"Je ne reconnais pas mon pays" : Grégory Doucet s'inquiète de la montée du racisme et appelle à l'union de la gauche

Grégory Doucet ne cache pas son inquiétude face à l'évolution du climat politique français.
Interrogé par Mediapart, le maire écologiste de Lyon revient notamment sur les manifestations de militants d'extrême droite organisées ces dernières semaines dans sa ville et sur l'attentat raciste du 23 octobre à Trappes et La Verrière.
Des événements qui l'amènent à dresser un constat sévère sur la société française.
"Je ne reconnais pas mon pays", déclare l'édile, qui estime que le racisme et l'acceptation des discriminations ont fortement progressé.
Grégory Doucet réclame notamment une réponse ferme des autorités face aux actions de l'ultradroite et rappelle que sa municipalité prépare un plan de lutte contre les discriminations ethnoraciales.
Grégory Doucet critique certaines restrictions à Lyon
Le maire lyonnais revient également sur les mesures de sécurité adoptées après les violences survenues lors des manifestations d'octobre.
Il explique avoir exprimé son désaccord avec plusieurs décisions préfectorales, notamment les restrictions de circulation et les interdictions de manifester.
Il critique aussi la fermeture de plus de 50 kilomètres de lignes de transports en commun, décidée le week-end précédent, dont il assure avoir été informé le jour même.
L'édile reconnaît néanmoins son obligation de participer à l'application des décisions prises par les autorités compétentes.
Jusqu'à 25 millions d'euros de pertes budgétaires redoutées
Jusqu'à 25 millions d'euros de pertes budgétaires redoutées
Autre sujet de préoccupation : les finances municipales.
Selon Grégory Doucet, la Ville de Lyon pourrait perdre entre 20 et 25 millions d'euros de budget de fonctionnement en raison des restrictions budgétaires nationales.
"L'État nous taille des croupières depuis plusieurs années, mais cette année est particulièrement douloureuse", affirme-t-il.
Il compare cette somme au coût de l'ensemble de sa politique de sécurité ou de solidarité.
Pour autant, le maire refuse de considérer les collectivités comme impuissantes. Il met en avant le bilan de son action municipale, notamment les 30 hectares de nature qu'il affirme avoir regagnés en six ans et la part de produits biologiques dans les cantines scolaires, désormais portée à 65 %.
Une union de toute la gauche pour les législatives de 2027
À quelques mois de la présidentielle, Grégory Doucet appelle surtout son camp politique à retrouver une capacité de rassemblement.
Il considère les élections législatives comme l'objectif prioritaire pour permettre à la gauche de gouverner, et défend une alliance englobant toutes ses composantes, de La France insoumise au Parti socialiste en passant par Les Écologistes.
"Il faut que la personne pour qui on votera à la présidentielle soit capable de travailler avec toute la gauche", estime le maire de Lyon.
Sur son territoire, il annonce ainsi vouloir soutenir les quatre parlementaires sortants de gauche : Marie-Charlotte Garin, Boris Tavernier, Sandrine Runel et Anaïs Belouassa-Cherifi.
Concernant l'élection présidentielle, le maire réaffirme son soutien à Marine Tondelier, tout en refusant de fermer la porte à une évolution de la stratégie électorale.
Le vote des adhérents écologistes du 13 décembre sera, selon lui, déterminant.
La mobilisation des jeunes comme motif d'espoir
Malgré ses inquiétudes, Grégory Doucet voit dans les mobilisations lycéennes et étudiantes un signe encourageant.
"Ces jeunes nous donnent une leçon d'égalité et ça a quelque chose de très enthousiasmant", affirme-t-il.
Il salue leur engagement contre les discriminations et les inégalités, tout en jugeant insuffisantes les premières mesures gouvernementales sur l'éducation et Parcoursup.
Pour le maire de Lyon, la prochaine élection présidentielle doit permettre de dépasser la gestion immédiate des crises pour confronter de véritables projets de société.
Il cite notamment la lutte contre le changement climatique comme l'un des enjeux majeurs des prochaines années.
Son pays ? Il est culotté, qu'a t'il fait pour son pays ? Rien à part des pistes cyclables et des ombrières.Signaler Répondre
S'est-il battu pour son pays ? Il n'a même pas fait son service militaire pendant que d'autres se battaient pour la France lors de la guerre du Golfe. Qu'il la ferme, son pays, à lui, c'est la Palestine, pas la France.
Ah bon il y a une politique de sécurité à Lyon ?Signaler Répondre
Super ! Quel bilan 😅Signaler Répondre
les 30 hectares de nature qu'il affirme avoir regagnés en six ans et la part de produits biologiques dans les cantines scolaires, désormais portée à 65 %.
Et encore il est modeste, il oublie les 2000 km de piste cyclable …
Quel bon à rien, un looser total, il n’a rien fait de bien, il gaspille l’argent public, mais qu’il dégage.
C'est l 'ultragauche qui seme le chaos et il a le culot d'accuser l'ultradroite.Signaler Répondre
je ne reconnais pas Lyon monsieur Doucet partéSignaler Répondre
Il n en serait pas capable, il ne sait rien faire de ses 10 doigts.....il était juste un administratif planqué dans les bureaux a 3000 euros par mois.Signaler Répondre
Rien de neuf à la gauchosphere, comme d'habitude c'est indignation et racisme à géométrie variable.Signaler Répondre
Réfléchissez bien les manifestants ! Toutes ces manifestations ne sont pas faites pour vos revendications, mais servent à un certain parti politique ! Vous voyez lequel ???Signaler Répondre
Le pays est dirigé par des imbéciles...Signaler Répondre
voilà pourquoi le vote Rn monte, sa paraît une évidence. Il le sait bien maos joue les indigné alors que sa politique est une cause de cette monté. Et pour autre raison aussi bien entendu Si vous êtes dans le milieu hospitalier , ou derrière un guichet, on vois tous très bien qui gratte toujours un truc, qui n'est jamais content qui vous parle comme son pote. Qui revendique toujours des choses liée à la religion mais qui ne veut pas être vu par le prisme de c'elle ci,il ne faut pas fair de généralité mais a un moment donné on a pas traité les problème il y 30 ans et grace a cette gauche qui complètement deslaissé le travailleur habitant le p'tit pavillon endetté sur 25 ans ben on ce retrouve avec le choix de deux extrêmes. et ceux qui semblent être les moins pire ben c'est le RN. Fils d immigré qui ecrit c'est ligne( merci a la France au passage), fils de cité hlm au parcours scolaire compliqué mais qui se lève chaque matin et qui voit se beau pays abec une mixité qui devrait être une force !!si l ortographe ne plaît pas passé vote chemin.Signaler Répondre
Et nous depuis que vous êtes à Lyon nous ne reconnaissons plus notre ville, mais ça vous n'en avez rien à foutreSignaler Répondre
Il s'étonne de la montée du racisme ! Mais il se fout de nous ! La gauche fait tout pour que celà arriveSignaler Répondre
L'extreme gauche : la haine des honnêtes gens, et des juifs
Donc qu'ils s'arrêtent les gauchos, ils détestent le blanc honnête, correcte, et qui paie des impôts !!!
LFI a refusé de voter les 10 millions d'euro pour aider les commerçants à Lyon, ce n'est pas normal, on se demande ce qu'ils ont en tête car le faite d'avoir laissé au municipal se mettre avec les verts voici un aperçus de la suite et c'est pas glorieux pour la france et son histoire ainsi que ces principes républicain.Signaler Répondre
J'ai comme l'impression qu'il se rêve Président...Signaler Répondre
Je vous le dis à l’avance : aucun candidat à l’élection présidentielle n’appliquera son programme.Signaler Répondre
Et bien tout est ditSignaler Répondre
Le choix du support Mediapart, média d’extrême gauche
L’attaque en règle contre pêle-mêle le gouvernement, la droite et surtout l’extrême droite, les racistes, les nazis, etc, etc…
Mais je n’en peux plus de ce malade d’extrême gauche qui détruit méthodiquement notre ville de Lyon et la transforme en poubelle
Sarselli ne lâche rien surtout
Ben oui vous avez fait du copinage avec l’extrême gauche LFI du coup voici le résultat, il faut pas se plaindre et assumer ces choix Monsieur.Signaler Répondre
MediapartSignaler Répondre
Le média a la solde de Lfi
Doucet est un nazi lfiste
Point barre
Le pompier pyromaneSignaler Répondre
Mais il a peur de rien le guignol facho !!!!
Un conseil
Retourne faire de la prothèse à handicap international
Charlot
Ce militant écolo ne voit-il pas la montée de l’antisémitisme, ni celle de la haine et de la violence au sein de l’extrême gauche ? Serait-il dans l’aveuglement et le déni, comme cela semble caractériser une grande partie des militants écolos ? Ce militant écolo a des inquiétudes à géométrie variable, des inquiétudes en fonction de son idéologie. Un tel aveuglement et déni est inquiétant.Signaler Répondre
Tais-toi Doucet !Signaler Répondre
Tu n'es pas crédible Doucet .
Retourne te coucher ! J.M
Lyon perd chaque année en attractivité touristique, ville de cassos, plein de clochards, immigrés clandestins, ça pue la pisse, agressions quotidiennes, Guillotière un vrai cirque ! Et Doucet très très fier de lui, se fait des auto fellations, se félicite façon Macron parce qu'il a mis en place 3 pissotière et des piste cyclable... Quel foutage de gueule !Signaler Répondre
Constat dont il est le premier responsable !Signaler Répondre
moi non plus je ne reconnais plus mon pays d’il y a 50 ans !!!Signaler Répondre
Il en penses quoi ce clown de Doucet de l'agression physique raciste et christianophobe a Orleans vidéo a l'appuis aux cris de "sales blancs" ?Signaler Répondre
Ah oui comme d'hab le clown Doucet est a géométrie variable niveau indignation, il est très sélectif sur les victimes et ceux qui commettent les faits.
Moi non plus je ne reconnais plus mon pays ni ma ville !Signaler Répondre
Mais pas pour les mêmes raisons.
Moi je m'inquiète de la montée de l'extrême gauche fasciste !!Signaler Répondre
Le quinoa est une race de plantes herbacées et si vous n'en voulez pas, vous êtes un gros raciste! mais rien ne vous empêche de manger votre quinoa devant le "spectacle" de "jeunes et moins jeunes" qui cassent, pillent et brùlent votre patrimoine et celui du pays dans lequel vous manger votre quinoa. Oui c'est une chance de manger du quinoaSignaler Répondre
il sait plus quoi inventer…. oh! réveil! c est l extrême gauche qui casse ta ville! tu les as déja rejoins! en pleine union! du grand n importe quoi!!!!Signaler Répondre
Nous non plus, c’est la cause du vote rnSignaler Répondre
Wala c vrai ! Wech , isspass koi en France ? On va où 🤣😂😂Signaler Répondre
Avec Mélenchon c'est la fin des haricots !Signaler Répondre
Exactement M'sieu Doucet, l'extrême droite prolifère au même rythme que les sangliers dans la nature. Heureusement qu'il existe des chasseurs 🤔Signaler Répondre
Il reconnaît plus sa ville?Signaler Répondre
Il a vraiement des œillères ce type.
Plus facile d'aller chez mediapart que chez cnews pour débiter des âneries.. nos commerces ont été pillés ,mais en fait il s'en tape complètement.
Et moi, je ne reconnais pas ma ville depuis que le petit Gregory en est le Maire !!!Signaler Répondre
Il faut interdire l'extrême droite et rappeler que le racisme n'est pas une opinion mais un délitSignaler Répondre
Est ce qu'on peut résumer ainsi: manifestations de militants d'extrême droite qui pillent et qui cassent en réponse aux manifestations de militants d'extrême gauche qui pillent et qui cassent en réponse aux (reprendre au début de la phrase). La poule ou l'oeuf? Le vivre ensemble ou la guerre civile? Peut-on s'inquièter de la montée de x si x monte à cause qu'on s'inquiète de qui fait monter x plutôt que quoi et vice versa... Mélanché l'insécurité et le racisme n'est-il pas l'instrumentation politique de la sécurité et du vivre ensemble pour diviser afin de mieux règner?Signaler Répondre
En 2027 , barrage républicainSignaler Répondre
Tout sauf MELENCHON...
Donne moi ta main, et prend la mienne.....Signaler Répondre
Et non en 2027 la droite revient, plus de ,41% d intentions de vote, dont le mien, pour la première fois de ma vie ,RN. J en suis tout chose....🤩
Il ne reconnaît pas son pays ?. Moi, je ne reconnais plus ma Ville...Surtout quand on a vécu sous les mandats de Monsieur Le Maire Louis Pradel. Membre du réseau de résistance- le coque enchaîné...Quand Pradel venait à l'assemblée annuelle de l'entreprise l'Avenir tous les compagnons se levaient pour prouver leur reconnaissance à l'édile. Eh oui !.Il n'avait pas donné dans l'humanisme Loulou. Son seul credo : l'amour de sa ville et de ses concitoyens, toutes opinions confondues. Pour le tunnel de Fourviere, il s'était substitué au rôle de l'état. Donc pas de procès SVP.Signaler Répondre
Mais on ne t'a rien demandé toi qui t'es allié avec LFISignaler Répondre
Gregory le pyromane qui crie au feu..Signaler Répondre
Toujours plus haut le doudou...pour donner le change a ses patrons de LFI.
Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.Signaler Répondre
Les memes qui par une solidarité sans limites a la charge de ceux qui se lèvent, travaillent, ne font pas de bruit etc s'offusquent de la montée du racisme 😂Signaler Répondre
Ces mêmes qui ont agité le communautarisme s'étonnent de voir une autre forme de communautarisme monter 😂
Il y a pas de doutes, a Lyon c'est bien le pays de guignol !
Ses amis d'aujourd'hui seront ses bourreaux demain, comme pour tous ceux prêts à mourir pour la banlieue mais qui n'y vivraient pas, ne serait ce qu'une journée !Signaler Répondre
NOUS ! On ne reconnaît plus LYON !Signaler Répondre
Et cela fait 6 ans que l’on est très inquiet.
1 français sur 2 paie l'impôt sur le revenu. Alors arretez de vous plaindre! au boulot les feignasses!!!!!Signaler Répondre
Aie aie aie, les dégâts de la 8.6 🤣🤣Signaler Répondre
Moi non plus je ne reconnais plus mon pays infesté de nuisibles !!!Signaler Répondre
🤣🤣🤣🤣que répondre sans briser ses rêves ?Signaler Répondre