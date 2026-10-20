Défilé d’ultradroite à Lyon : Grégory Doucet saisit le ministre de l’Intérieur et demande "les mêmes règles pour tous"

Nouvelle réaction après le rassemblement survenu lundi soir dans le centre de Lyon.
Le maire Grégory Doucet réagit au défilé d'une centaine de militants d’ultradroite rue Victor-Hugo, sur la Presqu’île lundi soir, juste avant l'application du couvre-feu.
"Je condamne fermement ce rassemblement et les slogans haineux qui y ont été scandés", déclare l'élu écologiste.
"Nous avons besoin d’apaisement"
Cette action intervient dans un contexte particulièrement tendu à Lyon après les violences et les pillages du 17 octobre.
Pour Grégory Doucet, la priorité doit désormais être de faire retomber les tensions.
"Alors que Lyon traverse des moments difficiles, nous avons besoin d’apaisement, pas de nouvelles tensions", estime le maire.
Il insiste surtout sur l’égalité de traitement des différents rassemblements : "Les règles doivent être les mêmes pour tous."
Le préfet et le ministre de l’Intérieur interpellés
Grégory Doucet indique avoir de nouveau échangé avec le préfet du Rhône Étienne Guyot sur la gestion de ces rassemblements. "J’ai renouvelé au préfet ma demande d’appliquer le plus rigoureusement les règles de l’État de droit", précise-t-il.
Le maire annonce également avoir sollicité le ministre de l’Intérieur "pour qu’il garantisse l’ordre républicain".
"La sécurité et la tranquillité des Lyonnais doivent rester notre priorité", conclut Grégory Doucet.
Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales de Lyon, et je n'aurais pas forcément voté pour Doucet si j'avais pu, mais quel rapport entre les manifestations, les casseurs, les fachos qui défilent et Doucet ?Signaler Répondre
Un argumentaire bien fallacieux et creux. Rappelons nous que si tout ce monde est en colère, c'est à cause des 10 années d'ignorance et de mépris de la macronie.
pas un mot quand un rassemblement interdit place bellecour dégénère en pillage en Presqu’îleSignaler Répondre
encore dans ses obscures querelles byzantines,alors que l'urgence est évidenteSignaler Répondre
Alors clarifions : combien de manifs interdites par le gouvernement et qui ont eu lieu par la gauche. Alors ce serait bien de clarifier dans les 2 sens.Signaler Répondre
Alors les lyonnais, Heureux d'avoir voté une nouvelle fois pour doucet ? Ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au courant ? Alors les bobos du centre-ville, que pensez-vous de vos lieux de vies aujourd'hui ? Vous qui chérissez merzouk et heureux du sort que doucet et ses amis ont réservé à Quentin. Vous qui chérissez le vivre ensemble forcé et l'enrichissement culturel contraint vous allez être bientôt très heureux. Ils vont venir chez vous....... Mais rassurez-vous le problème c'est l'extreme droite et les français de souche......Signaler Répondre
HONTE A VOUS MONSIEUR KE LAIRE.Signaler Répondre
Je lis les infos du lundi concernant cet événement.
""Pas de notion de trouble à l'ordre public", a finalement précisé la préfecture dans la soirée."
Il n'y a pas eut de trouble, peut on en dire autant quand il s'agit de l'extrême ou l'ultra gauche qui, Elle, casse tout.
"Alors que Lyon traverse des moments difficiles, nous avons besoin d’apaisement, pas de nouvelles tensions", estime le maire".Signaler Répondre
J'ai l'impression qu'il reprend les mots de Macron lors de son dernier passage télévisé.
Quitte à choisir entre Trump et Macron le choix est vite faitSignaler Répondre
Doucet veut peut-être faire défiler toute la bande d'Arnault peut-être ?Signaler Répondre
On n'a pas eu assez de dégâts ?
On dirait que Doucet se venge des huées qu'il a reçu dimanche matin de la part des lyonnaisSignaler Répondre
Tu regardes ce visage et ta main se tend vers quelque chose de lourd. Vive la police !Signaler Répondre
et tu as interpellé le préfet du Rhône et sollicité le ministre de l’Intérieur pour les 174 ans d'histoire lyonnaise partie en fumée ???Signaler Répondre
“ "La sécurité et la tranquillité des Lyonnais doivent rester notre priorité", conclut Grégory Doucet.”Signaler Répondre
Oui justement rien a ete cassé, pillé, brulé. Il est ou le danger mon chers doucet?
les centaures contre les pillards casseurs, les bisous pour les calmes.Signaler Répondre
Tiens la doucette se reveille des que l’ultra droite se pointe et pas un mot quand l’ultra gauche cramait nos monuments.Signaler Répondre
Il a le double standard facile. Il devrait se faire tout petit le clown
Apaisement, c'est le seul mot que ce guignol semble connaitre.Signaler Répondre
Le préfet n avait il pas interdit le drapeau palestinien sur les.frontons des mairies ?Signaler Répondre
Au fait , l amende a t elle été payee et par qui ?
On commence a obéir aux ordres républicains avant d aller réclamer quoique ce soit......
La voiture du préfet avec la protection policière n était pas dispo pour le ramener au chaud ?🤣🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
il a saisi qui quoi pour les casses de la gauche chauffée à blanc par la LFi grâce à qui il a été élu ?Signaler Répondre
Allez écouter David LISNARD, président association des maires de France.Signaler Répondre
C est un pragmatique, solide, il fait un constat lucide et clair de notre pays.
Pas de langue de bois, pas un professionnel de la politique, un gars du terrain.
Enfin, une lueur d'espérance dans toute cette médiocrité...
Doucet n’aime pas l’orde et la loi il est toujours en conflit avec les ministres de l’intérieur rappelez vous la dernière fois il manisfestait et hurlait des slogans douteux sur la police contre la dissolution de la « Nouvelle Garde » la milice violente de Melenchon aux gants coqués taches de sangs, que ses service appelaient les « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » cette fois ci les « partenaires » de Doucet on lutter contre la République… mais pas sûr que ça aide Doucet … même si ils ont répondu aux consignes du maire de ne pas toucher à l’ombriere … Finalement on a à Lyon un maire angoissé (c’est lui qui l’a dit, et ça fait longtemps que ça se voit) du style adolescent attardé qui n’a pas réglé ses conflits avec l’autorité… d’où son conflit avec les ministres de l’intérieur…Signaler Répondre
Doucet absent pour soutenir les commerçants ? Quelle surprise… Enfin, pas vraiment ! Fidèle à lui-même avec l'idéologie qui vient de ce militant écolo et des valeurs qu’il incarne !Signaler Répondre
Des grenades explosives pour les salariés ( ceux qui bossent vraiment n'en ont jamais vu ✅️ ) et lycéens ( ceux nourris par l'extrême gauchosphere✅️) le samedi, mais un préfet juste « furieux » quand l'ultradroite brave le couvre-feu à Lyon ( samedi tes copains ont tout cassé✅️ ). Deux poids, deux mesures : la matraque de l'État s'arrête toujours là où commence l'extrême droite. ( ben oui, avec la matraque du côté droit, pas de saccages✅️)Signaler Répondre
Gonflé le mec, et ses manifestations pendant le Covid ? Avec des pancartes de son adjointe contre la police ?Signaler Répondre
on matraque les voleurs et les pilleurs, pas les défileurs.Signaler Répondre
le ministre de l’intérieur devrait surtout enquêter sur les liens de Doucet qui a toujours soutenu les groupes violents d’´extreme gauche comme il le faisait quand il manifestait contre la décision de dissolution de « La Nouvelle Garde »la milice de LFI que les équipes de la mairie de Lyon appelaient « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » car cette fois ci les amis du maires ont lutté contre la France et la République… on voudrait savoir où vont les subventions dont Doucetbest le champion national… les subventions du maires auraient elles aidé le maire à préserver son œuvre la fameuse ombriere une façon de faire un bras d’honneur aux lyonnais qui la desteste … il aurait donc laissé détruire le monument historique de l’office du tourisme en distribuant des subventions qui à travers un cheminement très floue reviennent dan sles mains des casseurs amis du maire … sinon il faut qu’il explique comment les casseurs sont dirigés par la mairie pour préserver l’ombriere de Doucet Bon v’courage monsieur le ministre de l’intérieur face a un maire qui soutient ceux qui veulent combattre la République et le Capitalisme comme l’affirment les black blocsSignaler Répondre
Ses amis de LFI sont directement responsable du pillage de Lyon et il s’attaque à quelques dizaines de manifestants d’ultra droite inoffensifs?Signaler Répondre
Doucet exige du Ministre de l'Intérieur que l'extrême droite applique les mêmes règles que l'extrême gauche.Signaler Répondre
Que les militants d'extrême droite, pillent, cassent, brûlent et agressent les policiers.
Fermer le ban !
M. Doucet vous êtes le premier magistrat de la ville de Lyon, donc vous ne servez à rien puisque vous êtes pas capable de déployer votre police municipale pour assurer le couvre feu dans votre ville. Ah comme tout écolo de merde que s'est allié aux néo-n*azi de LFI vous n'avez plus de Police MunicipaleSignaler Répondre
je doute sérieusement que tu y sois et que tu gagnesSignaler Répondre
La tranquillité ne s’obtient pas en mettant la tête dans le sable face à une population de casseurs parfaitement identifiée. Elle s’obtient en imposant l’autorité de l’état. Les incantations molles ce n’est pas une politique.Signaler Répondre
Doucet, préfère les défilés de casseurs.Signaler Répondre
ils et elles ne sont pas prêts de lâcher le manche .Signaler Répondre
en attendant les bracelets pour une candidate d 'extrême droite qui espère échapper à la justice en étant élue comme un vulgaire Trump .Signaler Répondre
Il faudrait une grande manifestation pour virer ce maire qui est comme il le prouve régulièrement incapable.Signaler Répondre
Doucet, demission doucet à la porte, doucet retour sur Paris doucet bon à rien et mauvais en toutSignaler Répondre
ok bin faites ce que vous voulez on dira au FDO de ne pas bougerSignaler Répondre
dans les zones sans couvre feu !Signaler Répondre
bla-bla-bla Mr Doucet , encore faut il que vous appliquiez à vous même cette belle maxime !Signaler Répondre
Quand c'est l'ultra gauche ça le gène moins....Signaler Répondre
Pour été efficace localement en matière de sécurité il faut 2 choses :Signaler Répondre
Le préfet avec les moyens de l état.
Un maire qui connait son territoire.
Ben nous, on a perdu au tirage, on a un maire qui ne connait ni sa municipalité, ni ne l aime...
Ça va être long.....
+ 1 000Signaler Répondre
qui tu es toi pour inventer tes règles , en te référant en plus à une chanson de Brassens .Signaler Répondre
A-t-il employé le terme "extrême gauche" pour les destructions de ce week-end ?Signaler Répondre
Incroyable cette facilité de trouver les termes affabulateurs quand c'est d'un côté de l'échiquier politique quant bien même ceux-ci ne détruisent rien et donc ne coûtent rien au contribuable.....
Concrètement DOUDOU, les caméras sur toute la commune avec accès direct par la police nationale tu le fais quand....?Signaler Répondre
En attendant, arrête de brasser du vent il fait déjà assez froid.....
Apaisement, vraiment, il se fout du Monde !Signaler Répondre
Aucune compassion pour les commerçants !
La justice n'est plus assez forte à un moment il faut désobéir pour que la France revienne aux gens honnêtes
Actuellement chaque ville, village est touché pp ar la délinquance, car la justice n'a plus aucun pouvoir
Il faut se réveiller !!!!
un député français LFI a 2 attachés parlementaires d’extrême gauche derrière les barreaux: c’est une Première Européenne !!!! honte à la France…..Signaler Répondre
l’humanitaire ne voulais plus de lui il est venu surfer sur la vague verte à Lyon avec un seul objectif mettre au pas les lyonnais en imposant ses dictats pour pouvoir se gaver et s’en mettre plein les poches maintenant que ses angoisses reprennent le dessus sur le vélo qui tourne en boucle dans sa tête il a oublié l’écologie et roule en voiture (il a sans doute raison car dimanche matin certains parlaient de le voir sous une voiture) pour servir ses intérêts après avoir entouré toutes les rues autour de son domicile car il a peur il va sûrement relancer des travaux pour que son convoi de voitures ne soit pas bloqué dans les bouchons … il n’est pas à une contradiction et un mensonge près .. il va s’entourer de ses « partenaires privilégiés » de l’ex Nouvelle garde dissoutes malgré tout ce qu’il avait essayé contre la dissolution de la milice aux gants coqués tachés de sang dissoute par le ministre de l’intérieur au grand dam de Melenchon et DoucetSignaler Répondre
J’ai raté une info ?Signaler Répondre
C’est lessssssstreme droite qui a tout cassé, tout brûlé et tout pillé ???
Le petit Doucet condamne un défilé pour soutenir les commerçants Lyonnais ! Après les vifs critiques qu'il a subis lundi matin de la part d'un commerçant , il essaye de détourner l'attention et là , tous les moyens sont bons ...Signaler Répondre