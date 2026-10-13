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Lyon : une femme accusée d'avoir pointé une arme vers des lycéens après avoir brandi un drapeau israélien

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Lyon : une femme accusée d'avoir pointé une arme vers des lycéens après avoir brandi un drapeau israélien

Une femme de 61 ans a été interpellée samedi 10 octobre, après avoir été accusée de pointer une arme vers des manifestants lycéens le 8 octobre. Placée en garde à vue, elle a ensuite été déférée au parquet de Lyon.

Une femme de 61 ans a été interpellée samedi 10 octobre au matin à la suite d’un incident survenu lors de la manifestation lycéenne et étudiante entre Bron et Lyon 8e. Des participants l’accusent d’avoir dirigé une arme vers le cortège. Après sa garde à vue, elle a été présentée au parquet de Lyon.

La scène s’était déroulée jeudi 8 octobre à la mi-journée alors que le défilé approchait de son arrivée. Deux femmes, à une fenêtre du troisième étage d’un immeuble, avaient brandi un drapeau israélien face à un drapeau palestinien présent dans le cortège, puis multiplié les doigts d’honneur.

Des manifestants s’étaient alors précipités au pied des grilles du bâtiment et avaient lancé des cailloux vers les deux femmes. D’autres avaient répondu par des cris et des chants en faveur de la Palestine.

Une arme signalée par des participants

C’est dans ce contexte que des jeunes ont accusé l’une des deux femmes d’avoir pointé une arme dans leur direction. Sa nature n’est pas connue.

Selon les informations du Progrès, la femme interpellée aurait expliqué aux enquêteurs avoir eu peur pour sa vie, en évoquant la Shoah.

Tags :

mobilisation lycéenne

19 commentaires
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ouf! le 13/10/2026 à 11:16

Il doit y avoir des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux vu le sequencement de la scène. Un lecteur peut-il mettre le lien ?

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Jérémy le 13/10/2026 à 11:00
Solidarité 69 a écrit le 13/10/2026 à 08h08

Drapeau palestinien oui, drapeau algérien oui, drapeau israélien non, drapeau français non.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI.

LFI a réussi à infecter des cerveaux qui pensent désormais que les drapeaux palestiniens et algériens représentent la résistance et que les drapeaux israéliens et français représentent le génocide.
Les nouveaux historiens de la nouvelle France.

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moi le 13/10/2026 à 10:09

" peur pour sa vie, en évoquant la Shoah" ???? de mieux en mieux.....

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mais pourquoi? le 13/10/2026 à 09:55

Une femme s'est fais arraché son drapeau Israélien le 07/10 , lors d'une manifestation lycéenne
Bizarrement on vois des drapeaux palestinien tous les jours et personne ne les arrache 🤔

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La force trankil le 13/10/2026 à 09:41
saco697 a écrit le 13/10/2026 à 08h42

des partisans des Netanyahu qui prône et l’épuration ethnique de tout ce qui n’est pas juif … mais qui restent bien au chaud dans leur appartement sans prendre de risque … c’est l’importation du conflit en France et la provocation à outrance des partisans de Netanyahu le juif classé criminel de guerre

Saco, j’organise un dîner ce soir. Tu viens ? N’oublie pas tes allumettes

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lyon8 le 13/10/2026 à 09:37

A CLERMONT - FERRAND, pas un seul drapeau palestinien au meeting du gourou....
lfi se refait une virginité.....
Delogu comptait les participants, le rouquin c'était les claques aux femmes, Boyard distribuait la farine avec un sbire parti a Paris pour enfariner le vainqueur de la primaire de gauche et panot elle, distribuait les rubans roses.

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salut léonard le 13/10/2026 à 09:25
saco697 a écrit le 13/10/2026 à 08h42

des partisans des Netanyahu qui prône et l’épuration ethnique de tout ce qui n’est pas juif … mais qui restent bien au chaud dans leur appartement sans prendre de risque … c’est l’importation du conflit en France et la provocation à outrance des partisans de Netanyahu le juif classé criminel de guerre

oui, mois aussi je connais l'homme qui connait l'homme qui connait l'homme qui à vu l'ours...🙄

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papyrebel le 13/10/2026 à 09:15

Cela n' a " ni queue ni tête ! "

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puffffffffff le 13/10/2026 à 09:06
fake fake a écrit le 13/10/2026 à 05h56

ça sent le fake

pourquoi dire que c’est fake alors que la femme a été interpellée et rien n’indique dans l’article quelle a niée les faits 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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saco697 le 13/10/2026 à 08:42

des partisans des Netanyahu qui prône et l’épuration ethnique de tout ce qui n’est pas juif … mais qui restent bien au chaud dans leur appartement sans prendre de risque … c’est l’importation du conflit en France et la provocation à outrance des partisans de Netanyahu le juif classé criminel de guerre

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Ex Précisions le 13/10/2026 à 08:30
fake fake a écrit le 13/10/2026 à 05h56

ça sent le fake

Les témoignages des 2 côtés sont douteux en tout cas...

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oui-oui le 13/10/2026 à 08:17
Solidarité 69 a écrit le 13/10/2026 à 08h08

Drapeau palestinien oui, drapeau algérien oui, drapeau israélien non, drapeau français non.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI.

Pas faux.
Sommes-nous encore en France ?

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Solidarité 69 le 13/10/2026 à 08:08

Drapeau palestinien oui, drapeau algérien oui, drapeau israélien non, drapeau français non.
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI.

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communauté69 le 13/10/2026 à 08:06
Parponnes a écrit le 13/10/2026 à 07h57

Multipliant les doigts d'honneur puis se plaint d'avoir eu peur, évoquant la shoah. Quelle belle communauté !!

vous parlez de votre communauté je pense ? encore une victimisation , c est très à la mode .

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Parponnes le 13/10/2026 à 07:57

Multipliant les doigts d'honneur puis se plaint d'avoir eu peur, évoquant la shoah. Quelle belle communauté !!

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Bizarre bizarre le 13/10/2026 à 07:23

encore une qui se sert d’Israël ou Palestine pour sa politique.. Les lycéens se laissent manipuler par les politiques à leurs détriments

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Manipulation gaucho le 13/10/2026 à 07:10

L'arme, j'y crois a moitié. En revanche, il n'est pas encore interdit de revendiquer sa judéité, du moins tant que Mélenchon n'est pas encore élu.

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allocnews le 13/10/2026 à 06:44

surprenant Cnews n'en a parlé, bizarre pour des journalistes de très haut niveau

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pie69 le 13/10/2026 à 06:31

Mais que fait un drapeau palestinien dans les manifestations étudiantes ??? C’est une provocation ! Que ceux qui sont pour la Palestine y aillent et y restent : merci !

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QUE VEULENT T’ILS le 13/10/2026 à 06:10

Les revendications lycéennes partent aussi en cacahuètes ! Dans les cortèges les slogans sont souvent complètement étrangers aux problèmes sensé les concernés.

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fake fake le 13/10/2026 à 05:56

ça sent le fake

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