Entre 150 et 200 personnes sont attendues à un concert d’ultradroite prévu ce samedi 28 novembre en soirée, selon les informations recueillies par la préfecture. L’événement est organisé par le leader de Match Retour, un groupe de "Rock Against Communism" auquel les services de l’État attribuent une idéologie néonazie.

Le concert devrait se tenir dans un lieu privé non identifié sur la commune du Gua, en Isère, sans publicité ni billetterie officielle. Mais la préfecture du Rhône redoute un changement de lieu après l'interdiction de l'évènement et a pris, ce vendredi 27 novembre, un arrêté pour empêcher sa tenue sur son territoire.

Une salle municipale initialement réservée pour un anniversaire

D’après l’arrêté, un proche de l’organisateur avait réservé une salle municipale sous le prétexte d’un anniversaire. La mairie ayant annulé cette location, les organisateurs se seraient tournés vers un lieu privé.

Le préfet souligne que le lieu exact reste inconnu et que l’organisateur dispose d’un réseau de contacts dans l’ultradroite régionale. Il estime qu’une interdiction en Isère ou l’indisponibilité du lieu prévu pourrait conduire à un déplacement dans le Rhône.

L’interdiction couvre l’ensemble du département. Pendant la même période, elle vise également tout concert de Match Retour et de groupes relevant de la mouvance néonazie.

La préfecture invoque des risques d’incitation à la haine

Pour justifier sa décision, la préfecture estime que le concert pourrait donner lieu à des "propos incitant à la haine raciale et à la violence", notamment envers les personnes de confession juive, ainsi qu’à l’apologie des crimes nazis et de la Shoah. Elle considère que l’idéologie promue constitue une atteinte à la dignité humaine.

L’arrêté rappelle un précédent à Vézeronce-Curtin, en Isère. Selon la préfecture, le même organisateur y avait réuni 150 personnes le 24 février 2024 pour le "Festival Call of Terror 5", malgré une interdiction préfectorale. Les concerts de Match Retour avaient également été interdits dans le Rhône du 29 novembre au 1er décembre 2025.

En cas de violation de l’arrêté, le texte prévoit six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour les organisateurs. Les participants s’exposent à une contravention de quatrième classe.