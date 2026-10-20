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Défilé d’ultradroite à Lyon : Grégory Doucet saisit le ministre de l’Intérieur et demande "les mêmes règles pour tous"

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Défilé d’ultradroite à Lyon : Grégory Doucet saisit le ministre de l’Intérieur et demande "les mêmes règles pour tous"

Le maire de Lyon Grégory Doucet condamne le défilé qui s’est déroulé lundi soir rue Victor-Hugo avec une centaine de militants d’ultradroite. Il annonce avoir interpellé le préfet du Rhône et sollicité le ministre de l’Intérieur pour demander une application "rigoureuse" de l’État de droit.

Nouvelle réaction après le rassemblement survenu lundi soir dans le centre de Lyon.

Le maire Grégory Doucet réagit au défilé d'une centaine de militants d’ultradroite rue Victor-Hugo, sur la Presqu’île lundi soir, juste avant l'application du couvre-feu.

"Je condamne fermement ce rassemblement et les slogans haineux qui y ont été scandés", déclare l'élu écologiste.

"Nous avons besoin d’apaisement"

Cette action intervient dans un contexte particulièrement tendu à Lyon après les violences et les pillages du 17 octobre.

Pour Grégory Doucet, la priorité doit désormais être de faire retomber les tensions.

"Alors que Lyon traverse des moments difficiles, nous avons besoin d’apaisement, pas de nouvelles tensions", estime le maire.

Il insiste surtout sur l’égalité de traitement des différents rassemblements : "Les règles doivent être les mêmes pour tous."

Le préfet et le ministre de l’Intérieur interpellés

Grégory Doucet indique avoir de nouveau échangé avec le préfet du Rhône Étienne Guyot sur la gestion de ces rassemblements. "J’ai renouvelé au préfet ma demande d’appliquer le plus rigoureusement les règles de l’État de droit", précise-t-il.

Le maire annonce également avoir sollicité le ministre de l’Intérieur "pour qu’il garantisse l’ordre républicain".

"La sécurité et la tranquillité des Lyonnais doivent rester notre priorité", conclut Grégory Doucet.

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Grégory Doucet

Ultradroite

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Kostouille le 20/10/2026 à 16:37
MDR_69 a écrit le 20/10/2026 à 16h18

Alors les lyonnais, Heureux d'avoir voté une nouvelle fois pour doucet ? Ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au courant ? Alors les bobos du centre-ville, que pensez-vous de vos lieux de vies aujourd'hui ? Vous qui chérissez merzouk et heureux du sort que doucet et ses amis ont réservé à Quentin. Vous qui chérissez le vivre ensemble forcé et l'enrichissement culturel contraint vous allez être bientôt très heureux. Ils vont venir chez vous....... Mais rassurez-vous le problème c'est l'extreme droite et les français de souche......

Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales de Lyon, et je n'aurais pas forcément voté pour Doucet si j'avais pu, mais quel rapport entre les manifestations, les casseurs, les fachos qui défilent et Doucet ?
Un argumentaire bien fallacieux et creux. Rappelons nous que si tout ce monde est en colère, c'est à cause des 10 années d'ignorance et de mépris de la macronie.

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hypocrite ! le 20/10/2026 à 16:37

pas un mot quand un rassemblement interdit place bellecour dégénère en pillage en Presqu’île

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il repart le 20/10/2026 à 16:35

encore dans ses obscures querelles byzantines,alors que l'urgence est évidente

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Jacques20 le 20/10/2026 à 16:19
couvre feu a écrit le 20/10/2026 à 12h14

Le couvre-feu : valable pour les antifascistes, facultatif pour les fascistes.  Merci à la préfecture et au gouvernement pour cette clarification.

Alors clarifions : combien de manifs interdites par le gouvernement et qui ont eu lieu par la gauche. Alors ce serait bien de clarifier dans les 2 sens.

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MDR_69 le 20/10/2026 à 16:18

Alors les lyonnais, Heureux d'avoir voté une nouvelle fois pour doucet ? Ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au courant ? Alors les bobos du centre-ville, que pensez-vous de vos lieux de vies aujourd'hui ? Vous qui chérissez merzouk et heureux du sort que doucet et ses amis ont réservé à Quentin. Vous qui chérissez le vivre ensemble forcé et l'enrichissement culturel contraint vous allez être bientôt très heureux. Ils vont venir chez vous....... Mais rassurez-vous le problème c'est l'extreme droite et les français de souche......

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Zig le 20/10/2026 à 16:10

HONTE A VOUS MONSIEUR KE LAIRE.

Je lis les infos du lundi concernant cet événement.

""Pas de notion de trouble à l'ordre public", a finalement précisé la préfecture dans la soirée."

Il n'y a pas eut de trouble, peut on en dire autant quand il s'agit de l'extrême ou l'ultra gauche qui, Elle, casse tout.

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mazipoumo le 20/10/2026 à 15:31

"Alors que Lyon traverse des moments difficiles, nous avons besoin d’apaisement, pas de nouvelles tensions", estime le maire".
J'ai l'impression qu'il reprend les mots de Macron lors de son dernier passage télévisé.

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En attendant le 20/10/2026 à 15:25
Et un ex président de droite ? a écrit le 20/10/2026 à 13h16

en attendant les bracelets pour une candidate d 'extrême droite qui espère échapper à la justice en étant élue comme un vulgaire Trump .

Quitte à choisir entre Trump et Macron le choix est vite fait

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Ex Précisions le 20/10/2026 à 15:21

Doucet veut peut-être faire défiler toute la bande d'Arnault peut-être ?
On n'a pas eu assez de dégâts ?

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Un plat qui se mange froid le 20/10/2026 à 15:17

On dirait que Doucet se venge des huées qu'il a reçu dimanche matin de la part des lyonnais

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Leont148 le 20/10/2026 à 15:01

Tu regardes ce visage et ta main se tend vers quelque chose de lourd. Vive la police !

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petit fragile le 20/10/2026 à 14:57

et tu as interpellé le préfet du Rhône et sollicité le ministre de l’Intérieur pour les 174 ans d'histoire lyonnaise partie en fumée ???

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Securité! le 20/10/2026 à 14:47

“ "La sécurité et la tranquillité des Lyonnais doivent rester notre priorité", conclut Grégory Doucet.”

Oui justement rien a ete cassé, pillé, brulé. Il est ou le danger mon chers doucet?

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Ben oui le 20/10/2026 à 14:46
l’extreme droite a écrit le 20/10/2026 à 12h13

Quand c’est « l’ultra gauche » dans la rue bizarrement ça sort les centaures, mais quand c’est « l’ultra droite » ça fait juste une petite tempête émotionnelle sans conséquences réelles. Continuez à nous prendre pour des cons c’est bien.

les centaures contre les pillards casseurs, les bisous pour les calmes.

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Ha oui le 20/10/2026 à 14:44

Tiens la doucette se reveille des que l’ultra droite se pointe et pas un mot quand l’ultra gauche cramait nos monuments.

Il a le double standard facile. Il devrait se faire tout petit le clown

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jeanj69 le 20/10/2026 à 14:37

Apaisement, c'est le seul mot que ce guignol semble connaitre.

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Mais jusqu ou ira t il ? le 20/10/2026 à 14:29

Le préfet n avait il pas interdit le drapeau palestinien sur les.frontons des mairies ?
Au fait , l amende a t elle été payee et par qui ?
On commence a obéir aux ordres républicains avant d aller réclamer quoique ce soit......

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Bichette... le 20/10/2026 à 14:25
Indicateur Idéologique a écrit le 20/10/2026 à 14h07

Doucet absent pour soutenir les commerçants ? Quelle surprise… Enfin, pas vraiment ! Fidèle à lui-même avec l'idéologie qui vient de ce militant écolo et des valeurs qu’il incarne !

La voiture du préfet avec la protection policière n était pas dispo pour le ramener au chaud ?🤣🤣🤣🤣🤣

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arno1234 le 20/10/2026 à 14:23

il a saisi qui quoi pour les casses de la gauche chauffée à blanc par la LFi grâce à qui il a été élu ?

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Il y a encore de vrais résistants..... le 20/10/2026 à 14:22

Allez écouter David LISNARD, président association des maires de France.
C est un pragmatique, solide, il fait un constat lucide et clair de notre pays.
Pas de langue de bois, pas un professionnel de la politique, un gars du terrain.
Enfin, une lueur d'espérance dans toute cette médiocrité...

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saco697 le 20/10/2026 à 14:15

Doucet n’aime pas l’orde et la loi il est toujours en conflit avec les ministres de l’intérieur rappelez vous la dernière fois il manisfestait et hurlait des slogans douteux sur la police contre la dissolution de la « Nouvelle Garde » la milice violente de Melenchon aux gants coqués taches de sangs, que ses service appelaient les « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » cette fois ci les « partenaires » de Doucet on lutter contre la République… mais pas sûr que ça aide Doucet … même si ils ont répondu aux consignes du maire de ne pas toucher à l’ombriere … Finalement on a à Lyon un maire angoissé (c’est lui qui l’a dit, et ça fait longtemps que ça se voit) du style adolescent attardé qui n’a pas réglé ses conflits avec l’autorité… d’où son conflit avec les ministres de l’intérieur…

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Indicateur Idéologique le 20/10/2026 à 14:07

Doucet absent pour soutenir les commerçants ? Quelle surprise… Enfin, pas vraiment ! Fidèle à lui-même avec l'idéologie qui vient de ce militant écolo et des valeurs qu’il incarne !

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Anti gauchosphere le 20/10/2026 à 14:06
qui responsable a écrit le 20/10/2026 à 12h18

Des grenades explosives pour les salariés et lycéens le samedi, mais un préfet juste « furieux » quand l'ultradroite brave le couvre-feu à Lyon. Deux poids, deux mesures : la matraque de l'État s'arrête toujours là où commence l'extrême droite.

Des grenades explosives pour les salariés ( ceux qui bossent vraiment n'en ont jamais vu ✅️ ) et lycéens ( ceux nourris par l'extrême gauchosphere✅️) le samedi, mais un préfet juste « furieux » quand l'ultradroite brave le couvre-feu à Lyon ( samedi tes copains ont tout cassé✅️ ). Deux poids, deux mesures : la matraque de l'État s'arrête toujours là où commence l'extrême droite. ( ben oui, avec la matraque du côté droit, pas de saccages✅️)

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Benh voyons le 20/10/2026 à 14:04

Gonflé le mec, et ses manifestations pendant le Covid ? Avec des pancartes de son adjointe contre la police ?

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Etat de droit le 20/10/2026 à 13:59
qui responsable a écrit le 20/10/2026 à 12h18

Des grenades explosives pour les salariés et lycéens le samedi, mais un préfet juste « furieux » quand l'ultradroite brave le couvre-feu à Lyon. Deux poids, deux mesures : la matraque de l'État s'arrête toujours là où commence l'extrême droite.

on matraque les voleurs et les pilleurs, pas les défileurs.

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saco697 le 20/10/2026 à 13:49

le ministre de l’intérieur devrait surtout enquêter sur les liens de Doucet qui a toujours soutenu les groupes violents d’´extreme gauche comme il le faisait quand il manifestait contre la décision de dissolution de « La Nouvelle Garde »la milice de LFI que les équipes de la mairie de Lyon appelaient « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » car cette fois ci les amis du maires ont lutté contre la France et la République… on voudrait savoir où vont les subventions dont Doucetbest le champion national… les subventions du maires auraient elles aidé le maire à préserver son œuvre la fameuse ombriere une façon de faire un bras d’honneur aux lyonnais qui la desteste … il aurait donc laissé détruire le monument historique de l’office du tourisme en distribuant des subventions qui à travers un cheminement très floue reviennent dan sles mains des casseurs amis du maire … sinon il faut qu’il explique comment les casseurs sont dirigés par la mairie pour préserver l’ombriere de Doucet Bon v’courage monsieur le ministre de l’intérieur face a un maire qui soutient ceux qui veulent combattre la République et le Capitalisme comme l’affirment les black blocs

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C’est pitoyable le 20/10/2026 à 13:46

Ses amis de LFI sont directement responsable du pillage de Lyon et il s’attaque à quelques dizaines de manifestants d’ultra droite inoffensifs?

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Jérémy le 20/10/2026 à 13:43

Doucet exige du Ministre de l'Intérieur que l'extrême droite applique les mêmes règles que l'extrême gauche.
Que les militants d'extrême droite, pillent, cassent, brûlent et agressent les policiers.
Fermer le ban !

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Doucet ne sert à rien? le 20/10/2026 à 13:40

M. Doucet vous êtes le premier magistrat de la ville de Lyon, donc vous ne servez à rien puisque vous êtes pas capable de déployer votre police municipale pour assurer le couvre feu dans votre ville. Ah comme tout écolo de merde que s'est allié aux néo-n*azi de LFI vous n'avez plus de Police Municipale

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bientot le grand soir petit gochard le 20/10/2026 à 13:31
qui responsable a écrit le 20/10/2026 à 12h18

Des grenades explosives pour les salariés et lycéens le samedi, mais un préfet juste « furieux » quand l'ultradroite brave le couvre-feu à Lyon. Deux poids, deux mesures : la matraque de l'État s'arrête toujours là où commence l'extrême droite.

je doute sérieusement que tu y sois et que tu gagnes

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Lyonnais07 le 20/10/2026 à 13:29

La tranquillité ne s’obtient pas en mettant la tête dans le sable face à une population de casseurs parfaitement identifiée. Elle s’obtient en imposant l’autorité de l’état. Les incantations molles ce n’est pas une politique.

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Joubs 189 le 20/10/2026 à 13:19

Doucet, préfère les défilés de casseurs.

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Surtout qu 'il sera réélu le 20/10/2026 à 13:18
Encore 6 ans.... a écrit le 20/10/2026 à 13h01

Pour été efficace localement en matière de sécurité il faut 2 choses :
Le préfet avec les moyens de l état.
Un maire qui connait son territoire.
Ben nous, on a perdu au tirage, on a un maire qui ne connait ni sa municipalité, ni ne l aime...
Ça va être long.....

ils et elles ne sont pas prêts de lâcher le manche .

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Et un ex président de droite ? le 20/10/2026 à 13:16
vrailyonnais a écrit le 20/10/2026 à 12h41

un député français LFI a 2 attachés parlementaires d’extrême gauche derrière les barreaux: c’est une Première Européenne !!!! honte à la France…..

en attendant les bracelets pour une candidate d 'extrême droite qui espère échapper à la justice en étant élue comme un vulgaire Trump .

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entre Rhône & Saône le 20/10/2026 à 13:15

Il faudrait une grande manifestation pour virer ce maire qui est comme il le prouve régulièrement incapable.

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T'as le look le 20/10/2026 à 13:10

Doucet, demission doucet à la porte, doucet retour sur Paris doucet bon à rien et mauvais en tout

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même regles pour tous le 20/10/2026 à 13:09

ok bin faites ce que vous voulez on dira au FDO de ne pas bouger

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relit l article le 20/10/2026 à 13:06
couvre feu a écrit le 20/10/2026 à 12h14

Le couvre-feu : valable pour les antifascistes, facultatif pour les fascistes.  Merci à la préfecture et au gouvernement pour cette clarification.

dans les zones sans couvre feu !

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roco le 20/10/2026 à 13:01

bla-bla-bla Mr Doucet , encore faut il que vous appliquiez à vous même cette belle maxime !

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Type 0 le 20/10/2026 à 13:01

Quand c'est l'ultra gauche ça le gène moins....

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Encore 6 ans.... le 20/10/2026 à 13:01

Pour été efficace localement en matière de sécurité il faut 2 choses :
Le préfet avec les moyens de l état.
Un maire qui connait son territoire.
Ben nous, on a perdu au tirage, on a un maire qui ne connait ni sa municipalité, ni ne l aime...
Ça va être long.....

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Orev33 le 20/10/2026 à 12:57
ordrejuste a écrit le 20/10/2026 à 12h20

Qu'est ce qu'il ne faut pas lire comme commentaire.
Mais bien sur, le pillage de Lyon et celui du carré de soie à Vaulx-en-Velin ont été organisés par l'extrême droite.
Quand on en est à dire de telles conneries et bien ce n'est pas gagné.
On sait très bien qui majoritairement pillait pendant que les forces de l'ordre étaient occupées à réagir au Blacks Blocks d'extrême gauche amis de Monsieur Doucet qui devrait se taire plûtot que montrer sa trogne sur les reseaux sociaux pour fair croire à sa compassion vis à vis des commerçants alors que c'est juste une posture médiatique.

+ 1 000

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Ta même régle ? le 20/10/2026 à 12:56
Jolie Môme a écrit le 20/10/2026 à 12h26

Rien que cela ! Vous êtes en plein délire .
Quand à Grégory Doucet il est très mal placé pour réclamer ma même règle pour tout le monde .
Quand il prônait la désobéissance monsieur le maire
a perdu la mémoire . J.M

qui tu es toi pour inventer tes règles , en te référant en plus à une chanson de Brassens .

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A2Vitesses le 20/10/2026 à 12:56

A-t-il employé le terme "extrême gauche" pour les destructions de ce week-end ?

Incroyable cette facilité de trouver les termes affabulateurs quand c'est d'un côté de l'échiquier politique quant bien même ceux-ci ne détruisent rien et donc ne coûtent rien au contribuable.....

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L éolienne, le retour... le 20/10/2026 à 12:55

Concrètement DOUDOU, les caméras sur toute la commune avec accès direct par la police nationale tu le fais quand....?
En attendant, arrête de brasser du vent il fait déjà assez froid.....

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Antmar le 20/10/2026 à 12:54

Apaisement, vraiment, il se fout du Monde !

Aucune compassion pour les commerçants !

La justice n'est plus assez forte à un moment il faut désobéir pour que la France revienne aux gens honnêtes

Actuellement chaque ville, village est touché pp ar la délinquance, car la justice n'a plus aucun pouvoir

Il faut se réveiller !!!!

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vrailyonnais le 20/10/2026 à 12:41

un député français LFI a 2 attachés parlementaires d’extrême gauche derrière les barreaux: c’est une Première Européenne !!!! honte à la France…..

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saco697 le 20/10/2026 à 12:40

l’humanitaire ne voulais plus de lui il est venu surfer sur la vague verte à Lyon avec un seul objectif mettre au pas les lyonnais en imposant ses dictats pour pouvoir se gaver et s’en mettre plein les poches maintenant que ses angoisses reprennent le dessus sur le vélo qui tourne en boucle dans sa tête il a oublié l’écologie et roule en voiture (il a sans doute raison car dimanche matin certains parlaient de le voir sous une voiture) pour servir ses intérêts après avoir entouré toutes les rues autour de son domicile car il a peur il va sûrement relancer des travaux pour que son convoi de voitures ne soit pas bloqué dans les bouchons … il n’est pas à une contradiction et un mensonge près .. il va s’entourer de ses « partenaires privilégiés » de l’ex Nouvelle garde dissoutes malgré tout ce qu’il avait essayé contre la dissolution de la milice aux gants coqués tachés de sang dissoute par le ministre de l’intérieur au grand dam de Melenchon et Doucet

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Jay le 20/10/2026 à 12:34

J’ai raté une info ?
C’est lessssssstreme droite qui a tout cassé, tout brûlé et tout pillé ???

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papyrebel le 20/10/2026 à 12:31

Le petit Doucet condamne un défilé pour soutenir les commerçants Lyonnais ! Après les vifs critiques qu'il a subis lundi matin de la part d'un commerçant , il essaye de détourner l'attention et là , tous les moyens sont bons ...

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