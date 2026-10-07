Mise à jour à 14h : Plus aucun rassemblement n'était signalé en début d'après-midi aux abords des lycées du département. La Préfecture fait état de 13 interpellations ce mercredi.

Mise à jour à 11h00 : La mobilisation a pris de l'ampleur au cours de la matinée dans le Rhône. Selon un nouveau point de situation communiqué à 11 heures par la préfecture, 21 établissements scolaires ont été impactés depuis ce matin, même si seuls huit, dont trois universités, sont encore concernés à cette heure par des rassemblements.

La situation a notamment été tendue tôt ce mercredi à Givors, dans le secteur des lycées Casanova et Picasso. Une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés ont tiré des mortiers et perturbé l'entrée des élèves. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre un terme aux violences et ont procédé à quatre interpellations. La situation est depuis redevenue calme.

Au total, 11 personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, essentiellement pour des tirs de mortiers et des jets de projectiles, précisent les autorités.

Mise à jour à 9h00 : La mobilisation s’étend ce mercredi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan, 17 établissements scolaires sont désormais impactés par des rassemblements dans la métropole. Ces mobilisations ne bloquent toutefois pas les accès : les élèves peuvent se rendre en cours normalement, précisent les autorités.

Mise à jour à 8h45 : La mobilisation touche également plusieurs lycées lyonnais ce mercredi matin. Selon un nouveau point de situation communiqué à 8h45, des rassemblements sont signalés devant les lycées Ampère (Lyon 2e), Saint-Just (Lyon 5e) et Récamier (Lyon 2e). La situation reste toutefois relativement calme à ce stade.

Article initial : Dans un premier point de situation, la préfecture du Rhône indique que la situation est "relativement calme" ce mercredi 7 octobre, notamment aux abords des lycées. Les rassemblements recensés se concentrent essentiellement sur quelques établissements universitaires.

Des mobilisations sont ainsi signalées à Lyon 1, Lyon 2 ainsi qu'à l'École normale supérieure (ENS).

Les deux campus de Lyon 2 bloqués

La situation entraîne déjà des conséquences importantes à l'Université Lyon 2. Selon nos informations, des blocages sont en cours sur les campus Porte des Alpes et Berges du Rhône.

"En conséquence, aucune activité d'enseignement ne pourra avoir lieu sur ces campus ce mercredi 7 octobre", a annoncé l'université à ses étudiants et à son personnel. Ces derniers sont invités à consulter régulièrement leur messagerie et l'intranet de l'établissement pour suivre l'évolution de la situation.

La mobilisation a également des répercussions sur les transports en commun. Le tramway T1 est fortement perturbé ce mercredi matin et ne circule plus entre Perrache et IUT Feyssine. Sur la ligne T4 les stations entre IUT Feyssine et Le Tonkin ne sont plus desservies. La reprise de la circulation est estimée à 14h.

La situation reste susceptible d'évoluer au cours de la matinée.