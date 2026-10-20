Défilé d’ultradroite à Lyon : Grégory Doucet saisit le ministre de l’Intérieur et demande "les mêmes règles pour tous"

Nouvelle réaction après le rassemblement survenu lundi soir dans le centre de Lyon.

Le maire Grégory Doucet réagit au défilé d'une centaine de militants d’ultradroite rue Victor-Hugo, sur la Presqu’île lundi soir, juste avant l'application du couvre-feu.

"Je condamne fermement ce rassemblement et les slogans haineux qui y ont été scandés", déclare l'élu écologiste.

"Nous avons besoin d’apaisement"

Cette action intervient dans un contexte particulièrement tendu à Lyon après les violences et les pillages du 17 octobre.

Pour Grégory Doucet, la priorité doit désormais être de faire retomber les tensions.

"Alors que Lyon traverse des moments difficiles, nous avons besoin d’apaisement, pas de nouvelles tensions", estime le maire.

Il insiste surtout sur l’égalité de traitement des différents rassemblements : "Les règles doivent être les mêmes pour tous."

Le préfet et le ministre de l’Intérieur interpellés

Grégory Doucet indique avoir de nouveau échangé avec le préfet du Rhône Étienne Guyot sur la gestion de ces rassemblements. "J’ai renouvelé au préfet ma demande d’appliquer le plus rigoureusement les règles de l’État de droit", précise-t-il.

Le maire annonce également avoir sollicité le ministre de l’Intérieur "pour qu’il garantisse l’ordre républicain".

"La sécurité et la tranquillité des Lyonnais doivent rester notre priorité", conclut Grégory Doucet.