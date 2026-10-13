Lyon : une femme accusée d'avoir pointé une arme vers des lycéens après avoir brandi un drapeau israélien

Une femme de 61 ans a été interpellée samedi 10 octobre au matin à la suite d’un incident survenu lors de la manifestation lycéenne et étudiante entre Bron et Lyon 8e. Des participants l’accusent d’avoir dirigé une arme vers le cortège. Après sa garde à vue, elle a été présentée au parquet de Lyon.
La scène s’était déroulée jeudi 8 octobre à la mi-journée alors que le défilé approchait de son arrivée. Deux femmes, à une fenêtre du troisième étage d’un immeuble, avaient brandi un drapeau israélien face à un drapeau palestinien présent dans le cortège, puis multiplié les doigts d’honneur.
Des manifestants s’étaient alors précipités au pied des grilles du bâtiment et avaient lancé des cailloux vers les deux femmes. D’autres avaient répondu par des cris et des chants en faveur de la Palestine.
Une arme signalée par des participants
C’est dans ce contexte que des jeunes ont accusé l’une des deux femmes d’avoir pointé une arme dans leur direction. Sa nature n’est pas connue.
Selon les informations du Progrès, la femme interpellée aurait expliqué aux enquêteurs avoir eu peur pour sa vie, en évoquant la Shoah.
Il doit y avoir des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux vu le sequencement de la scène. Un lecteur peut-il mettre le lien ?Signaler Répondre
LFI a réussi à infecter des cerveaux qui pensent désormais que les drapeaux palestiniens et algériens représentent la résistance et que les drapeaux israéliens et français représentent le génocide.Signaler Répondre
Les nouveaux historiens de la nouvelle France.
" peur pour sa vie, en évoquant la Shoah" ???? de mieux en mieux.....Signaler Répondre
Une femme s'est fais arraché son drapeau Israélien le 07/10 , lors d'une manifestation lycéenneSignaler Répondre
Bizarrement on vois des drapeaux palestinien tous les jours et personne ne les arrache 🤔
Saco, j’organise un dîner ce soir. Tu viens ? N’oublie pas tes allumettesSignaler Répondre
A CLERMONT - FERRAND, pas un seul drapeau palestinien au meeting du gourou....Signaler Répondre
lfi se refait une virginité.....
Delogu comptait les participants, le rouquin c'était les claques aux femmes, Boyard distribuait la farine avec un sbire parti a Paris pour enfariner le vainqueur de la primaire de gauche et panot elle, distribuait les rubans roses.
oui, mois aussi je connais l'homme qui connait l'homme qui connait l'homme qui à vu l'ours...🙄Signaler Répondre
Cela n' a " ni queue ni tête ! "Signaler Répondre
pourquoi dire que c’est fake alors que la femme a été interpellée et rien n’indique dans l’article quelle a niée les faits 🤦♂️🤦♂️🤦♂️Signaler Répondre
des partisans des Netanyahu qui prône et l’épuration ethnique de tout ce qui n’est pas juif … mais qui restent bien au chaud dans leur appartement sans prendre de risque … c’est l’importation du conflit en France et la provocation à outrance des partisans de Netanyahu le juif classé criminel de guerreSignaler Répondre
Les témoignages des 2 côtés sont douteux en tout cas...Signaler Répondre
Pas faux.Signaler Répondre
Sommes-nous encore en France ?
Drapeau palestinien oui, drapeau algérien oui, drapeau israélien non, drapeau français non.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI.
vous parlez de votre communauté je pense ? encore une victimisation , c est très à la mode .Signaler Répondre
Multipliant les doigts d'honneur puis se plaint d'avoir eu peur, évoquant la shoah. Quelle belle communauté !!Signaler Répondre
encore une qui se sert d’Israël ou Palestine pour sa politique.. Les lycéens se laissent manipuler par les politiques à leurs détrimentsSignaler Répondre
L'arme, j'y crois a moitié. En revanche, il n'est pas encore interdit de revendiquer sa judéité, du moins tant que Mélenchon n'est pas encore élu.Signaler Répondre
surprenant Cnews n'en a parlé, bizarre pour des journalistes de très haut niveauSignaler Répondre
Mais que fait un drapeau palestinien dans les manifestations étudiantes ??? C’est une provocation ! Que ceux qui sont pour la Palestine y aillent et y restent : merci !Signaler Répondre
Les revendications lycéennes partent aussi en cacahuètes ! Dans les cortèges les slogans sont souvent complètement étrangers aux problèmes sensé les concernés.Signaler Répondre
ça sent le fakeSignaler Répondre