Lyon : une femme accusée d'avoir pointé une arme vers des lycéens après avoir brandi un drapeau israélien

Une femme de 61 ans a été interpellée samedi 10 octobre au matin à la suite d’un incident survenu lors de la manifestation lycéenne et étudiante entre Bron et Lyon 8e. Des participants l’accusent d’avoir dirigé une arme vers le cortège. Après sa garde à vue, elle a été présentée au parquet de Lyon.

La scène s’était déroulée jeudi 8 octobre à la mi-journée alors que le défilé approchait de son arrivée. Deux femmes, à une fenêtre du troisième étage d’un immeuble, avaient brandi un drapeau israélien face à un drapeau palestinien présent dans le cortège, puis multiplié les doigts d’honneur.

Des manifestants s’étaient alors précipités au pied des grilles du bâtiment et avaient lancé des cailloux vers les deux femmes. D’autres avaient répondu par des cris et des chants en faveur de la Palestine.

Une arme signalée par des participants

C’est dans ce contexte que des jeunes ont accusé l’une des deux femmes d’avoir pointé une arme dans leur direction. Sa nature n’est pas connue.

Selon les informations du Progrès, la femme interpellée aurait expliqué aux enquêteurs avoir eu peur pour sa vie, en évoquant la Shoah.