises à privilégier la désescalade. Belgique : la mobilisation française est suivie de près alors qu’un mouvement lycéen touche également la Belgique francophone. La ministre de l’Éducation Valérie Glatigny s’inquiète d’une possible influence française. Royaume-Uni — The Guardian : le quotidien appelle la classe politique française à davantage écouter les lycéens et critique la réponse policière ainsi que le sous-financement de l’éducation. Presse américaine : le Washington Post décrit une contestation scolaire s’inscrivant dans un mécontentement social plus large, tandis qu’Associated Press met en avant les revendications sur le financement de l’éducation et les accusations de violences policières. Reuters : l’agence souligne l’ampleur des manifestations, ainsi que le nombre de blessés et d’interpellations, et relaie les critiques d’organisations de défense des droits humains. Espagne — El País : le quotidien présente le mouvement comme l’expression d’une colère de la jeunesse face à la dégradation de l’enseignement public, aux inégalités et aux restrictions budgétaires. Euronews / Al Jazeera : les deux médias mettent notamment en avant les classes surchargées, le manque de professeurs et l’état de certains établissements parmi les motifs de la mobilisation. bravo aux jeunes vous avez réveiller le monde et l’extrême droite à insulter nos jeunes hier dans le parlement européen l’histoire se rappellera que pendant la police frappe des jeunes et les blesses la droite et l’extrême droite les insultesSignaler Répondre
Pour Israël, vaudrait mieux pas.. parce que la vérité ne redore pas vraiment son blason.Signaler Répondre
Ceux qui dirigent le pays travaillent.Signaler Répondre
C'est bien la clique de LFI qui fout le bordel dans les rues.
Courage à tous les lycéens et étudiants empêchés de suivre leurs cours.Signaler Répondre
"Une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés ont tiré des mortiers et perturbé l'entrée des élèves"Signaler Répondre
En fait, si on réfléchit ce qu'un sentiment de Twitter et de C NEWS non ?
De chouettes types comme vous faisaient la même chose pour votre mère.Signaler Répondre
"Une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés ont tiré des mortiers et perturbé l'entrée des élèves."Signaler Répondre
Tu t'es vu quand t'as bu ?
Foutaise : cours annulés dans des lycéesSignaler Répondre
Il est faux de dire " les élèves peuvent se rendre en cours normalement, précisent les autorités."
Une mise à jour à 11h serait sympa
Ou midi ?
Melenchon président 🤣🤣🤣, pourquoi pas ? Le fou du bus a l Elysée, on pourrait bien rigoler🤡🤡Signaler Répondre
En ce jour funeste, toute mon amitié va a nos concitoyens juifs, lyonnais, de France et d Israël...Signaler Répondre
Nous n oublions rien, la vérité vaincra
Am Israël Chai🇫🇷🇮🇱
Personne n'a dit ou dit ce que vous affirmez, ce ne peut donc pas être vrai.Signaler Répondre
Pourquoi vous sentez-vous obligé de l'écrire alors ?
Tres belle photo d'illustrationSignaler Répondre
est ce une "oeuvre" de la biennale de l'art contemporain ????
Son nom peut il être : " Decomposition Intellectuelle"
Ou alors " Éloge du non-savoir"
A vous de me le dire......
mais ils ne le disent pas ;-)))Signaler Répondre
Par contre, si mélench dit, faut faire "ça", alors il faut faire "ça" ah ah ah
On lâche rien !! 🏴☠️Signaler Répondre
"Faut arrêter de bouffer du Twitter et du Cnews à longueur de journée, et aller prendre l'air..."Signaler Répondre
C'est la faute à la télé ou aux écrans ?
Ce sont eux qui pillent, brûlent, tabassent et lynchent ?
Vous feriez mieux d'aérer votre cerveau...
je savais pas que LFI dirigeait le pays, Mélenchon n'est pas président de la République que je sache.Signaler Répondre
Faut arrêter de bouffer du Twitter et du Cnews à longueur de journée, et aller prendre l'air...
Askip LFI mangent des bébés.Signaler Répondre
Si les éditocrates de LCI et CNews, Arno Klarsfeld et Francis Lalanne le disent c'est que c'est vrai
En ce 7 Octobre, nous pourrons décompter les drapeaux palestiniens dans les manifestations "lycéennes"...Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI....
quelques dizaines de clampins qui empêchent des centaines d’étudiants d’aller en cours. C’est ça la realité des pretendus « blocages ». Et ils osent parler des valeurs de la République.Signaler Répondre
LFI a prévu en ce jour funeste des hommages avec des drapeaux en référence au Hamas sous prétexte de grève lycéenne.Signaler Répondre
La chose la plus urgente est de protéger toutes ces pauvres lycéennes apeurées par cette police agressive!Signaler Répondre
Hier j'ai pu attirer quelques biches apeurées dans mon Kangoo, stratégiquement stationné au préalable, je me suis régalé 👍👍😉😊😍